Niepozorna, ale uzależnia od pierwszego kęsa. Ta sałatka to hit Sylwestra i każdej domówki

Ta sałatka to idealna przekąska na Sylwestra. Robi się ją bez większego wysiłku. W dodatku jest bardzo pożywna. Dostarcza sporej dawki energii, dzięki czemu można bawić się i tańczyć do białego rana. Poza tym świetnie smakuje, choć składa się wyłącznie z kilku niewyszukanych produktów spożywczych. Z pewnością przypadnie do gustu nawet najbardziej wybrednym gościom. Gdy raz jej spróbujesz, będziesz wielokrotnie wracać do tego przepisu przy wielu różnych okazjach. Przygotuj się, bo przekąska uzależnia od pierwszego kęsa.

Jak zrobić pożywną sałatkę na Sylwestra?

Sekret tej sałatki tkwi w połączeniu dobrze znanych składników, które praktycznie każdy ma w swojej kuchni, z kremowym, lekkim sosem na bazie majonezu i jogurtu naturalnego. Nie ma w niej nic „odkrywczego”, a jednak smakuje wybornie, lepiej niż niejedna przekąska z drogiej restauracji. Jest swojska, domowa, a jednocześnie dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, choć nie wymaga wiele pracy. Wystarczy przyszykować poszczególne produkty, a potem je ze sobą wymieszać.

Przepis: Sałatka sylwestrowa Jest pożywna, smaczna i niezwykle prosta w przygotowaniu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 260 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 300 g szynki lub kiełbasy

4 jajka

1 puszka kukurydzy

1 średnia marchewka

2–3 ogórki konserwowe lub kiszone

200 g żółtego sera

pęczek koperku

sól i pieprz do smaku Na sos: 3–4 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj jajka na twardo. Obierz i zetrzyj marchewkę na tarce. Kiełbasę lub szynkę pokrój w cienkie paski. Posiekaj ogórki i koperek. Robienie sosuWymieszaj majonez z jogurtem naturalnym Łączenie składnikówPokrój drobno jajka i ser żółty. Dorzuć do nich startą marchewkę i kiełbasę lub szynkę. Odciśnij ogórki z nadmiaru soku i odsącz kukurydzę z zalewy. Dodaj je do pozostałych składników. Wymieszaj całość, a następnie połącz z sosem. Najlepiej bezpośrednio przed podaniem. Dopraw całość wedle uznania.

Jak urozmaicić sałatkę sylwestrową?

Ta niezwykle prosta sylwestrowa przekąska daje kucharzom szerokie pole do popisu. Możesz ją urozmaicić na wiele różnych sposobów. Jeśli chcesz, by była jeszcze bardziej sycąca, zamień zwykłą szynkę czy kiełbasę na kawałki podsmażonego bądź pieczonego kurczaka, wędzonego łososia, czy sera feta. Dobrze sprawdzą się też ugotowane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Sałatce ciekawego charakteru dodadzą również prażone pestki dyni lub nasiona słonecznika czy grzanki czosnkowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do niej jabłko (najlepiej kwaśne), ananasa, a nawet gruszkę.

W łatwy i szybki sposób urozmaicisz również sos. Odrobina musztardy sprawi, że stanie się bardziej wyrazisty. Podobnie zadziała chrzan, świeżo wyciśnięty sok z cytryny albo zalewa z kiszonych ogórków. Pamiętaj, by nie przesadzić. Pamiętaj, że dressing ma jedynie dopełniać sałatkę. Nie powinien jej zdominować.

