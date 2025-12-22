Lidl szaleje przed Wigilią. Ten świąteczny hit kupisz teraz tylko za 2,99 zł

Produkt przeceniony przez Lidl to podstawowy składnik wielu świątecznych potraw i wypieków. Nic dziwnego, że w sklepach sieci od rana ustawiają się kolejki. Zostało niewiele czasu, by skorzystać z promocyjnej oferty. Pamiętaj, że Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Nie przegap więc szansy na odciążenie domowego budżetu. Sprawdź szczegóły akcji, zanim będzie za późno.

Co Lidl przecenił przed Wigilią?

Sieć mocno obniżyła cenę dobrego masła ekstra marki Pilos. Teraz jedna kostka kosztuje tylko 2,99 zł. Obniżka zaczyna obowiązywać przy zakupie trzech sztuk. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań za każde z nich zapłacisz cenę regularną, czyli 7,49 zł. Co więcej, akcja rabatowa jest skierowana wyłącznie do klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. By skorzystać z upustu, trzeba ją zeskanować i aktywować specjalny kupon. Oprogramowanie można pobrać za darmo ze sklepu internetowego – App Store lub Google Play.

Pamiętaj, że sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Nie można nabyć więcej niż trzy kostki masła po obniżonej cenie na jeden kupon. Promocja trwa przez dwa dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy we wtorek (22-23 grudnia 2025 roku.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w stabilnej temperaturze od 2 do 6 stopni Celsjusza, ponieważ to właśnie chłód spowalnia proces jełczenia tłuszczu. Kluczowe jest też odpowiednie opakowanie – masło bardzo łatwo chłonie zapachy z otoczenia, dlatego powinno być trzymane z dala od wędlin, serów czy ryb. Najlepiej zostawić je w oryginalnym papierze albo przełożyć do szczelnej maselniczki, która ochroni je przed dostępem powietrza i światła. Jeśli kupujesz masło na zapas, bez obaw możesz je zamrozić – dobrze zabezpieczone folią lub papierem do mrożenia zachowa jakość nawet przez kilka miesięcy.

