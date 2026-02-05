Nie kupuję już ciastek w paczce. Owsiane od sąsiadki znikają w jeden dzień

Ciastka zazwyczaj kupujemy w ciastkarni lub w supermarkecie – gotowe w paczce. Znacznie smaczniejsze możemy jednak zrobić w domu. Ja ostatnio przygotowałam ciasteczka owsiane. Są pyszne, a ich przyrządzenie zabiera naprawdę niewiele czasu. Przepis na nie dostałam od sąsiadki i u mnie w domu każdy się nimi zajada. Już planuję, kiedy upiekę je po raz kolejny, ponieważ wyszły naprawdę wybitnie smaczne. Zaletą tych ciastek jest też to, że są naprawdę tanie – nie potrzebujesz żadnych „wyszukanych” i drogich produktów.

Przepis na pyszne ciastka z płatków owsianych

Rzadko piekę ciastka, ale ten przepis jest tak prosty, że postanowiłam przyrządzać tę przekąskę znacznie częściej. I choć płatki owsiane są niezwykle wartościowe, to z uwagi na dość dużą ilość cukru w tym przepisie same ciasteczka do najzdrowszych nie należą. Przez dodatek tego słodzika, ale też sporą ilość masła, są także dość kaloryczne. Dlatego nie należy jeść ich zbyt często i w nadmiarze. Wychodzą jednak naprawdę pyszne, dlatego od czasu do czasu pozwalam sobie na tę słodką przyjemność. Jeśli jednak chcesz, by takie ciastka wyszły zdrowsze – cukier zastąp miodem lub syropem klonowym. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć rozgniecionego banana – w ten sposób wypiek stanie się naturalnie słodki.

Przepis: Ciastka z płatków owsianych

Składniki:
1 ½ szklanki płatków owsianych błyskawicznych

½ szklanki mąki pszennej lub orkiszowej jasnej

⅓ szklanki cukru trzcinowego

100 g masła

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

50 g gorzkiej lub deserowej czekolady (posiekanej) Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, cukier i proszek do pieczenia. Wymieszaj. Wrzuć pokrojone w kostkę masło oraz jajko. Zagnieć ciasto ręką lub użyj miksera z hakiem, aż składniki się połączą. Wrzuć posiekaną czekoladę do ciasta i delikatnie wymieszaj. Formowanie ciastekZ ciasta formuj kulki i układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie lekko spłaszcz każdą kulkę łyżeczką. PieczenieWstaw blachę do piekarnika nagrzanego do 180 °C (góra–dół) i piecz około 12 minut. Upieczone ciasteczka odstaw do wystudzenia na kratce, ponieważ wtedy lekko stwardnieją.

Do przygotowania tych ciastek najlepiej użyj płatków owsianych błyskawicznych. Jeśli jednak masz w domu górskie, wystarczy, że zmielisz je w blenderze.

Co dodać do ciastek owsianych?

Do takich ciasteczek warto dorzucić też inne dodatki. Doskonale sprawdzą się na przykład suszone owoce (rodzynki i żurawina będą idealne). Możesz też wykorzystać kandyzowaną skórkę pomarańczową. Jeśli z kolei lubisz smak kokosa – dodaj wiórki kokosowe. Możesz wykorzystać też orzechy włoskie, migdały oraz pestki dyni i słonecznika. Cudownego aromatu doda z kolei odrobina cynamonu.

