Nie kupuję już ciastek w paczce. Owsiane od sąsiadki znikają w jeden dzień

Ciastka zazwyczaj kupujemy w ciastkarni lub w supermarkecie – gotowe w paczce. Znacznie smaczniejsze możemy jednak zrobić w domu. Ja ostatnio przygotowałam ciasteczka owsiane. Są pyszne, a ich przyrządzenie zabiera naprawdę niewiele czasu. Przepis na nie dostałam od sąsiadki i u mnie w domu każdy się nimi zajada. Już planuję, kiedy upiekę je po raz kolejny, ponieważ wyszły naprawdę wybitnie smaczne. Zaletą tych ciastek jest też to, że są naprawdę tanie – nie potrzebujesz żadnych „wyszukanych” i drogich produktów.
Przepis na pyszne ciastka z płatków owsianych
Rzadko piekę ciastka, ale ten przepis jest tak prosty, że postanowiłam przyrządzać tę przekąskę znacznie częściej. I choć płatki owsiane są niezwykle wartościowe, to z uwagi na dość dużą ilość cukru w tym przepisie same ciasteczka do najzdrowszych nie należą. Przez dodatek tego słodzika, ale też sporą ilość masła, są także dość kaloryczne. Dlatego nie należy jeść ich zbyt często i w nadmiarze. Wychodzą jednak naprawdę pyszne, dlatego od czasu do czasu pozwalam sobie na tę słodką przyjemność. Jeśli jednak chcesz, by takie ciastka wyszły zdrowsze – cukier zastąp miodem lub syropem klonowym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć rozgniecionego banana – w ten sposób wypiek stanie się naturalnie słodki.
Przepis: Ciastka z płatków owsianych
Te ciasteczka zasmakują każdemu. Koniecznie je przygotuj
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Czas gotowania
- 12 min.
- Liczba porcji
- 20
- Liczba kalorii
- 109 w każdej porcji
Składniki
- 1 ½ szklanki płatków owsianych błyskawicznych
- ½ szklanki mąki pszennej lub orkiszowej jasnej
- ⅓ szklanki cukru trzcinowego
- 100 g masła
- 1 jajko
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 50 g gorzkiej lub deserowej czekolady (posiekanej)
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówDo dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, cukier i proszek do pieczenia. Wymieszaj. Wrzuć pokrojone w kostkę masło oraz jajko. Zagnieć ciasto ręką lub użyj miksera z hakiem, aż składniki się połączą. Wrzuć posiekaną czekoladę do ciasta i delikatnie wymieszaj.
- Formowanie ciastekZ ciasta formuj kulki i układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie lekko spłaszcz każdą kulkę łyżeczką.
- PieczenieWstaw blachę do piekarnika nagrzanego do 180 °C (góra–dół) i piecz około 12 minut. Upieczone ciasteczka odstaw do wystudzenia na kratce, ponieważ wtedy lekko stwardnieją.
Do przygotowania tych ciastek najlepiej użyj płatków owsianych błyskawicznych. Jeśli jednak masz w domu górskie, wystarczy, że zmielisz je w blenderze.
Co dodać do ciastek owsianych?
Do takich ciasteczek warto dorzucić też inne dodatki. Doskonale sprawdzą się na przykład suszone owoce (rodzynki i żurawina będą idealne). Możesz też wykorzystać kandyzowaną skórkę pomarańczową. Jeśli z kolei lubisz smak kokosa – dodaj wiórki kokosowe. Możesz wykorzystać też orzechy włoskie, migdały oraz pestki dyni i słonecznika. Cudownego aromatu doda z kolei odrobina cynamonu.
