Obłędne ciasto orzechowe bez grama cukru. Ten przepis jest idealny na jesień

Sezon na orzechy w Polsce przypada głównie na wrzesień i październik. Warto więc wykorzystać ten czas i delektować się nimi. Świetnie sprawdzają się jako przekąska do chrupania, ale to też idealny dodatek do jesiennych wypieków. Ja ostatnio po raz pierwszy zrobiłam ciasto orzechowe i wyszło naprawdę genialnie. Co więcej, jego przygotowanie było znacznie prostsze, niż mi się wydawało.
Jak zrobić ciasto orzechowe bez cukru? Prosty przepis
Wielką zaletą tego wypieku jest to, że nie zawiera nawet odrobiny cukru. Do jego przygotowania wykorzystuje się erytrytol, czyli niskokaloryczny słodzik. Po takie ciasto mogą więc sięgać również osoby, które są na diecie odchudzającej. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy przesadzać z ilością tego deseru, ponieważ zawiera orzechy, a te są dość kaloryczne (mają 654 kcal na 100 gramów).
Przepis: Ciasto orzechowe bez cukru
To ciasto naprawdę genialnie smakuje, musisz je zrobić!
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 50 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 577 w każdej porcji
Składniki
- 550 g jabłek (ok. 3 małe jabłka)
- 200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
- 2 łyżeczki cynamonu
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- ½ łyżeczki sody oczyszczonej
- 15 g otrąb pszennych
- 140 g ksylitolu
- 70 g posiekanych orzechów włoskich
- 30 g posiekanych migdałów
- 200 ml niesłodzonego mleka migdałowego
- 1 duże jajko
- 50 ml oleju roślinnego
Sposób przygotowania
- Przygotowanie jabłekJabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę.
- Mieszanie składników mokrychW dużej misce połącz mleko migdałowe, jajko oraz olej. Wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji.
- Łączenie składników suchychW osobnej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cynamon, otręby pszenne, ksylitol, orzechy włoskie i migdały.
- Pieczenie ciastaPrzełóż ciasto do keksówki (ok. 30×12 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównaj wierzch. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C (góra–dół), przez ok. 60 minut, na najniższym poziomie piekarnika. Po upieczeniu odstaw ciasto na 10–15 minut, następnie delikatnie wyjmij z formy i pozostaw do całkowitego ostudzenia.
Dlaczego warto jeść orzechy?
Orzechy są uznawane za jedne z najzdrowszych produktów. Doskonale wpływają na mózg, poprawiając pamięć i koncentrację. Ich jedzenie korzystnie wpływa także na mikroflorę jelitową. Mają także niski indeks glikemiczny, przez co nie powodują gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi. Orzechy włoskie charakteryzują się także bogactwem składników odżywczych, dostarczają cennych kwasów omega-3, ale też błonnika pokarmowego czy białka. Zawierają też cynk, wapń i magnez. Pozytywnie wpływają również na zdrowie serca i układu krążenia. Obniżają „zły” cholesterol LDL, regulują ciśnienie krwi i działają przeciwzapalnie. Jeśli masz zapas orzechów w domu, to pamiętaj, że trzeba je trzymać z dala od ciepła, wilgoci i wysokiej temperatury.
Inne pomysły na desery z orzechami
Orzechy są świetnym dodatkiem do ciast, na przykład keksu, ale też innych deserów. Nadają im chrupkości, ale również wartości odżywczych. Można je wykorzystać jako posypkę do sernika, szarlotki czy innych wypieków, ale też różnego rodzaju kremów i lodów. Świetnie sprawdzają się też w domowych granolach, batonikach, ciasteczkach i muffinkach. Zblendowane orzechy są idealną bazą do kremów i musów. Możesz je dodać także do koktajli, żeby były jeszcze zdrowsze.
