Zamiast rosołu i pomidorowej. Zrobisz ją bez trudu, a smakuje obłędnie. Wykorzystaj ten przepis
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Zamiast rosołu i pomidorowej. Zrobisz ją bez trudu, a smakuje obłędnie. Wykorzystaj ten przepis

Dodano: 
Zupa z pieczonych warzyw
Zupa z pieczonych warzyw Źródło: Freepik
Czasem wystarczy tylko kilka składników, by stworzyć coś naprawdę pysznego. Ten przepis udowadnia, że domowy obiad może smakować lepiej niż ten z drogiej restauracji. Sprawdź!

W naszym kraju zupy są bardzo popularne. Do najbardziej lubianych należą pomidorowa i rosół. Jednak nie można ciągle jeść tych samych dań, ponieważ po prostu się nudzą. Dodatkowo istnieje tyle wspaniałych przepisów na zupy, że naprawdę warto eksperymentować i wprowadzać do swojej kuchni nowe smaki. Niedawno po raz pierwszy przygotowałam krem z pieczonych warzyw, który zachwycił całą moją rodzinę.

Przepis na pyszną zupę z pieczonych warzyw

Zupa z pieczonych warzyw jest prostym daniem, które zachwyca cudowną głębią smaku. Podczas pieczenia warzywa nabierają słodyczy i intensywnego aromatu, przez co całość smakuje naprawdę doskonale. Do jej przygotowania będziesz potrzebować pomidorów, marchewki i papryki – to baza tej potrawy.

Przepis: Zupa z pieczonych warzyw

Ta zupa smakuje naprawdę świetnie, a jej przygotowanie wcale nie jest trudne.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
1 godz. 10 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
317 w każdej porcji

Składniki

  • 1 kg pomidorów
  • 300 g marchewki
  • 500 g czerwonej papryki
  • 1 większa czerwona cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • 4 łyżki oliwy extra vergine
  • 2 szczypty soli
  • 2 szczypty pieprzu
  • 2 szczypty rozmarynu
  • 2 szczypty płatków chilli
  • 750 ml bulionu warzywnego lub drobiowego
  • 100 g sera feta

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie składnikówPomidory pokrój na ćwiartki, obierz ze skórki, usuń nadmiar nasion. Zachowaj sok.  Marchewkę obierz i pokrój na plasterki. Paprykę pokrój na ćwiartki, usuń nasiona.  Cebulę obierz i pokrój na cząstki. Czosnek obierz i pokrój na plasterki.
  2. Pieczenie warzywRozgrzej piekarnik do 200 °C. Formę do pieczenia posmaruj 2 łyżkami oliwy. Ułóż warzywa. Posyp solą, pieprzem, rozmarynem i płatkami chilli. Skrop pozostałymi 2 łyżkami oliwy.  Piecz bez przykrycia przez około 40 minut – aż skórka papryki będzie mocno spieczona.
  3. Gotowanie zupyW garnku zagotuj bulion. Dodaj upieczone warzywa za wyjątkiem papryki. W międzyczasie obierz skórkę z papryki i dodaj miąższ do garnka. Przykryj garnek i gotuj około 10 minut
  4. Podawanie zupyZmiksuj wszystko na gładki krem. Podawaj z pokruszonym serem feta.

Warto dodać też cebulę i czosnek, dzięki którym danie stanie się bardziej wyraziste. Nie można też zapomnieć o przyprawach, takich jak sól, pieprz, a także rozmaryn i płatki chilli. Danie wspaniale smakuje i prezentuje się posypane serem feta. Pamiętaj, by podczas pieczenia warzyw nie przesadzać z ilością oliwy – wystarczy je tylko delikatnie skropić. Zbyt duża ilość tłuszczu może przytłumić smak.

Inne pomysły na smaczne zupy

Można przyrządzić wiele zup, które zachwycają smakiem i aromatem. Jesienią niekwestionowaną królową jest dyniowa. To delikatny i lekko słodkawy krem, który świetnie ogrzeje w te chłodne, jesienne dni. Nieco zapomnianą klasyką domowej kuchni jest również krupnik. Pamiętam, że najsmaczniejszy zawsze gotował mój dziadek. Jest bardzo pożywny i zdrowy, a do tego syci na długo. Danie, które niezwykle często przygotowywały nasze babcie, to także kapuśniak – on również jest idealny na chłodne dni. Jeśli masz zapas suszonych grzybów, koniecznie przygotuj teraz z nich zupę grzybową. Idealnie sprawdza się nie tylko w okresie świątecznym. Możesz też zrobić rozgrzewającą zupę, która działa jak naturalny antybiotyk.

Czytaj też:
Tomasz Strzelczyk ma 4 triki na idealne jajka sadzone. Spróbuj, a nie wrócisz do starego sposobuCzytaj też:
Szkoda wolnego czasu na gotowanie? Na 11 listopada robię ten szybki obiad, a rodzina prosi o dokładkę

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl