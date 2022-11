Zrób wigilijne uszka i pierogi miesiąc wcześniej. Jak prawidłowo zamrozić uszka?

Przedświąteczne przygotowania sprawiają, że wiele osób spędza w kuchni większość doby, chcąc wszystko przygotować na czas. Aby tego uniknąć, warto zacząć przygotowania nawet miesiąc wcześniej i już teraz zrobić te potrawy, które można zamrozić, albo które można dłużej przechowywać. Do przechowywania dobrze nadają się pierniczki czy kruche ciasteczka (można je przechowywać w szczelnych pojemnikach i udekorować przed świętami). Mrozić można chociażby bigos (wiele osób uważa, że taki przemrożony jest jeszcze lepszy), ale też pierogi i tradycyjne uszka do barszczu.

Jak prawidłowo zamrozić uszka?

Uszka robi się z ciasta pierogowego, więc mrozi się je dokładnie tak samo, jak pierogi. I tu pojawia się spór, jaki toczą między sobą zwolennicy mrożenia surowych i podgotowanych pierogów. Który sposób jest lepszy? Oba... są dobre, więc po prostu wybierz ten, który jest dla ciebie wygodniejszy. Różnica jest taka, że surowe zamrożone uszka można przechowywać dłużej (jeśli zamierzasz je wykorzystać w ciągu miesiąca, nie będzie to miało znaczenia). Wiele osób nie tyle gotuje pierogi czy uszka do mrożenia, ile hartuje we wrzątku przez ok. 30 sekund. To też dobra metoda.

Uszka surowe możesz przechowywać w zamrażarce ok. 3 miesięcy. Te gotowane wykorzystaj w ciągu miesiąca.

Co zrobić, żeby mrożone uszka się nie skleiły?

Gotowane uszka lub uszka surowe ułóż na tacy albo desce do krojenia (aby nie stykały się ze sobą) i w ten sposób włóż do zamrażarki na 2-3 godziny. Pamiętaj, aby gotowane i blanszowane uszka najpierw dobrze ostudzić i poczekać, aż przeschną. Możesz je wtedy przy pomocy pędzelka posmarować olejem (to także pomoże uniknąć sklejania). Nie smaruj olejem surowych uszek.

Jeśli masz miejsce w zamrażarce do procesu mrożenia uszek czy pierogów, wykorzystaj nasz patent. Świetnie nadaje się do tego... suszarka do grzybów i owoców. Wykorzystaj same tacki do suszenia – wyłóż je papierem lub folią aluminiową i układaj uszka na tackach. Tacki możesz ułożyć jedna na drugiej i w ten sposób za jednym podejściem zamrozisz pokaźną ilość uszek czy pierogów. Jak będą zmrożone, możesz popakować je porcjami w strunowe woreczki.

Czy trzeba rozmrażać uszka przed gotowaniem?

Nie trzeba rozmrażać uszek i pierogów przed gotowaniem. Na wrzątek wrzucaj zamrożone uszka albo pierogi i gotuj nieco dłużej, niż te świeże. Zwykle w przypadku uszek trwa to 3-4 minuty, ale po prostu obserwuj je i gotuj do momentu, kiedy zaczną wypływać. Jeśli nie masz pewności, czy są gotowe, wyjmij jeden pierożek i przekrój, aby sprawdzić, czy farsz w środku jest gorący.

