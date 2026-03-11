Mieszam te 3 składniki i mam ciasto „puszysta chmurka”. Sto razy lepsze od sernika

Domowe wypieki według mnie nie mają sobie równych. I choć ciasta z cukierni są naprawdę pyszne, to brakuje im odrobiny domowego ciepła i serca, które każdy z nas wkłada, gdy przygotowuje jakiś wypiek. Kiedy pieczemy w domu, mamy pełną kontrolę nad składnikami, dzięki czemu możemy przygotować coś naprawdę pysznego i naturalnego. Wiele osób nie ma jednak czasu na pieczenie ciast. W takiej sytuacji warto sięgnąć po proste przepisy.

Przepis na ciasto z 3 składników

Moja koleżanka poleciła mi przepis na ciasto z zaledwie trzech składników. U mnie w domu nazywa się je „puszystą chmurką”. Wystarczy, że masz w domu gęsty serek homogenizowany, białą czekoladę i jajka. Ten deser jest bardzo szybki w przygotowaniu, a do tego nie ma w nim nic skomplikowanego, więc poradzą sobie nawet kuchenni debiutanci. Cała praca polega głównie na rozpuszczeniu czekolady, połączeniu jej z serkiem i żółtkami oraz delikatnym wymieszaniu z ubitą pianą z białek.

Przepis: Ciasto z 3 składników To ciasto smakuje obłędnie. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 173 w każdej porcji Składniki 4 jajka

160 g białej czekolady

160 g gęstego serka homogenizowanego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówOddziel białka od żółtek. Białka wstaw na chwilę do lodówki. Białą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i pozostaw do lekkiego ostudzenia. Ubijanie pianyW osobnej misce ubij białka na sztywną pianę. Mieszanie składnikówDo przestudzonej czekolady dodaj serek homogenizowany i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj żółtka i ponownie połącz składniki. Do masy czekoladowo-serowej dodaj 1/3 ubitych białek i delikatnie wymieszaj. Następnie dodawaj pozostałą pianę w dwóch porcjach, mieszając ostrożnie, aby masa pozostała puszysta. Pieczenie ciastaRozgrzej piekarnik do 170°C. Przygotuj tortownicę o średnicy ok. 21 cm – wyłóż jej dno papierem do pieczenia, a boki lekko natłuść i również zabezpiecz papierem. Gotowe ciasto przelej do formy i lekko stuknij nią o blat, żeby pozbyć się większych pęcherzyków powietrza. Formę ustaw na blasze z piekarnika. Na blachę wlej gorącą wodę (kąpiel wodna). Piecz najpierw 15 minut w 170°C, a następnie 15 minut w 160°C. Po upieczeniu wyłącz piekarnik, ale pozostaw w nim ciasto jeszcze na około 15 minut.

Mimo tak krótkiej listy składników, ciasto wychodzi naprawdę pyszne. Ma delikatną, puszystą konsystencję, która nieco przypomina sernik. Od tego popularnego ciasta różni się jednak delikatnie smakiem, ponieważ wyraźnie wyczuwalna jest słodycz białej czekolady. Jest to dobry przykład deseru, który pokazuje, że nawet z niewielkiej liczby produktów można przygotować smaczne i efektowne ciasto.

O czym pamiętać?

Robiąc ten deser, zwróć uwagę na to, by czekolada była naprawdę dobrze rozpuszczona. Najlepiej zrobić to w kąpieli wodnej lub bardzo ostrożnie w mikrofalówce. Bądź też uważny podczas oddzielania białek od żółtek. Nawet niewielka ilość żółtka w białkach może sprawić, że piana nie ubije się prawidłowo. Niezwykle ważne jest też porządne ubicie białek. To właśnie ta sztywna piana sprawia, że ciasto jest lekkie i puszyste. Delikatnie mieszaj ją z resztą składników. Najlepiej robić to szpatułką, powoli, aby nie zniszczyć puszystej struktury piany.

W trakcie pieczenia pod żadnym pozorem nie otwieraj piekarnika. Nagła zmiana temperatury może spowodować opadnięcie ciasta. Jeśli masz ochotę na kuchenne eksperymenty, zrób też sernik cytrynowy.

