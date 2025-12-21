Dino rozdaje kultowe słodycze. To ostatnia szansa, by zgarnąć 1+1 gratis

Co ważne, by skorzystać z promocji na słodycze, nie musisz okazywać żadnych kart ani aktywować kodów rabatowych w specjalnej aplikacji. Sieć nie narzuca też klientom żadnych zakupowych ograniczeń. Możesz wziąć tyle czekoladek, ile udźwigniesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Sprawdź, na czym dokładnie zaoszczędzisz.

Jakie słodycze Dino rozdaje za darmo?

Akcja „1+1” organizowana w Dino dotyczy bombonierek Lindor marki Lindt. Promocja obejmuje różne rodzaje wspomnianych produktów, na przykład słodycze w mlecznej i białej czekoladzie. Możesz łączyć je w dowolne zestawy. Jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania o łącznej wadze 400 gramów, przy kasie za każdą ze sztuk zapłacisz tylko 17,49 złotych, czyli o połowę mniej niż zazwyczaj. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się jednak spieszyć. Oferta bowiem wkrótce wygasa. Promocja kończy się we wtorek, 23 grudnia 2025 roku.

Co jeszcze możesz kupić taniej w Dino?

Jeśli lubisz jeść czekoladki w towarzystwie „małej czarnej”, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Dino obniżyło również cenę kawy rozpuszczalnej Nescafé Crema. Teraz jedno opakowanie o wadze 200 gramów kosztuje tylko 25,99 zł. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero przy zakupie minimum dwóch produktów. Jeżeli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, zapłacisz za nią tyle, co zwykle, czyli niespełna 40 złotych. Ta promocja, podobnie jak poprzednia, obowiązuje tylko do wtorku, 23 grudnia 2025 roku. Możesz kupić tyle kawy, ile chcesz. Nie ma limitów ani żadnych dodatkowych warunków. Oferta jest dostępna dla wszystkich.

Wydłużone godziny pracy Dino

We wtorek, przed Wigilią sklepy sieci Dino będą otwarte dłużej – od 6:00 aż do 23:30. Pamiętaj, że 24 grudnia jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Nie zrobisz wtedy zakupów. Dlatego dobrze rozplanuj przedświąteczne przygotowania, by o niczym nie zapomnieć.

