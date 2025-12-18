Czekoladowy krem bez cukru robię sama w 15 minut. Jem go bez wyrzutów sumienia

W ofercie sklepów spożywczych i sieci handlowych można znaleźć mnóstwo różnych kremów czekoladowych. Kuszą pięknym wyglądem i niską ceną, ale ich skład nierzadko odbiera apetyt. Pełno w nim cukru, substancji słodzących, konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych zbędnych dodatków. Dlatego już dawno przestałam inwestować w tego rodzaju produkty. Nie oznacza to jednak, że wykreśliłam słodkie przyjemności typu nutella ze swojego jadłospisu. Wręcz przeciwnie – ale robię je sama w domu. Często korzystam przy tym z przepisu, który udostępniła w mediach społecznościowych dietetyczka Kinga Blacharska. Jest szybki i naprawdę prosty.

Jak zrobić zdrowy krem czekoladowy?

Potrzebujesz tylko paru łatwodostępnych składników – daktyli, masła orzechowego, dojrzałego banana, gorzkiej czekolady oraz odrobiny soli. Słona przyprawa doskonale „podbija” słodycz deseru. Dzięki temu jest jeszcze smaczniejszy. Do jego przygotowania najlepiej wykorzystać czekoladę o jak największej zawartości kakao. Minimum to 70 procent. Taki przysmak ma bowiem mnóstwo cennych właściwości. Dostarcza przede wszystkim sporej dawki antyoksydantów. Te związki chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, wzmacniają odporność i spowalniają procesy starzenia. Przyczyniają się też do obniżenia poziomu „złego cholesterolu” i glukozy we krwi. W efekcie pośrednio zmniejszają ryzyko rozwoju wielu różnych chorób.

Przepis: Zdrowy krem czekoladowy To świetny dodatek do kanapek, naleśników czy racuchów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 346 w każdej porcji Składniki 100 g daktyli

50 g czekolady gorzkiej 85%

30 g masła orzechowego

40 g dojrzałego banana

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDaktyle zalej wrzątkiem. Odstaw na około 10 minut. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Łączenie składnikówDo rozpuszczonej czekolady dodaj masło orzechowe i szczyptę soli. Wymieszaj całość. Wrzuć wymoczone daktyle do blendera. Dodaj pozostałe składniki i zmiksuj.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by krem miał rzadszą konsystencję, dodaj więcej banana. Gotowy przysmak przechowuj w zamykanym słoiczku, w lodówce.

Dlaczego warto jeść daktyle?

Daktyle są nazywane chlebem życia. Zresztą nie bez powodu. Mają wiele wartości odżywczych. Obfitują w błonnik, który wspiera pracę jelit i pomaga utrzymać uczucie sytości, a jednocześnie łagodzi gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Można w nich znaleźć również potas. Związek wspiera pracę mięśni i układu nerwowego. Pomaga też obniżyć ciśnienie krwi. Dzięki połączeniu węglowodanów z mikroskładnikami daktyle działają niczym naturalny „zastrzyk mocy” — hamują głód, dodają energii i dobrze wpisują się w zbilansowaną dietę, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy ograniczyć spożycie białego cukru.

Czytaj też:

Wygląda jak czekolada, a syci na długo i wspiera odchudzanie. Dietetyczka poleca ten deserCzytaj też:

Sernik i makowiec w jednym? W tym połączeniu można się zakochać od pierwszego kęsa