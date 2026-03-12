Dwie garście do mielonych i mięso nie wysycha. Ten prosty trik naprawdę działa
Przepisy

Dwie garście do mielonych i mięso nie wysycha. Ten prosty trik naprawdę działa

Dodano: 
Kotlety mielone
Kotlety mielone Źródło: Shutterstock
Lubisz kotlety mielone? Jeden prosty trik zmieni je nie do poznania. Będą soczyste i delikatne jak nigdy.

Nie ma nic lepszego niż soczyste kotlety mielone, pełne smaku i aromatu. Jednak nie tak łatwo osiągnąć ten efekt. Przez lata przetestowałam różne sposoby i żaden nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Na szczęście znajomy kucharz zdradził mi trik, który wreszcie zadziałał. Sekret tkwi w jednym prostym składniku. Niemal każdy ma go w swojej kuchni. Jest tani, łatwo dostępny i świetnie komponuje się z mięsem. Choć ten „duet” wielu osób może być sporym zaskoczeniem.

Co dodać do kotletów mielonych, by były soczyste?

Do klasycznej masy na mielone warto dorzucić dwie garście startych ziemniaków, czyli około 4-5 łyżek. Wystarczy jedno warzywo średniej wielkości. Zadziała trochę jak naturalny „regulator wilgotności”. Zawarta w nim skrobia zwiąże wodę, dzięki czemu mięso nie wyschnie podczas obróbki termicznej. Stanie się też bardziej plastyczne. Łatwiej nadasz im odpowiedni kształt. Po usmażeniu kotlety będą soczyste, miękkie i wilgotne w środku. Co więcej, dodanie ziemniaków do mięsa zwiększy nieco jego objętość.

Jak urozmaicić kotlety mielone z tartym ziemniakiem?

Masę na mielone warto odpowiednio doprawić. Nie musisz poprzestawać na soli i świeżo zmielonym pieprzu. Mięso zyska więcej smaku i aromatu, gdy dorzucić do niego również inne składniki, na przykład ostrą musztardę i szczyptę majeranku. Nie musisz już wtedy dodawać do niej jajka. Jeśli chcesz, by kotlety były bardziej chrupiące, zrezygnuj z tradycyjnej panierki i obtocz je w tartych ziemniakach. Pamiętaj, by wcześniej odcisnąć je z nadmiaru płynu. Muszą być suche, by dobrze przylegać do mięsa. Jeśli chcesz, możesz wymieszać je z odrobiną czerwonej papryki.

Kotlety mielone ze startym ziemniakiem możesz serwować tak samo jak „zwykłe”. Świetnie odnajdą się w „towarzystwie” ryżu, kaszy czy ziemniaków. Warto wzbogacić posiłek również o surówkę lub sałatkę na bazie świeżych lub kiszonych warzyw. Sposób podania zależy wyłącznie od twoich upodobań.

Przepis: Kotlety mielone z tartym ziemniakiem

Są soczyste, delikatne i wręcz rozpływają się w ustach.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
35 min.
Liczba porcji
8
Liczba kalorii
190 w każdej porcji

Składniki

  • 500 g mięsa mielonego
  • 1 surowy ziemniak
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • sól i pieprz do smaku

Dodatkowo:

  • tłuszcz do smażenia
  • bułka tarta do obtoczenia kotletów

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówObierz ziemniaka i zetrzyj go na tarce o drobnych oczkach. Obierz cebulę i drobno posiekaj. Jeśli puści dużo soku, delikatnie go odciśnij. Przeciśnij czosnek przez praskę.
  2. Łączenie składnikówPodsmaż cebulę. Dodaj ją do mięsa razem z czosnkiem, ziemniakiem i przyprawami. Wymieszaj całość i dobrze wyrób masę.
  3. Formowanie i panierowanie kotletówZwilżonymi dłońmi formuj owalne kotlety. Lekko obtocz je w bułce tartej. Skórka będzie bardziej chrupiąca.
  4. Smażenie kotletówRozgrzej patelnię. Smaż kotlety na średnim ogniu po ok. 4–5 minut z każdej strony, aż będą rumiane i dobrze wysmażone w środku.

Opracowała:
