Lepsze niż mięsne, sycące i gotowe w pół godziny. Te kotlety zawsze znikają ze stołu

Kotlety najczęściej kojarzą nam się z mięsnymi potrawami, jednak można je też przygotować na bazie warzyw. Są nie tylko zdrowsze, ale też cudownie smaczne. Ciekawą propozycją jest zrobienie ich na przykład z ziemniaków czy kalafiora. Dobrze sprawdzą się też dynia, bataty czy cukinia. Warzywa można również ze sobą mieszać. Odpowiednie do przyrządzenia takiego dania są też rośliny strączkowe. Najczęściej wybór pada na ciecierzycę, jednak moim faworytem jest soczewica.

Jak zrobić kotlety w wersji jarskiej? Prosty przepis

Takie kotlety z soczewicy to świetna alternatywa dla kotletów mięsnych. Są idealne dla wegetarian, wegan, ale też osób, które z różnych powodów chcą ograniczyć spożycie mięsa. Są świetnym źródłem białka roślinnego, ale też błonnika pokarmowego, co sprawia, że po ich zjedzeniu czujemy się dłużej syci.

Przepis: Kotlety z soczewicy

Składniki:
½ szklanki czerwonej soczewicy

350 g pieczarek

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżka masła

3 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 jajko

2 łyżki bułki tartej + dodatkowo do obtoczenia

tłuszcz do smażenia Przyprawy: ½ łyżeczki słodkiej papryki

⅓ łyżeczki ostrej papryki

½ łyżeczki kurkumy

½ łyżeczki suszonego oregano

sól i pieprz Sposób przygotowania Gotowanie soczewicyWsyp soczewicę do małego garnka, zalej ją 1 szklanką wody i dodaj trochę soli. Doprowadź do wrzenia, potem zmniejsz ogień, przykryj i gotuj przez około 15 minut, aż będzie miękka. Doprawianie i odparowywanieGdy soczewica się ugotuje, dodaj słodką i ostrą paprykę, kurkumę, oregano oraz świeżo mielony pieprz. Wymieszaj wszystko, odparuj nadmiar wody i pozostaw do ostygnięcia. Im bardziej soczewica zgęstnieje, tym łatwiej będzie uformować kotlety. Przygotowanie pieczarekPieczarki umyj i pokrój, cebulę pokrój w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej tłuszcz, wrzuć pieczarki i cebulę, smaż przez około 10 minut na średnim ogniu, aż pieczarki odparują wodę i lekko się zrumienią. Dopraw solą i pieprzem. Pod koniec smażenia dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz posiekaną natkę pietruszki. Po zdjęciu z ognia ostudź masę i lekko rozdrobnij. Łączenie składnikówW dużej misce połącz ostudzoną soczewicę, przygotowane pieczarki oraz jajko i 2 łyżki bułki tartej. W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem. Z masy uformuj 4 kotlety (masa może być lekko luźna). Każdy kotlet obtocz w bułce tartej. Smażenie kotletówNa patelni rozgrzej tłuszcz (masło klarowane lub olej). Smaż kotlety z obu stron na złoty kolor – aż będą dobrze zrumienione, a środek zetnie się do pożądanej konsystencji.

Z czym podać kotlety z soczewicy?

Takie kotlety z soczewicy fantastycznie smakują z różnymi dodatkami. Możesz podać je klasycznie, na przykład z purée ziemniaczanym i surówką, ale to też dobry moment na eksperymenty. Dla urozmaicenia możesz dodać sos jogurtowo-czosnkowy lub pomidorowy. Są pyszne również z sosem tzatziki. Ciekawym pomysłem jest przyrządzenie z nimi zdrowych burgerów. Wtedy tym przysmakiem będziesz mógł zajadać się znacznie częściej.

Pamiętaj też, by odpowiednio doprawić takie kotleciki. Masz ogromne pole do popisu w tej kwestii. Podstawą oczywiście jest sól i świeżo mielony pieprz. Warto dodać też drobno posiekaną i zeszkloną cebulkę. Odpowiednie będą świeże zioła, takie jak natka pietruszki, koperek czy majeranek. Jeśli lubisz bardziej wyraziste smaki, dodaj kumin, kolendrę lub kurkumę.

Dlaczego warto jeść soczewicę?

Zawarty w soczewicy błonnik pokarmowy nie tylko sprawia, że czujemy się dłużej syci, ale też wspiera zdrowie naszych jelit. Reguluje też poziom cukru we krwi. Do tego jest świetnym źródłem żelaza (zwłaszcza w przypadku soczewicy zielonej i brązowej), co jest bardzo istotne, jeśli stosujemy dietę bezmięsną.

Jej regularne spożywanie zapobiega anemii. Jest też dobrym źródłem kwasu foliowego. Soczewica ma także niski indeks glikemiczny, co zapobiega gwałtownym skokom glukozy.

