Nie ma w nich mięsa, a smakują lepiej niż schabowe. Przepis taty na chrupiące kotlety to u nas hit
Przepisy

Nie ma w nich mięsa, a smakują lepiej niż schabowe. Przepis taty na chrupiące kotlety to u nas hit

Dodano: 
Kotlet na desce
Kotlet na desce Źródło: Freepik
Jeśli znudziły ci się już klasyczne schabowe, spróbuj tych oryginalnych, bezmięsnych kotletów. Smakują naprawdę świetnie. Zobaczysz, że każdy poprosi o dokładkę, a ty będziesz robić je znacznie częściej.

Kotlet schabowy jest klasykiem polskiej kuchni. Od lat gości na naszych stołach. Nic dziwnego, ponieważ naprawdę świetnie smakuje. Czasami jednak warto postawić na małą odmianę. Ja w październiku uwielbiam robić kotlety z boczniaków. Właśnie trwa sezon na te grzyby. Ich przygotowanie jest banalnie proste, a smakują genialnie. Zawsze korzystam z przepisu mojego taty.

Jak zrobić kotlety z boczniaków? Prosty przepis

Kotlety, które idealnie „udają” schabowe, to te przygotowane z boczniaków. Ich tekstura przypomina mięso, a po usmażeniu i w panierce świetnie imitują schabowego. Do tego są niskokaloryczne. Jest to też zdrowsza alternatywa, zwłaszcza gdy często spożywamy czerwone mięso.

Przepis: Kotlety z boczniaków

Te kotlety są pyszne. Zrobisz je bez trudu.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
15 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
205 w każdej porcji

Składniki

  • 4 duże boczniaki
  • 1 jajko
  • 3–4 łyżki mleka
  • bułka tarta do panierowania
  • 4 łyżki mąki pszennej
  • sól, pieprz
  • czosnek granulowany
  • majeranek
  • olej do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie boczniakówOczyść boczniaki, odkrój od nich trzon. Dopraw solą, pieprzem, czosnkiem i majerankiem.
  2. Panierowanie grzybówPrzygotuj 3 talerze: w pierwszym mąka, w drugim rozkłócone jajko z mlekiem i szczyptą soli, w trzecim bułka tarta. Każdego boczniaka obtocz najpierw w mące, potem w jajku z mlekiem, a na końcu w bułce tartej. Dobrze dociśnij panierkę.
  3. Smażenie kotletówNa patelni rozgrzej olej i smaż kotlety z obu stron przez około 3-4 minuty z każdej.

Przygotowując takie kotlety, postaw na te grzyby, które mają duże i płaskie kapelusze. Będą one przypominać rozbity płat mięsa. Pamiętaj też, że boczniaki bardzo łatwo chłoną wodę, dlatego przed przygotowaniem opłucz je szybko pod bieżącą wodą, a później bardzo dokładnie osusz ręcznikiem papierowym. W przeciwieństwie do klasycznych schabowych, tych przygotowanych z boczniaków nie rozbija się tłuczkiem, tylko od razu panieruje i smaży. Jeśli chcesz, żeby ich smak jeszcze bardziej przypominał mięso, możesz je delikatnie polać sosem sojowym. Po usmażeniu z kolei odsącz kotlety na ręczniku papierowym, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Jakie właściwości mają boczniaki?

Boczniaki są niskokaloryczne, więc idealnie sprawdzą się dla osób, które są na diecie odchudzającej. W 100 g świeżych grzybów jest około 35 kcal. Pamiętaj jednak, że usmażone i w panierce będą miały ich więcej. Te grzyby są także bogactwem składników odżywczych. Zawierają wartościowe białko, które jest dobrze przyswajalne. Mają także dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym, dzięki czemu ich zjedzenie nie powoduje skoków cukru we krwi. Są dobrym źródłem żelaza, potasu, selenu, magnezu, cynku i fosforu. Boczniaki są więc nie tylko smaczne, ale mogą stanowić również wartościowy element zdrowej diety.

Opracowała:
