Te babeczki znikają szybciej niż kremówka. W środku mają krem jak z cukierni

Kremówka to absolutny klasyk, obok którego po prostu nie da się przejść obojętnie. Sekretem udanej kremówki jest oczywiście masa – musi być solidna, by nie uciekała spod widelczyka, ale jednocześnie lekka i nieprzesłodzona. Choć uwielbiam to ciasto, osobiście nie potrafię go zrobić tak, by smakowało naprawdę dobrze. Odkryłam jednak świetny zamiennik tego deseru. Jest banalnie prosty, a smakuje doskonale. Chodzi o babeczki budyniowe.

Deser smaczniejszy od kremówki

To taki typ deseru, który znika z talerza, zanim zdążycie zaparzyć drugą kawę. Cały ich urok polega na tym, że pod kruchą, złocistą skorupką kryje się miękkie, waniliowe nadzienie, które smakuje jak z najlepszej cukierni.

Zaletą tego deseru jest też to, że babeczki są poręczne, nie wymagają talerzyków i świetnie znoszą transport na piknik czy do pracy.

Przepis: Babeczki z budyniem Te babeczki smakują obłędnie. Każdy będzie chciał dokładkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 774 w każdej porcji Składniki Ciasto kruche: 500 g mąki pszennej

250 g zimnego masła

100 g cukru pudru

4 żółtka

1 łyżka śmietany 18%

1 łyżka zimnej wody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Budyń: 1 litr mleka

250 g cukru

20 g cukru waniliowego

220 g mąki tortowej

40 g proszku budyniowego (bez cukru)

5 żółtek Sposób przygotowania Robienie budyniuWlej 750 ml mleka do garnka i podgrzewaj. W osobnej misce wymieszaj pozostałe mleko (250 ml) z cukrem, cukrem waniliowym, mąką, proszkiem budyniowym i żółtkami. Gdy mleko zacznie się gotować, wlej przygotowaną mieszankę i cały czas mieszaj. Gotuj, aż powstanie gęsty, gładki krem. Odstaw do całkowitego wystudzenia. Przygotowanie ciastaW misce połącz mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól. Dodaj zimne masło, żółtka, śmietanę i wodę. Zagnieć gładkie ciasto. Wstaw je do lodówki na minimum 30 minut. Formowanie babeczekForemki lekko natłuść. Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim foremki (możesz wycinać kółka szklanką). Nakłuj spód widelcem. Nałóż do środka porcję zimnego budyniu. Przykryj drugim kawałkiem ciasta i dokładnie zlep brzegi. PieczeniePiecz w temperaturze 175–180°C przez około 22–25 minut (do zarumienienia). Po ostudzeniu posyp cukrem pudrem.

O czym pamiętać, robią babeczki budyniowe?

Przede wszystkim zadbaj o temperaturę składników. Kruche ciasto nie lubi ciepła, dlatego masło powinno być dobrze schłodzone, a samo wyrabianie możliwie szybkie. Jeśli zacznie się kleić i mięknąć, włóż je na chwilę do lodówki.

Budyń to drugi kluczowy element. Musi być gęsty i dokładnie wystudzony. Zbyt rzadki albo jeszcze ciepły sprawi, że ciasto nasiąknie i straci swoją kruchość. Warto też mieszać go energicznie podczas gotowania, żeby uniknąć grudek — krem powinien być jedwabisty. Podczas wykładania foremek nie przesadzaj z ilością ciasta. Zbyt gruba warstwa sprawi, że babeczki będą ciężkie i niedopieczone w środku. Lepiej postawić na cienką, równą warstwę, która ładnie się zarumieni.

Nadzienie nakładaj z umiarem. Budyń podczas pieczenia delikatnie pracuje, więc jeśli włożysz go za dużo, może wypłynąć i zabrudzić foremki. Wystarczy porcja, która sięga mniej więcej do 2/3 wysokości. Kontroluj ostatnie minuty pieczenia. Idealna babeczka powinna być złocista, ale nieprzesuszona. Na koniec pozwól im chwilę odpocząć po wyjęciu z piekarnika. Gorące są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić. Kilkanaście minut cierpliwości sprawi, że odwdzięczą się perfekcyjną strukturą.

