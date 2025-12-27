Po świątecznym przejedzeniu robię tylko tę sałatkę. Jest lekka, chrupiąca i daje szybką ulgę

Grudzień to czas biesiadowania przy suto zastawionym stole, ale gdy świąteczne emocje opadną, mój organizm zawsze domaga się powrotu do równowagi. By odciążyć układ pokarmowy, stawiam na proste i lekkie przepisy. Wybieram składniki, które nie tylko sycą, ale też wspierają trawienie, nawodnienie oraz prawidłową pracę jelit po okresie ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto jeść seler naciowy

Seler naciowy to prawdziwy król lekkości. Składa się w ponad 90% z wody, co pomaga uzupełnić płyny i przywrócić odpowiedni poziom nawodnienia po dniach pełnych słonych potraw. Jest niskokaloryczny, a jednocześnie dostarcza cennych antyoksydantów oraz witamin K, A i C.

Badania naukowe wskazują, że zawarte w nim związki fenolowe mogą wykazywać działanie przeciwzapalne, a wysoka zawartość błonnika wspiera perystaltykę jelit i usprawnia procesy trawienne, co jest szczególnie istotne po świątecznym przejedzeniu. Dodatkowo seler naciowy stanowi naturalne źródło potasu, który pomaga regulować gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i może wspierać usuwanie nadmiaru zatrzymanych płynów.

Jak przygotować sałatkę z jabłek i selera naciowego

Kluczem do sukcesu w tym daniu jest maksymalna chrupkość, dlatego zawsze wybieram tylko bardzo jędrne łodygi selera. Często wzbogacam smak, prażąc orzechy włoskie nieco dłużej niż zwykle – dzięki temu uwalniają głęboki aromat, który genialnie kontrastuje ze słodyczą soczystych, nieobranych jabłek.

Przepis: Sałatka z jabłek i selera naciowego Prosta sałatka sprawdzi się jako zdrowy posiłek do pracy czy szkoły. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 jabłka

2 gałązki selera naciowego

garść orzechów włoskich

na sos: jogurt naturalny, sól Sposób przygotowania Uszykuj składnikiJabłko i selera pokrój na niewielkie kawałki (jabłka nie obieraj ze skórki). Orzechy posiekaj i upraż na suchej patelni. Do jogurtu dodaj sól. Podaj sałatkęPrzed podaniem wymieszaj jabłka i seler z jogurtem. Posyp orzechami i podawaj.

Chrupiące dodatki i wariacje

Jeśli chcę, aby ta sałatka stała się pełnowartościowym obiadem, dodaję do niej ugotowaną komosę ryżową lub pokrojone w kostkę wędzone tofu. Podobnie jak w przypadku innych szybkich dań, tutaj również świetnie pasują czarne oliwki lub posiekany szczypiorek. Czasami dosmaczam sos jogurtowy odrobiną soku z cytryny, co zapobiega ciemnieniu jabłek i dodaje całości jeszcze więcej świeżości.

