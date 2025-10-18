Nie ma w nich mięsa, a smakują lepiej niż schabowe. Przepis taty na chrupiące kotlety to u nas hit

Kotlet schabowy jest klasykiem polskiej kuchni. Od lat gości na naszych stołach. Nic dziwnego, ponieważ naprawdę świetnie smakuje. Czasami jednak warto postawić na małą odmianę. Ja w październiku uwielbiam robić kotlety z boczniaków. Właśnie trwa sezon na te grzyby. Ich przygotowanie jest banalnie proste, a smakują genialnie. Zawsze korzystam z przepisu mojego taty.

Jak zrobić kotlety z boczniaków? Prosty przepis

Kotlety, które idealnie „udają” schabowe, to te przygotowane z boczniaków. Ich tekstura przypomina mięso, a po usmażeniu i w panierce świetnie imitują schabowego. Do tego są niskokaloryczne. Jest to też zdrowsza alternatywa, zwłaszcza gdy często spożywamy czerwone mięso.

Przepis: Kotlety z boczniaków Te kotlety są pyszne. Zrobisz je bez trudu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 205 w każdej porcji Składniki 4 duże boczniaki

1 jajko

3–4 łyżki mleka

bułka tarta do panierowania

4 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

czosnek granulowany

majeranek

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie boczniakówOczyść boczniaki, odkrój od nich trzon. Dopraw solą, pieprzem, czosnkiem i majerankiem. Panierowanie grzybówPrzygotuj 3 talerze: w pierwszym mąka, w drugim rozkłócone jajko z mlekiem i szczyptą soli, w trzecim bułka tarta. Każdego boczniaka obtocz najpierw w mące, potem w jajku z mlekiem, a na końcu w bułce tartej. Dobrze dociśnij panierkę. Smażenie kotletówNa patelni rozgrzej olej i smaż kotlety z obu stron przez około 3-4 minuty z każdej.

Przygotowując takie kotlety, postaw na te grzyby, które mają duże i płaskie kapelusze. Będą one przypominać rozbity płat mięsa. Pamiętaj też, że boczniaki bardzo łatwo chłoną wodę, dlatego przed przygotowaniem opłucz je szybko pod bieżącą wodą, a później bardzo dokładnie osusz ręcznikiem papierowym. W przeciwieństwie do klasycznych schabowych, tych przygotowanych z boczniaków nie rozbija się tłuczkiem, tylko od razu panieruje i smaży. Jeśli chcesz, żeby ich smak jeszcze bardziej przypominał mięso, możesz je delikatnie polać sosem sojowym. Po usmażeniu z kolei odsącz kotlety na ręczniku papierowym, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Jakie właściwości mają boczniaki?

Boczniaki są niskokaloryczne, więc idealnie sprawdzą się dla osób, które są na diecie odchudzającej. W 100 g świeżych grzybów jest około 35 kcal. Pamiętaj jednak, że usmażone i w panierce będą miały ich więcej. Te grzyby są także bogactwem składników odżywczych. Zawierają wartościowe białko, które jest dobrze przyswajalne. Mają także dużo błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym, dzięki czemu ich zjedzenie nie powoduje skoków cukru we krwi. Są dobrym źródłem żelaza, potasu, selenu, magnezu, cynku i fosforu. Boczniaki są więc nie tylko smaczne, ale mogą stanowić również wartościowy element zdrowej diety.

