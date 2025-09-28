Obłędne ciasto orzechowe bez grama cukru. Ten przepis jest idealny na jesień

Sezon na orzechy w Polsce przypada głównie na wrzesień i październik. Warto więc wykorzystać ten czas i delektować się nimi. Świetnie sprawdzają się jako przekąska do chrupania, ale to też idealny dodatek do jesiennych wypieków. Ja ostatnio po raz pierwszy zrobiłam ciasto orzechowe i wyszło naprawdę genialnie. Co więcej, jego przygotowanie było znacznie prostsze, niż mi się wydawało.

Jak zrobić ciasto orzechowe bez cukru? Prosty przepis

Wielką zaletą tego wypieku jest to, że nie zawiera nawet odrobiny cukru. Do jego przygotowania wykorzystuje się erytrytol, czyli niskokaloryczny słodzik. Po takie ciasto mogą więc sięgać również osoby, które są na diecie odchudzającej. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy przesadzać z ilością tego deseru, ponieważ zawiera orzechy, a te są dość kaloryczne (mają 654 kcal na 100 gramów).

Przepis: Ciasto orzechowe bez cukru To ciasto naprawdę genialnie smakuje, musisz je zrobić! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 577 w każdej porcji Składniki 550 g jabłek (ok. 3 małe jabłka)

200 g mąki pszennej pełnoziarnistej

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

15 g otrąb pszennych

140 g ksylitolu

70 g posiekanych orzechów włoskich

30 g posiekanych migdałów

200 ml niesłodzonego mleka migdałowego

1 duże jajko

50 ml oleju roślinnego Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekJabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę. Mieszanie składników mokrychW dużej misce połącz mleko migdałowe, jajko oraz olej. Wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Łączenie składników suchychW osobnej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cynamon, otręby pszenne, ksylitol, orzechy włoskie i migdały. Pieczenie ciastaPrzełóż ciasto do keksówki (ok. 30×12 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównaj wierzch. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C (góra–dół), przez ok. 60 minut, na najniższym poziomie piekarnika. Po upieczeniu odstaw ciasto na 10–15 minut, następnie delikatnie wyjmij z formy i pozostaw do całkowitego ostudzenia.

Dlaczego warto jeść orzechy?

Orzechy są uznawane za jedne z najzdrowszych produktów. Doskonale wpływają na mózg, poprawiając pamięć i koncentrację. Ich jedzenie korzystnie wpływa także na mikroflorę jelitową. Mają także niski indeks glikemiczny, przez co nie powodują gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi. Orzechy włoskie charakteryzują się także bogactwem składników odżywczych, dostarczają cennych kwasów omega-3, ale też błonnika pokarmowego czy białka. Zawierają też cynk, wapń i magnez. Pozytywnie wpływają również na zdrowie serca i układu krążenia. Obniżają „zły” cholesterol LDL, regulują ciśnienie krwi i działają przeciwzapalnie. Jeśli masz zapas orzechów w domu, to pamiętaj, że trzeba je trzymać z dala od ciepła, wilgoci i wysokiej temperatury.

Inne pomysły na desery z orzechami

Orzechy są świetnym dodatkiem do ciast, na przykład keksu, ale też innych deserów. Nadają im chrupkości, ale również wartości odżywczych. Można je wykorzystać jako posypkę do sernika, szarlotki czy innych wypieków, ale też różnego rodzaju kremów i lodów. Świetnie sprawdzają się też w domowych granolach, batonikach, ciasteczkach i muffinkach. Zblendowane orzechy są idealną bazą do kremów i musów. Możesz je dodać także do koktajli, żeby były jeszcze zdrowsze.

