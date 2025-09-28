W popularnej sieci rusza hitowa akcja na masło Mlekovity. Masz tylko 3 dni, by zrobić zapasy

Masło to jeden z tych produktów, które w koszykach zakupowych Polaków pojawiają się regularnie, niezależnie od pory roku czy trendów kulinarnych. Dobrej jakości smarowidło bywa jednak sporym wydatkiem, dlatego każda promocja na nie przyciąga tłumy. W nadchodzącym tygodniu Stokrotka wystartuje z atrakcyjną ofertą na lubiany i doceniany produkt. By z niej skorzystać, nie trzeba spełnić żadnych skomplikowanych wymogów, ale lepiej się spieszyć, bo potrwa tylko 3 dni.

Tanie masło w Stokrotce

Sieć sklepów przygotowała wyjątkową ofertę na Masło Polskie marki Mlekovita. Zasady akcji są banalnie proste: kup dwie kostki, a trzecią otrzymasz gratis. Co ważne, promocja w formule 2+1 jest dostępna dla każdego, a nie tylko wybranych klientów. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych kart ani aplikacji, by z niej skorzystać. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu w poniedziałek, wtorek lub środę i zrobisz zakupy. Oferta obowiązuje od 29 września do 1 października 2025 roku. Pamiętaj, że takie akcje zwykle przyciągają tłumy, więc lepiej nie odkładaj wizyty w supermarkecie na ostatnią chwilę.

Nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej kwestii – Stokrotka nie narzuciła na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę nabywanych kostek masła. Możesz wziąć tyle opakowań, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

Jak przechowywać masło, aby zachowało świeżość?

Zasady są proste – masło zawsze powinno być przechowywane w lodówce, najlepiej w temperaturze od 2 do 6 stopni Celsjusza. Ważne, aby trzymać je w oryginalnym opakowaniu lub w szczelnie zamkniętym pojemniku, bo tłuszcz łatwo chłonie obce zapachy. Jeśli kupisz większą ilość smarowidła, pamiętaj, że jego nadmiar możesz zamrozić – masło doskonale znosi niskie temperatury. Wcześniej pokrój je na mniejsze kawałki. Dzięki temu w dowolnym momencie wyciągniesz tylko tyle produktu, ile rzeczywiście potrzebujesz.

