GIS alarmuje: popularna przekąska może zagrażać zdrowiu. Sprawdź, czy nie masz jej w domu

Główny Inspektor Sanitarny właśnie wydał pilny komunikat w sprawie lubianej przekąski. Okazuje się, że etykieta produktu może wprowadzać konsumentów w błąd. Dlatego też może on zagrażać zdrowiu. Szczególną ostrożność powinna zachować zwłaszcza jedna grupa osób. Sprawdź, dlaczego i lepiej szybko zrób przegląd kuchennych zapasów.

Jaką przekąskę wycofano z rynku?

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy prażonej cebulki. Producent dobrowolnie wycofał ją ze sprzedaży. Poinformował też o zaistniałej sytuacji klientów. W tym celu między innymi zamieścił stosowne materiały w mediach społecznościowych. Proces usuwania wyrobu z rynku nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z dystrybutorem. Szczegółowe informacje na temat kwestionowanego artykułu spożywczego zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: ROSTAD LÖK Fried onions

waga opakowania: 100 g,

nr partii: 01-09-2026 – 22-11-2026,

termin przydatności do spożycia: od 01-09-2026 do 22-11-2026,

dystrybutor w Polsce: IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn,

kraj pochodzenia: Polska.

„Produkt ten można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany”– czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dlaczego prażoną cebulkę wycofano ze sprzedaży?

Prażona cebulka zawiera pszenicę. Ten popularny alergen – jak wskazuje Główny Inspektor Sanitarny – nie został jednak należycie oznaczony. Nie wyróżniono go we właściwy sposób (brak pogrubienia czcionki w wyrazie pszenica). Dlatego też osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktu. Może on u nich wywołać reakcję alergiczną, a w niektórych przypadkach nawet wstrząs anafilaktyczny. Stan ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Wymaga natychmiastowej interwencji (zazwyczaj pomocne okazuje się podanie adrenaliny).

