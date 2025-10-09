Rozpieść się już od rana. Te naleśniki to idealne słodkie śniadanie. Sprawdź prosty przepis

Naleśniki to jedno z takich dań, które od razu na myśl przywołują domowe ciepło. Najsmaczniejsze zazwyczaj robiły nasze mamy i babcie. Dobrym pomysłem jest przygotowanie tego dania na śniadanie – będzie to wtedy cudownym rozpoczęciem dnia. Moje ulubione to te z bananem i czekoladą. Uwielbiam ten słodki zapach unoszący się po całej kuchni.

Pomysł na pyszne śniadanie „na słodko”

Takie naleśniki zawsze przygotowuję z przepisu Anny Starmach. Dla mnie jest to gwarancja, że będą smakować po prostu wyśmienicie. Jeszcze nigdy się nie zawiodłam.

Przepis: Naleśniki z czekoladą i bananem Te naleśniki smakują obłędnie, koniecznie musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 710 w każdej porcji Składniki szklanka mleka 3,2 %

szklanka wody gazowanej

szklanka mąki

3 jajka

szczypta soli

łyżka roztopionego masła nadzienie: 4 banany

50 g wiórków kokosowych

100 g gorzkiej czekolady

100 g mlecznej czekolady Sposób przygotowania Robienie ciasta na naleśnikiWszystkie składniki na ciasto umieść w misie robota z trzepaczką, malakserze lub blenderze i zmiksuj do uzyskania jednolitej masy naleśnikowej. Smażenie naleśnikówNaleśniki smaż na mocno rozgrzanej patelni, staraj się, aby były one jak najcieńsze. Nadziewanie naleśnikówCzekoladę połam na kawałki, umieść w misie robota kuchennego i nastaw na program topienia czekolady, dzięki któremu czekolada idealnie się rozpuści (możesz też tradycyjnie rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej). Banany pokrój w plasterki. Na usmażonych naleśnikach kładź po kilka plasterków bananów, następnie składaj naleśniki w trójkąt, podgrzewaj je przez kilka minut na patelni, następnie przełóż na talerz, polej czekolada i posyp wiórkami kokosowymi.

Choć Anna Starmach poleca rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej lub przy użyciu robota kuchennego, ja stosuję nieco inny patent. Mianowicie na usmażony naleśnik, który znajduje się jeszcze na patelni, kładę kilka kostek czekolady oraz plasterki banana, składam naleśnika i jeszcze przez chwilę podsmażam. Jeśli nie chcesz dostarczać sobie zbyt dużo kalorii z samego rana, zamiast dwóch rodzajów czekolady – gorzkiej i mlecznej – wybierz tylko tę gorzką.

Z czym jeszcze podawać naleśniki? Ciekawe pomysły

Naleśniki można podać na wiele pysznych sposobów. Jednym z nich jest zaserwowanie ich z serkiem mascarpone i kawałkami owoców – doskonale pasują borówki lub pokrojone brzoskwinie. Serek możesz zmieszać też z odrobiną cukru waniliowego i startą skórką brzoskwini (wcześniej ją porządnie umyj). Możesz posmarować je też kremem orzechowym lub nutellą domowej roboty. Jeśli chcesz zrobić ten specjał w wersji jesiennej, podaj naleśniki z prażonymi jabłkami i cynamonem. Możesz też przygotować je z podduszonymi gruszkami z małą ilością miodu i wanilii, a następnie posypać orzechami. Ciekawą opcją jest też przygotowanie naleśników tak jak z powyższego przepisu, tylko z wykorzystaniem śliwek zamiast jabłek. Te owoce też doskonale komponują się z czekoladą.

