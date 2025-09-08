Ciacho z kubka, które robi się samo! Nie potrzebujesz piekarnika ani talentu do gotowania

W codziennym zabieganiu trudno znaleźć czas na pieczenie ciast czy przygotowywanie innych deserów. Okazuje się jednak, że wcale nie musisz rezygnować z „czegoś słodkiego” przyrządzonego samodzielnie w domu. Wystarczy odrobina kreatywności i podstawowe składniki w kuchni. Ja ostatnio po raz pierwszy skorzystałam z przepisu na błyskawiczne ciacho z kubka i byłam zachwycona.

Jak zrobić szybki i prosty deser? Przepis

Do przygotowania takiego szybkiego deseru będziesz potrzebować składników, które w większości pewnie masz już w swojej kuchni. Podstawą jest jogurt skyr, jajka i masło orzechowe. Dodaje się także odrobinę gorzkiej czekolady, miodu, dżemu oraz siemienia lnianego. Ten ostatni składnik doskonale wpływa na nasze zdrowie. Jest to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych. Zawiera dużo błonnika pokarmowego, który usprawnia trawienie, ale też pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej.

Przepis: Ciacho z kubka To ciastko jest obłędnie smaczne, a zrobisz je w błyskawicznym tempie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 401 Składniki pół opakowania skyru naturalnego

1 jajko

25 g masła orzechowego

15 g płatków owsianych

15 g dżemu wiśniowego niesłodzonego

12 g miodu pszczelego

1 kostka gorzkiej czekolady

1 łyżeczka siemienia lnianego

2 krople aromatu waniliowego

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówZmiksuj jajko z łyżką jogurtu, miodem, masłem orzechowym i aromatem, dodaj zmielone płatki owsiane, siemię lniane, proszek do pieczenia i szczyptę soli. „Pieczenie” ciastaPrzelej powstałą masę do kubka i wstaw na 90 sekund do mikrofali. Po przestudzeniu dodaj na wierzch jogurt z odrobiną posiekanej czekolady i dżemem. Możesz też ozdobić całość swoimi ulubionymi owocami.

Inne pomysły na błyskawiczne desery

Ekspresowe desery są świetnym rozwiązaniem, gdy brakuje ci czasu, ale nie chcesz zadowalać się „gotowcami” z cukierni. Szybko możesz przygotować na przykład karpatkę bez pieczenia. Cały jej sekret tkwi w użyciu groszku ptysiowego zamiast klasycznego ciasta. Przy innych wypiekach też możesz użyć tego patentu. Alternatywą jest także wykorzystanie pokruszonych herbatników zmieszanych z roztopionym masłem lub biszkoptów. W ten sposób zaoszczędzisz sobie naprawdę sporo pracy.

Jeśli masz bardzo mało czasu, to w kilka minut możesz przygotować pyszny jogurt z owocami i miodem, ekspresowy pudding chia, banany w czekoladzie czy deser z mascarpone i pokruszonymi herbatnikami. Ciekawym pomysłem jest też rozpuszczenie tabliczki czekolady, dodanie orzechów, suszonych owoców, przelanie do foremki i wstawienie do lodówki. W ten sposób zrobisz swoją własną czekoladę z ulubionymi dodatkami.

Czytaj też:

Chcesz wspomóc odchudzanie i zdrowie? Dietetyk poleca te produkty z RossmannaCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: to najgorsze źródła białka z Biedronki! Sprawdź, co lepiej kupować