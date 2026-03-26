Te babeczki znikają szybciej niż kremówka. W środku mają krem jak z cukierni

Kremówka to absolutny klasyk, obok którego po prostu nie da się przejść obojętnie. Sekretem udanej kremówki jest oczywiście masa – musi być solidna, by nie uciekała spod widelczyka, ale jednocześnie lekka i nieprzesłodzona. Choć uwielbiam to ciasto, osobiście nie potrafię go zrobić tak, by smakowało naprawdę dobrze. Odkryłam jednak świetny zamiennik tego deseru. Jest banalnie prosty, a smakuje doskonale. Chodzi o babeczki budyniowe.
Deser smaczniejszy od kremówki
To taki typ deseru, który znika z talerza, zanim zdążycie zaparzyć drugą kawę. Cały ich urok polega na tym, że pod kruchą, złocistą skorupką kryje się miękkie, waniliowe nadzienie, które smakuje jak z najlepszej cukierni.
Zaletą tego deseru jest też to, że babeczki są poręczne, nie wymagają talerzyków i świetnie znoszą transport na piknik czy do pracy.
Przepis: Babeczki z budyniem
Te babeczki smakują obłędnie. Każdy będzie chciał dokładkę.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz.
- Liczba porcji
- 15
- Liczba kalorii
- 774 w każdej porcji
Składniki
Ciasto kruche:
- 500 g mąki pszennej
- 250 g zimnego masła
- 100 g cukru pudru
- 4 żółtka
- 1 łyżka śmietany 18%
- 1 łyżka zimnej wody
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
Budyń:
- 1 litr mleka
- 250 g cukru
- 20 g cukru waniliowego
- 220 g mąki tortowej
- 40 g proszku budyniowego (bez cukru)
- 5 żółtek
Sposób przygotowania
- Robienie budyniuWlej 750 ml mleka do garnka i podgrzewaj. W osobnej misce wymieszaj pozostałe mleko (250 ml) z cukrem, cukrem waniliowym, mąką, proszkiem budyniowym i żółtkami. Gdy mleko zacznie się gotować, wlej przygotowaną mieszankę i cały czas mieszaj. Gotuj, aż powstanie gęsty, gładki krem. Odstaw do całkowitego wystudzenia.
- Przygotowanie ciastaW misce połącz mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia i sól. Dodaj zimne masło, żółtka, śmietanę i wodę. Zagnieć gładkie ciasto. Wstaw je do lodówki na minimum 30 minut.
- Formowanie babeczekForemki lekko natłuść. Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim foremki (możesz wycinać kółka szklanką). Nakłuj spód widelcem. Nałóż do środka porcję zimnego budyniu. Przykryj drugim kawałkiem ciasta i dokładnie zlep brzegi.
- PieczeniePiecz w temperaturze 175–180°C przez około 22–25 minut (do zarumienienia). Po ostudzeniu posyp cukrem pudrem.
O czym pamiętać, robią babeczki budyniowe?
Przede wszystkim zadbaj o temperaturę składników. Kruche ciasto nie lubi ciepła, dlatego masło powinno być dobrze schłodzone, a samo wyrabianie możliwie szybkie. Jeśli zacznie się kleić i mięknąć, włóż je na chwilę do lodówki.
Budyń to drugi kluczowy element. Musi być gęsty i dokładnie wystudzony. Zbyt rzadki albo jeszcze ciepły sprawi, że ciasto nasiąknie i straci swoją kruchość. Warto też mieszać go energicznie podczas gotowania, żeby uniknąć grudek — krem powinien być jedwabisty. Podczas wykładania foremek nie przesadzaj z ilością ciasta. Zbyt gruba warstwa sprawi, że babeczki będą ciężkie i niedopieczone w środku. Lepiej postawić na cienką, równą warstwę, która ładnie się zarumieni.
Nadzienie nakładaj z umiarem. Budyń podczas pieczenia delikatnie pracuje, więc jeśli włożysz go za dużo, może wypłynąć i zabrudzić foremki. Wystarczy porcja, która sięga mniej więcej do 2/3 wysokości. Kontroluj ostatnie minuty pieczenia. Idealna babeczka powinna być złocista, ale nieprzesuszona. Na koniec pozwól im chwilę odpocząć po wyjęciu z piekarnika. Gorące są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić. Kilkanaście minut cierpliwości sprawi, że odwdzięczą się perfekcyjną strukturą.
