W PRL-u jedli to na śniadanie prawie codziennie. Dziś dietetycy znów je polecają

Czasy PRL-u nie budzą zbyt wielu pozytywnych skojarzeń. A jednak śniadanie, którym się wtedy zajadano może śmiało konkurować z wieloma współczesnymi przysmakami. Co więcej, nierzadko jest od nich znacznie zdrowsze. Choć bazuje na prostych i tanich produktach, to kryje w sobie składniki, które świetnie działają na organizm. Specjaliści nie mają co do tego wątpliwości. Sprawdź, co warto włączyć do jadłospisu i dlaczego.
Popularne śniadanie z PRL-u wraca do łask
Śniadaniowym przysmakiem z czasów PRL-u, do którego warto wrócić, są zacierki na mleku. To danie często gościło nie tylko w domach, ale też szkolnych stołówkach czy barach mlecznych. Trudno się temu dziwić, bo jest proste w przygotowaniu, a jednocześnie niezwykle odżywcze.
Wszystko za sprawą połączenia mleka i zacierek. To ekspresowe „kluseczki” z trzech składników. W czasach „żelaznej kurtyny” były namiastką makaronu. Powstają z mąki, jajka i soli. W przeciwieństwie do lanych klusek są formowane w palcach. Ciasto można również zetrzeć na tarce.
Wskazówka: Jeśli chcesz podnieść wartość odżywczą śniadania, dodaj do niego szczyptę cynamonu cejlońskiego. Przyprawa ta zawiera liczne przeciwutleniacze.
Przepis: Zacierki na mleku
To śniadanie z PRL-u syci i wspiera jelita.
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 210 w każdej porcji
Składniki
Na zacierki:
- 1 jajko
- ok. 4–5 łyżek mąki pszennej
- szczypta soli
Dodatkowo:
- 500 ml mleka
- szczypta cynamonu (opcjonalnie)
Sposób przygotowania
- Robienie i formowanie zacierekDo miski wbij jajko, dodaj szczyptę soli i wsyp mąkę. Wymieszaj widelcem lub ręką, aż powstanie dość zwarte, lekko grudkowate ciasto. Odrywaj z niego małe kawałki i formuj kuleczki. Możesz też zetrzeć masę na tarce.
- GotowanieMleko wlej do garnka i doprowadź prawie do wrzenia. Wsyp zacierki i gotuj około 3–4 minuty od momentu wypłynięcia kluseczek na powierzchnię.
- PodawaniePodawaj, na przykład z cynamonem.
Jak zacierki na mleku wpływają na organizm?
Ten niepozorny przysmak łączy w sobie białka, tłuszcze i węglowodany. Taka kompozycja makroskładników – jak zauważa dietetyczka Anna Jedrej – stabilizuje stężenie glukozy we krwi, co z kolei przekłada się na dłuższe uczucie sytości po posiłku, mniejsze ryzyko wystąpienia napadów głodu i równomierny dopływ energii. Lepsza kontrola poziomu cukru niesie też za sobą poprawę w funkcjonowaniu układu nerwowego, pokarmowego i hormonalnego.
Zacierki na mleku to potrawa lekkostrawna. Nie obciąża żołądka, a jednocześnie może wpłynąć pozytywnie na mikrobiotę. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez zespół australijskich naukowców. „Składniki nabiału, w szczególności białka mleka i tłuszcze, są zdolne do zmiany środowiska światła przewodu pokarmowego, a tym samym wywoływania zmian w składzie mikrobiomu jelitowego […] Spożywanie mleka, jogurtu i kefiru wydaje się sprzyjać wzrostowi funkcjonalnych filotypów, takich jak Lactobacillus i Bifidobacterium, które wiążą się z poprawą zdrowia gospodarza”– czytamy w artykule pod tytułem „The effects of dairy and dairy derivatives on the gut microbiota: a systematic literature review”.
