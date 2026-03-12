Dwie garście do mielonych i mięso nie wysycha. Ten prosty trik naprawdę działa

Nie ma nic lepszego niż soczyste kotlety mielone, pełne smaku i aromatu. Jednak nie tak łatwo osiągnąć ten efekt. Przez lata przetestowałam różne sposoby i żaden nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Na szczęście znajomy kucharz zdradził mi trik, który wreszcie zadziałał. Sekret tkwi w jednym prostym składniku. Niemal każdy ma go w swojej kuchni. Jest tani, łatwo dostępny i świetnie komponuje się z mięsem. Choć ten „duet” wielu osób może być sporym zaskoczeniem.

Co dodać do kotletów mielonych, by były soczyste?

Do klasycznej masy na mielone warto dorzucić dwie garście startych ziemniaków, czyli około 4-5 łyżek. Wystarczy jedno warzywo średniej wielkości. Zadziała trochę jak naturalny „regulator wilgotności”. Zawarta w nim skrobia zwiąże wodę, dzięki czemu mięso nie wyschnie podczas obróbki termicznej. Stanie się też bardziej plastyczne. Łatwiej nadasz im odpowiedni kształt. Po usmażeniu kotlety będą soczyste, miękkie i wilgotne w środku. Co więcej, dodanie ziemniaków do mięsa zwiększy nieco jego objętość.

Jak urozmaicić kotlety mielone z tartym ziemniakiem?

Masę na mielone warto odpowiednio doprawić. Nie musisz poprzestawać na soli i świeżo zmielonym pieprzu. Mięso zyska więcej smaku i aromatu, gdy dorzucić do niego również inne składniki, na przykład ostrą musztardę i szczyptę majeranku. Nie musisz już wtedy dodawać do niej jajka. Jeśli chcesz, by kotlety były bardziej chrupiące, zrezygnuj z tradycyjnej panierki i obtocz je w tartych ziemniakach. Pamiętaj, by wcześniej odcisnąć je z nadmiaru płynu. Muszą być suche, by dobrze przylegać do mięsa. Jeśli chcesz, możesz wymieszać je z odrobiną czerwonej papryki.

Kotlety mielone ze startym ziemniakiem możesz serwować tak samo jak „zwykłe”. Świetnie odnajdą się w „towarzystwie” ryżu, kaszy czy ziemniaków. Warto wzbogacić posiłek również o surówkę lub sałatkę na bazie świeżych lub kiszonych warzyw. Sposób podania zależy wyłącznie od twoich upodobań.

Przepis: Kotlety mielone z tartym ziemniakiem Są soczyste, delikatne i wręcz rozpływają się w ustach. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 190 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego

1 surowy ziemniak

1 cebula

2 ząbki czosnku

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia

bułka tarta do obtoczenia kotletów Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaka i zetrzyj go na tarce o drobnych oczkach. Obierz cebulę i drobno posiekaj. Jeśli puści dużo soku, delikatnie go odciśnij. Przeciśnij czosnek przez praskę. Łączenie składnikówPodsmaż cebulę. Dodaj ją do mięsa razem z czosnkiem, ziemniakiem i przyprawami. Wymieszaj całość i dobrze wyrób masę. Formowanie i panierowanie kotletówZwilżonymi dłońmi formuj owalne kotlety. Lekko obtocz je w bułce tartej. Skórka będzie bardziej chrupiąca. Smażenie kotletówRozgrzej patelnię. Smaż kotlety na średnim ogniu po ok. 4–5 minut z każdej strony, aż będą rumiane i dobrze wysmażone w środku.

