Zamiast rosołu i pomidorowej. Zrobisz ją bez trudu, a smakuje obłędnie. Wykorzystaj ten przepis

W naszym kraju zupy są bardzo popularne. Do najbardziej lubianych należą pomidorowa i rosół. Jednak nie można ciągle jeść tych samych dań, ponieważ po prostu się nudzą. Dodatkowo istnieje tyle wspaniałych przepisów na zupy, że naprawdę warto eksperymentować i wprowadzać do swojej kuchni nowe smaki. Niedawno po raz pierwszy przygotowałam krem z pieczonych warzyw, który zachwycił całą moją rodzinę.

Przepis na pyszną zupę z pieczonych warzyw

Zupa z pieczonych warzyw jest prostym daniem, które zachwyca cudowną głębią smaku. Podczas pieczenia warzywa nabierają słodyczy i intensywnego aromatu, przez co całość smakuje naprawdę doskonale. Do jej przygotowania będziesz potrzebować pomidorów, marchewki i papryki – to baza tej potrawy.

Przepis: Zupa z pieczonych warzyw Ta zupa smakuje naprawdę świetnie, a jej przygotowanie wcale nie jest trudne. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 317 w każdej porcji Składniki 1 kg pomidorów

300 g marchewki

500 g czerwonej papryki

1 większa czerwona cebula

4 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy extra vergine

2 szczypty soli

2 szczypty pieprzu

2 szczypty rozmarynu

2 szczypty płatków chilli

750 ml bulionu warzywnego lub drobiowego

100 g sera feta Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówPomidory pokrój na ćwiartki, obierz ze skórki, usuń nadmiar nasion. Zachowaj sok. Marchewkę obierz i pokrój na plasterki. Paprykę pokrój na ćwiartki, usuń nasiona. Cebulę obierz i pokrój na cząstki. Czosnek obierz i pokrój na plasterki. Pieczenie warzywRozgrzej piekarnik do 200 °C. Formę do pieczenia posmaruj 2 łyżkami oliwy. Ułóż warzywa. Posyp solą, pieprzem, rozmarynem i płatkami chilli. Skrop pozostałymi 2 łyżkami oliwy. Piecz bez przykrycia przez około 40 minut – aż skórka papryki będzie mocno spieczona. Gotowanie zupyW garnku zagotuj bulion. Dodaj upieczone warzywa za wyjątkiem papryki. W międzyczasie obierz skórkę z papryki i dodaj miąższ do garnka. Przykryj garnek i gotuj około 10 minut Podawanie zupyZmiksuj wszystko na gładki krem. Podawaj z pokruszonym serem feta.

Warto dodać też cebulę i czosnek, dzięki którym danie stanie się bardziej wyraziste. Nie można też zapomnieć o przyprawach, takich jak sól, pieprz, a także rozmaryn i płatki chilli. Danie wspaniale smakuje i prezentuje się posypane serem feta. Pamiętaj, by podczas pieczenia warzyw nie przesadzać z ilością oliwy – wystarczy je tylko delikatnie skropić. Zbyt duża ilość tłuszczu może przytłumić smak.

Inne pomysły na smaczne zupy

Można przyrządzić wiele zup, które zachwycają smakiem i aromatem. Jesienią niekwestionowaną królową jest dyniowa. To delikatny i lekko słodkawy krem, który świetnie ogrzeje w te chłodne, jesienne dni. Nieco zapomnianą klasyką domowej kuchni jest również krupnik. Pamiętam, że najsmaczniejszy zawsze gotował mój dziadek. Jest bardzo pożywny i zdrowy, a do tego syci na długo. Danie, które niezwykle często przygotowywały nasze babcie, to także kapuśniak – on również jest idealny na chłodne dni. Jeśli masz zapas suszonych grzybów, koniecznie przygotuj teraz z nich zupę grzybową. Idealnie sprawdza się nie tylko w okresie świątecznym. Możesz też zrobić rozgrzewającą zupę, która działa jak naturalny antybiotyk.

