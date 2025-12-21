Mieszam parę składników i w mig robię makowiec dla zabieganych. Znika, zanim zdąży ostygnąć

Kupujesz gotowe makowce, bo myślisz, że przygotowanie tego ciasta wymaga wiele wysiłku? Zanim znów sięgniesz po sklepowe wyroby, rzuć okiem na ten przepis. To idealna receptura dla zabieganych, a także tych, którzy nie lubią spędzać w kuchni dużo czasu. Dzięki niej bez większego wysiłku i w stosunkowo krótkim czasie zrobisz pyszny świąteczny deser, który zapadnie gościom w pamięć. Najlepiej od razu przyrządź go z podwójnej porcji, bo każdy poprosi o dokładkę.

Jak zrobić makowiec dla zabieganych?

Sprawa jest prosta. Jedyne, co tak naprawdę musisz zrobić to wymieszać wszystkie składniki, a następnie odstawić masę na 5 minut, by „odpoczęła”. Resztą zajmie się piekarnik. Jak widzisz pracy przy tym cieście jest tyle, co nic, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Co ważne, deser powstaje na bazie mąki kokosowej. Nie zawiera więc glutenu. Mogą śmiało po niego sięgać osoby z nietolerancją glutenu lub celiakią.

Przepis: Makowiec dla zabieganych Robi się go szybko, prosto i bez większego wysiłku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 5 jajek

100 g mielonego maku

80 g mąki kokosowej

200 ml „mleka” kokosowego

25 ml oleju kokosowego

100 g erytrytolu

5 g proszku do pieczenia

3-4 krople ekstraktu z wanilii Sposób przygotowania Szykowanie masy na sernikDokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw powstałą masę na około 5 minut, by „odpoczęła” i napęczniała. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni. Pieczenie makowcaPrzełóż masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez około 35 minut z włączonym termoobiegiem.

Makowiec dla zabieganych – przydatne wskazówki

Ten banalnie prosty przepis daje kucharzom duże pole do popisu. Możesz dostosować go do swoich upodobań, na przykład zamienić kokosowy napój roślinny na tradycyjne mleko krowie albo zastąpić mąkę kokosową pszennym wariantem. Pamiętaj tylko, że wtedy trzeba podwoić ilość składnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać gotową masę makową z puszki, dostępną w sklepach spożywczych i sieciach handlowych.

Z ciastem świetnie komponować się będzie polewa na bazie gorzkiej lub mlecznej czekolady. Do dekoracji warto użyć też innych składników. Dobrze sprawdzą się na przykład posiekane orzechy włoskie, migdały, pistacje albo wiórki kokosowe. Wspomniane produkty doskonale odnajdą się nie tylko w roli ozdoby makowca. Możesz śmiało dorzucić je również do samego deseru. Dzięki temu zyska jeszcze bogatszy smak i ciekawszy aromat.

