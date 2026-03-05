W PRL-u jedli to na śniadanie prawie codziennie. Dziś dietetycy znów je polecają
Przepisy

W PRL-u jedli to na śniadanie prawie codziennie. Dziś dietetycy znów je polecają

Dodano: 
Zupa mleczna w misce
Zupa mleczna w misce Źródło: Shutterstock / Fanfo
Brakuje ci pomysłu na lekkie, pożywne i zdrowe śniadanie? Wielu inspiracji dostarczyć ci mogą czasy PRL-u. W kuchniach królowały wtedy proste przysmaki na bazie tego, co było akurat „pod ręką”. Jeden z nich powinien częściej gościć w naszym jadłospisie. Ma więcej cennych właściwości niż się wydaje.

Czasy PRL-u nie budzą zbyt wielu pozytywnych skojarzeń. A jednak śniadanie, którym się wtedy zajadano może śmiało konkurować z wieloma współczesnymi przysmakami. Co więcej, nierzadko jest od nich znacznie zdrowsze. Choć bazuje na prostych i tanich produktach, to kryje w sobie składniki, które świetnie działają na organizm. Specjaliści nie mają co do tego wątpliwości. Sprawdź, co warto włączyć do jadłospisu i dlaczego.

Popularne śniadanie z PRL-u wraca do łask

Śniadaniowym przysmakiem z czasów PRL-u, do którego warto wrócić, są zacierki na mleku. To danie często gościło nie tylko w domach, ale też szkolnych stołówkach czy barach mlecznych. Trudno się temu dziwić, bo jest proste w przygotowaniu, a jednocześnie niezwykle odżywcze.

Wszystko za sprawą połączenia mleka i zacierek. To ekspresowe „kluseczki” z trzech składników. W czasach „żelaznej kurtyny” były namiastką makaronu. Powstają z mąki, jajka i soli. W przeciwieństwie do lanych klusek są formowane w palcach. Ciasto można również zetrzeć na tarce.

Wskazówka: Jeśli chcesz podnieść wartość odżywczą śniadania, dodaj do niego szczyptę cynamonu cejlońskiego. Przyprawa ta zawiera liczne przeciwutleniacze.

Przepis: Zacierki na mleku

To śniadanie z PRL-u syci i wspiera jelita.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
2
Liczba kalorii
210 w każdej porcji

Składniki

Na zacierki:

  • 1 jajko
  • ok. 4–5 łyżek mąki pszennej
  • szczypta soli

Dodatkowo:

  • 500 ml mleka
  • szczypta cynamonu (opcjonalnie)

Sposób przygotowania

  1. Robienie i formowanie zacierekDo miski wbij jajko, dodaj szczyptę soli i wsyp mąkę. Wymieszaj widelcem lub ręką, aż powstanie dość zwarte, lekko grudkowate ciasto. Odrywaj z niego małe kawałki i formuj kuleczki. Możesz też zetrzeć masę na tarce.
  2. GotowanieMleko wlej do garnka i doprowadź prawie do wrzenia. Wsyp zacierki i gotuj około 3–4 minuty od momentu wypłynięcia kluseczek na powierzchnię.
  3. PodawaniePodawaj, na przykład z cynamonem.

Jak zacierki na mleku wpływają na organizm?

Ten niepozorny przysmak łączy w sobie białka, tłuszcze i węglowodany. Taka kompozycja makroskładników – jak zauważa dietetyczka Anna Jedrej – stabilizuje stężenie glukozy we krwi, co z kolei przekłada się na dłuższe uczucie sytości po posiłku, mniejsze ryzyko wystąpienia napadów głodu i równomierny dopływ energii. Lepsza kontrola poziomu cukru niesie też za sobą poprawę w funkcjonowaniu układu nerwowego, pokarmowego i hormonalnego.

Zacierki na mleku to potrawa lekkostrawna. Nie obciąża żołądka, a jednocześnie może wpłynąć pozytywnie na mikrobiotę. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez zespół australijskich naukowców. „Składniki nabiału, w szczególności białka mleka i tłuszcze, są zdolne do zmiany środowiska światła przewodu pokarmowego, a tym samym wywoływania zmian w składzie mikrobiomu jelitowego […] Spożywanie mleka, jogurtu i kefiru wydaje się sprzyjać wzrostowi funkcjonalnych filotypów, takich jak Lactobacillus i Bifidobacterium, które wiążą się z poprawą zdrowia gospodarza”– czytamy w artykule pod tytułem „The effects of dairy and dairy derivatives on the gut microbiota: a systematic literature review”.

Opracowała:
