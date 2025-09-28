Pijesz codziennie kawę? Sprawdź, co naprawdę dzieje się z twoim organizmem

Dla wielu osób kawa jest nieodłącznym elementem poranka, a często też nawet całego dnia. Pijemy ją w bardzo różnych sytuacjach. Czasami, by dodać sobie energii rano, a niekiedy po prostu dla przyjemności — podczas spotkań z przyjaciółmi, czytając książkę lub gdy mamy przerwę w pracy. Choć ten napój wielu z nas towarzyszy naprawdę często, to jednak nie wiemy o nim zbyt dużo.

Zaskakujące fakty o kawie

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na Instagramie wideo, w którym zdradziła kilka faktów o kawie, które dla większości osób z pewnością będą zaskoczeniem. Pierwszym z nich jest to, że kawa nie odwadnia, a nawet należy ją włączać do dziennego bilansu płynów. Wbrew powszechnemu przekonaniu kawa nie wypłukuje też magnezu, a nawet — jak zauważa ekspertka — jest jego źródłem.

Jedna filiżanka dostarcza około 7 mg magnezu – powiedziała.

Niewiele osób wie też o tym, że kawa zawiera antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki, i może to zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych. Dodatkowo kawa może wspierać trawienie, a zawarta w niej kofeina poprawia perystaltykę jelit. Co więcej, sama kawa nie tuczy.

Czarna kawa ma zero kalorii, ale dodatki takie jak syropy, mleko, cukier czy bita śmietana mogą zrobić z niej prawdziwą bombę kaloryczną – wyjaśniła specjalistka.

Jakie jeszcze właściwości ma kawa?

Kawa ma wiele właściwości zdrowotnych, jednak należy ją pić z umiarem. Zalecana ilość to maksymalnie pięć filiżanek dziennie. Ten popularny napój ma działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, co nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wielu chorób przewlekłych, ale też sprawia, że nasz organizm wolniej się starzeje. Picie kawy może mieć też pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Zawarta w niej kofeina wpływa również pozytywnie na nasze funkcje poznawcze. Jej regularne picie wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.

