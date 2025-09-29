Masło za mniej niż 5 zł w Biedronce. Mleko i jajka też kupisz rekordowo tanio, ale tylko przez kilka dni

Ceny różnych produktów spożywczych ciągle rosną. To dla wielu z nas spore wyzwanie finansowe. Sposobem na obniżenie wydatków jest robienie zakupów podczas akcji promocyjnych, które duże supermarkety oferują naprawdę często. W ten sposób można zapełnić lodówkę, a przy okazji zaoszczędzić. W nowej gazetce Biedronki znajduje się sporo ciekawych ofert.

Tanie masło w Biedronce

Od poniedziałku do wtorku (29–30 września) warto zrobić zapas masła marki „Mleczna Dolina” (200 g). Dostaniesz je 32 procent taniej. Warunkiem jest jednak zakup trzech kostek masła. W przeciwnym razie rabat nie zostanie naliczony. W efekcie, korzystając z promocji, za jedną kostkę zapłacisz tylko 4,75 zł zamiast 6,99 zł. Dzienny limit to trzy kostki tego masła na kartę „Moja Biedronka”.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz dużej ilości tego produktu, warto kupić go w tak korzystnej cenie. Masło możesz zamrozić, a z pewnością przyda się podczas przygotowywania wypieków, na przykład w weekendy lub przed świętami.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

Warto też kupić mleko UHT 3,2% marki „Łaciate” oraz „Wypasione” (1 litr). Obowiązuje bowiem oferta „4 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując cztery kartony mleka, kolejne dwa dostaniesz całkowicie za darmo. Za każdą z sześciu sztuk zapłacisz tylko 2,99 zł (cena regularna to 4,49 zł). Limit dzienny to 12 opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Takie mleko, dopóki nie jest otworzone, możesz przechowywać naprawdę długo.

W promocji znajdziesz także mleko UHT 3,2% marki „Mlekovita Łączka”. Kupując 6 sztuk, za każdą zapłacisz tylko 1,85 zł. Limit dzienny to 12 sztuk. Promocje obowiązują od 29 września do 1 października.

Do koszyka warto zapakować również jajka. Wszystkie jaja ściółkowe „Moja Kurka” są objęte korzystną ofertą – drugi, tańszy produkt kupisz 40% taniej. Promocja trwa od 29 września aż do 4 października.

Czytaj też:

Ekspert: te produkty musisz mieć w kuchni Działają przeciwzapalnie i chronią serceCzytaj też:

Ocet jabłkowy pij w ten sposób w dobrym momencie. Wesprze trawienie, metabolizm przyspieszy