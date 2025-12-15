Wygląda jak czekolada, a syci na długo i wspiera odchudzanie. Dietetyczka poleca ten deser

Ten deser wygląda niczym tradycyjne słodkości, które przyrządza się przez długie godziny, a potem zjada się z poczuciem winy i obawą o nadprogramowe kalorie. Nie daj się jednak zwieść pozorom. Tu nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zamiast białego cukru, naturalna słodycz. „Puste kalorie” ustępują miejsca pełnowartościowym składnikom, które sycą na długo, wspomagając odchudzanie. Przepis na ten przysmak zamieściła w swoich mediach społecznościowych dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz. Receptura zyskała tysiące polubień. Zresztą nie bez powodu. Przysmak uzależnia od pierwszej łyżki i trudno się od niego oderwać.

Jak zrobić słodki deser z przepisu dietetyczki?

Bazą tego deseru są cztery produkty – kaki, masło orzechowe, gorzka czekolada i serek grani. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Na dobrą sprawę wystarczy połączyć poszczególne składniki, a powstałą masę schłodzić w lodówce. Gdy masa stężeje, będzie ją można pokroić na kawałki, niczym klasyczne ciasto pieczone w piekarniku. Możesz przygotować wszystko wieczorem, a rano cieszyć się pysznym przysmakiem, w sam raz do kawy czy herbaty.

Przepis: Prosty deser bez pieczenia Świetnie smakuje, choć nie ma ani grama białego cukru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 379 w każdej porcji Składniki 750 g kaki

70 g naturalnego masła orzechowego

200 g gorzkiej czekolady 80%

200 g klasycznego serka grani Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKaki obierz ze skórki i zmiksuj na gładki mus. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Łączenie składnikówKaki zmiksuj w blenderze razem z serkiem i masłem orzechowym. Dodaj roztopioną czekoladę i całość dokładnie wymieszaj. Następnie przelej do formy. Chłodzenie deseruWstaw formę do lodówki na całą noc.

Deser bez pieczenia z 4 składników – przydatne wskazówki

Ten przepis, choć nie zwykle prosty, daje kucharzom duże pole do popisu. Jeśli nie lubisz kaki możesz śmiało wykorzystać inne owoce, na przykład dojrzałe mango czy banany. Co więcej, możesz śmiało wzbogacić podstawową recepturę o inne składniki, na przykład posiekane orzechy, kawałki migdałów, wiórki kokosowe, suszoną żurawinę, rodzynki czy cynamon. Już drobna zmiana wystarczy, by deser zaczął smakować zupełnie inaczej. Dzięki temu szybko się nie znudzi, nawet gdy będziesz robić go regularnie.

Jeśli chcesz, możesz udekorować deser zgodnie z upodobaniami. Warto wykorzystać do tego celu świeże lub mrożone owoce, posiekane orzechy, cukier puder albo cynamon. Dobrze sprawdzą się też płatki soli morskiej. Świetnie imitują płatki śniegu, więc wpisują się w świąteczną konwencję.

