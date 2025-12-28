Ten składnik zawsze ląduje w naszym noworocznym bigosie. Robi ogromną różnicę w smaku

Bigos jest jedną z najpopularniejszych potraw kuchni polskiej. Podaje się go na przykład podczas świąt Bożego Narodzenia. W mojej rodzinie jest jednak tradycja przygotowywania go na obiad w Nowy Rok. Robi się go z kapusty kiszonej i świeżej oraz różnych rodzajów mięsa, co nadaje mu wyjątkowego, intensywnego smaku. Często gotuje się go na kilka dni przed podaniem, aby wszystkie smaki dobrze się przegryzły, co sprawia, że staje się jeszcze bardziej aromatyczny.

Niepowtarzalny dodatek do bigosu

Moja babcia dodaje do tej potrawy jeden dość nietypowy składnik. Chodzi mianowicie o jabłka. To właśnie dzięki nim bigos nabiera niepowtarzalnego smaku. Te owoce doskonale równoważą kwasowość kapusty kiszonej i intensywność mięsa, dzięki czemu bigos staje się bardziej łagodny i harmonijny w smaku. Ten subtelny owocowy akcent sprawia, że potrawa zyskuje wyjątkową głębię, a przy tym jabłko nie przytłacza innych składników.

Przepis: Bigos z jabłkami Ten bigos to popisowe danie w mojej rodzinie, każdy nim się zajada podczas Bożego Narodzenia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 231 w każdej porcji Składniki 1 kg kapusty kiszonej

1 kg białej kapusty

500 g mięsa wieprzowego

300 g kiełbasy śląskiej

150 g chudego, wędzonego boczku

2 winne jabłka

2 średnie cebule

kilka suszonych grzybów

kilka suszonych śliwek

1 łyżka koncentratu pomidorowego

sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa do bigosu

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówSuszone grzyby namocz, a następnie ugotuj przez około 15 minut. Kapustę kiszoną i białą osobno poszatkuj i gotuj każdy rodzaj około godziny, aż będą miękkie. Cebulę, kiełbasę i boczek pokrój w drobną kostkę. Mięso wieprzowe również. Podsmażanie mięsaNa rozgrzanym oleju podsmaż pokrojone mięso wieprzowe, boczek, kiełbasę i cebulę, aż się lekko zarumienią. Przełóż wszystko do dużego garnka z ugotowanymi kapustami i dobrze wymieszaj. Dodawanie jabłek i przyprawDodaj pokrojone jabłka, suszone śliwki i grzyby wraz z odrobiną wywaru z gotowania. Wlej koncentrat pomidorowy i dopraw solą, pieprzem, zielem angielskim oraz liściem laurowym. DuszenieGotuj bigos około 30 minut, często mieszając. Odstaw na kilka godzin lub na noc – bigos najlepiej smakuje po „przegryzieniu się”. Następnego dnia ponownie zagotuj i dopraw do smaku przed podaniem.

Patenty na pyszny bigos

Przyrządzając bigos, pamiętaj, że im więcej rodzajów mięs, tym lepiej. Idealnie sprawdzi się wieprzowina, wołowina, kiełbasa, boczek, ale też gęś czy dziczyzna. Oczywiście nie musisz wykorzystywać wszystkich. Wybierz te, do których masz dostęp. Dobrym patentem podczas przygotowywania bigosu jest połączenie kapusty kiszonej z białą. Dzięki temu danie zyskuje idealną równowagę między kwaśnym a łagodnym smakiem. To prosty trik, który sprawia, że tradycyjne danie smakuje jeszcze lepiej. Ważne jest też doprawienie go przyprawami, takimi jak liść laurowy, ziele angielskie czy pieprz. Jeśli lubisz bardziej nietypowe smaki, możesz dodać kminek, majeranek czy kolendrę.

Po ugotowaniu bigos należy ostudzić i przez jedną noc trzymać w zimnym miejscu, na przykład na balkonie (jeśli nie ma mrozu). Następnie trzeba go ponownie zagotować i ostudzić. Całość trzeba powtórzyć przez dwa kolejne dni. W ten sposób wszystkie smaki doskonale się przegryzą. Bigos należy przechowywać w lodówce – można go tam trzymać do dwóch tygodni.

