Ocet jabłkowy pij w ten sposób w dobrym momencie. Wesprze trawienie, metabolizm przyspieszy

Ocet jabłkowy na przestrzeni lat stał się bardzo popularnym produktem w naszym kraju. Nic dziwnego — posiada on wiele właściwości zdrowotnych. Jest bogaty w witaminy z grupy B, witaminę C, polifenole, a także minerały, takie jak wapń, potas, sód, magnez czy żelazo.

Kiedy pić ocet jabłkowy?

Pora picia octu jabłkowego zależy przede wszystkim od tego, jakie rezultaty chcemy osiągnąć. Kluczowe jest jednak to, by spożywać go przed posiłkiem. Jeśli chcesz wspomóc procesy trawienne i metabolizm w ciągu dnia, wypij go rano. Dodatkowo pomoże to obniżyć poposiłkowe stężenie glukozy we krwi.

1–2 łyżki octu należy zmieszać z połową szklanki wody i wypić około 15 minut przed jedzeniem. Jeśli dopiero zaczynasz jego stosowanie, bezpieczniej będzie zacząć od jednej łyżeczki na szklankę wody i obserwować reakcję swojego organizmu. Nie należy pić octu na pusty żołądek bez zaplanowanego posiłku, ponieważ może to podrażniać błonę śluzową żołądka. Najlepszym wyborem będzie ocet naturalny, niefiltrowany i niepasteryzowany.

Jakie właściwości ma ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy może między innymi pomóc w regulowaniu poziomu cukru we krwi oraz zmniejszyć apetyt na węglowodany. Co więcej, jego picie może również wpływać korzystnie na poziom cholesterolu. Dodatkowo wspiera trawienie i wykazuje działanie antyoksydacyjne — dzięki obecności wspomnianych już polifenoli, neutralizuje wolne rodniki w organizmie. Jego regularne spożywanie wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, co spowalnia procesy starzenia i wzmacnia układ odpornościowy. Ocet jabłkowy wykazuje także działanie antybakteryjne.

Pamiętaj jednak, że spożywanie dużych ilości octu jabłkowego może uszkadzać szkliwo zębów i podrażniać żołądek. Przeciwwskazaniem do jego stosowania są problemy z układem pokarmowym, m.in. choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Z jego picia powinny zrezygnować także kobiety w ciąży i karmiące piersią, ponieważ nie ma wystarczających dowodów na bezpieczeństwo jego stosowania w tych przypadkach. Osoby z niskim poziomem potasu również muszą uważać, gdyż regularne spożywanie octu jabłkowego może przyczyniać się do niedoborów tego pierwiastka.

Należy też pamiętać, że ocet jabłkowy może mieć niebezpieczne interakcje z pewnymi lekami. Dotyczy to szczególnie leków na cukrzycę (takich jak metformina czy insulina), leków moczopędnych, które pomagają pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, a także niektórych leków na serce, na przykład digoksyny. Połączenie octu z tymi lekami może prowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia powikłań, takich jak zbyt niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia) lub niedobór potasu. Z tego powodu, zanim zaczniesz regularnie spożywać ocet jabłkowy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, który oceni, czy jest to dla ciebie bezpieczne.

Czy ocet jabłkowy pomaga w odchudzaniu?

Wiele osób zastanawia się, czy pijąc ocet jabłkowy, szybciej zgubimy nadprogramowe kilogramy. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Jednym z głównych powodów, dla których ocet jabłkowy budzi tak duże zainteresowanie, jest zawartość kwasu octowego, który może pomagać ograniczać tworzenie nowej tkanki tłuszczowej w organizmie.

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu zauważył jednak, że badania dotyczące wpływu octu jabłkowego na odchudzanie zazwyczaj były prowadzone na niewielkich grupach, dlatego trudno wyciągać jednoznaczne, naukowo potwierdzone wnioski. Trzeba pamiętać, że podstawą odchudzania powinna być zdrowa dieta, deficyt kaloryczny oraz regularna aktywność fizyczna.

