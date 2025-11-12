Zamiast rosołu i pomidorowej. Zrobisz ją bez trudu, a smakuje obłędnie. Wykorzystaj ten przepis

W naszym kraju zupy są bardzo popularne. Do najbardziej lubianych należą pomidorowa i rosół. Jednak nie można ciągle jeść tych samych dań, ponieważ po prostu się nudzą. Dodatkowo istnieje tyle wspaniałych przepisów na zupy, że naprawdę warto eksperymentować i wprowadzać do swojej kuchni nowe smaki. Niedawno po raz pierwszy przygotowałam krem z pieczonych warzyw, który zachwycił całą moją rodzinę.
Przepis na pyszną zupę z pieczonych warzyw
Zupa z pieczonych warzyw jest prostym daniem, które zachwyca cudowną głębią smaku. Podczas pieczenia warzywa nabierają słodyczy i intensywnego aromatu, przez co całość smakuje naprawdę doskonale. Do jej przygotowania będziesz potrzebować pomidorów, marchewki i papryki – to baza tej potrawy.
Ta zupa smakuje naprawdę świetnie, a jej przygotowanie wcale nie jest trudne.
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 10 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 317 w każdej porcji
Składniki
- 1 kg pomidorów
- 300 g marchewki
- 500 g czerwonej papryki
- 1 większa czerwona cebula
- 4 ząbki czosnku
- 4 łyżki oliwy extra vergine
- 2 szczypty soli
- 2 szczypty pieprzu
- 2 szczypty rozmarynu
- 2 szczypty płatków chilli
- 750 ml bulionu warzywnego lub drobiowego
- 100 g sera feta
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówPomidory pokrój na ćwiartki, obierz ze skórki, usuń nadmiar nasion. Zachowaj sok. Marchewkę obierz i pokrój na plasterki. Paprykę pokrój na ćwiartki, usuń nasiona. Cebulę obierz i pokrój na cząstki. Czosnek obierz i pokrój na plasterki.
- Pieczenie warzywRozgrzej piekarnik do 200 °C. Formę do pieczenia posmaruj 2 łyżkami oliwy. Ułóż warzywa. Posyp solą, pieprzem, rozmarynem i płatkami chilli. Skrop pozostałymi 2 łyżkami oliwy. Piecz bez przykrycia przez około 40 minut – aż skórka papryki będzie mocno spieczona.
- Gotowanie zupyW garnku zagotuj bulion. Dodaj upieczone warzywa za wyjątkiem papryki. W międzyczasie obierz skórkę z papryki i dodaj miąższ do garnka. Przykryj garnek i gotuj około 10 minut
- Podawanie zupyZmiksuj wszystko na gładki krem. Podawaj z pokruszonym serem feta.
Warto dodać też cebulę i czosnek, dzięki którym danie stanie się bardziej wyraziste. Nie można też zapomnieć o przyprawach, takich jak sól, pieprz, a także rozmaryn i płatki chilli. Danie wspaniale smakuje i prezentuje się posypane serem feta. Pamiętaj, by podczas pieczenia warzyw nie przesadzać z ilością oliwy – wystarczy je tylko delikatnie skropić. Zbyt duża ilość tłuszczu może przytłumić smak.
Inne pomysły na smaczne zupy
Można przyrządzić wiele zup, które zachwycają smakiem i aromatem. Jesienią niekwestionowaną królową jest dyniowa. To delikatny i lekko słodkawy krem, który świetnie ogrzeje w te chłodne, jesienne dni. Nieco zapomnianą klasyką domowej kuchni jest również krupnik. Pamiętam, że najsmaczniejszy zawsze gotował mój dziadek. Jest bardzo pożywny i zdrowy, a do tego syci na długo. Danie, które niezwykle często przygotowywały nasze babcie, to także kapuśniak – on również jest idealny na chłodne dni. Jeśli masz zapas suszonych grzybów, koniecznie przygotuj teraz z nich zupę grzybową. Idealnie sprawdza się nie tylko w okresie świątecznym. Możesz też zrobić rozgrzewającą zupę, która działa jak naturalny antybiotyk.
