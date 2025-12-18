Ten makowiec z jabłkami na święta zawsze znika pierwszy. To mój pewniak

W okresie świąt Bożego Narodzenia w większości domów piecze się naprawdę dużo ciast, które stają się „słodką przerwą” od cięższych, sycących potraw wigilijnych i świątecznych. Najczęściej pojawiają się klasyki, takie jak piernik, sernik, szarlotka czy keks, a także różnego rodzaju ciasteczka, np. pierniczki, ciasteczka maślane w kształcie gwiazdek lub choinek. Nie może zabraknąć też oczywiście makowca.

Przepis Ewy Wachowicz na makowiec z jabłkami

Oczywiście można ten wypiek przygotować według klasycznego przepisu, jednak jeśli chcesz pozytywnie zaskoczyć swoich gości, zainspiruj się przepisem Ewy Wachowicz na to ciasto. Robi je w nieco inny sposób, ponieważ dodaje do niego jabłka. To pyszne połączenie tradycyjnego makowca z soczystymi, lekko kwaskowymi jabłkami. Ciasto zazwyczaj jest delikatne, a masa makowa ma bardzo charakterystyczny aromat. Jabłka dodają więc całość świeżości i łagodzą dość intensywny smak maku.

Przepis: Makowiec z jabłkami To ciasto smakuje naprawdę doskonale. Zachwyci wszystkich twoich gości. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 432 w każdej porcji Składniki 130 g masła

300 g cukru pudru

6 jajek

szczypta soli

250 g maku (uprzednio namoczonego w mleku i zmielonego)

6 łyżek kaszy manny

1 łyżka proszku do pieczenia

1 łyżka cukru waniliowego

100 g orzechów włoskich (posiekanych)

400 g jabłek (startych na tarce)

polewa czekoladowa (do polania) Sposób przygotowania Przygotowanie masyW dużej misce utrzyj masło z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodawaj stopniowo żółtka, cały czas miksując. Do masy wsyp mak (rób to po łyżce), następnie dodaj kaszę mannę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Wmieszaj posiekane orzechy włoskie i starte jabłka. Ubijanie pianyUbij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę i delikatnie połącz ją z powstałą masą. PieczeniePrzełóż ciasto do tortownicy lub formy (np. keksowej) i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 °C przez około jedną godzinę. Po upieczeniu ostudź ciasto i polej polewą czekoladową.

Żeby ciasto wyglądało naprawdę apetycznie, polej ten wypiek czekoladą, a następnie posyp orzechami włoskimi. Możesz też ozdobić go ususzoną skórką pomarańczową. Zobaczysz, że nikt nie oprze się tak pięknemu i aromatycznemu ciastu.

Mak – zdrowy i niedoceniany składnik

Mak, choć wcale nie kojarzy się z takim produktem, jest niezwykle zdrowy. Jest to jedno z najbogatszych roślinnych źródeł wapnia. Dzięki temu wspiera zdrowe i mocne kości. Zawiera też nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Wspierają również profilaktykę chorób układu krążenia i miażdżycy.

To także doskonałe źródło błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom, daje uczucie sytości na długo oraz pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Zawiera też magnez, który wspiera układ nerwowy, oraz żelazo niezbędne w profilaktyce anemii.

