Dodaj to do kawy zamiast cukru. Poprawi nastrój i koncentrację, obniży ciśnienie

Dla wielu osób dzień zaczyna się właśnie od filiżanki kawy. Dla mnie również stało się to codziennym rytuałem, bez którego trudno wyobrazić sobie poranek. Aromat świeżo zaparzonej kawy i chwila spokoju przed rozpoczęciem obowiązków dodają energii oraz pozytywnie nastawiają na cały dzień. Kawa nie tylko pobudza i pomaga się obudzić, ale daje też moment przyjemności i wytchnienia w ciągu dnia.

Choć wiele osób nie wyobraża sobie kawy bez dodatku cukru, nie jest to najlepszy wybór dla naszego zdrowia. Nadmiar cukru w diecie negatywnie wpływa na samopoczucie i organizm, dlatego warto szukać zdrowszych alternatyw. Jedną z nich jest kakao. Poleca je między innymi dietetyk dr Bartosz Kulczyński. Jest bogate w magnez oraz przeciwutleniacze, dzięki czemu poprawia nastrój, wspiera koncentrację i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.

Przeprowadzone badania pokazały, że składniki obecne w kakao zwiększają produkcję tlenku azotu, za sprawą czego dochodzi do korzystnego obniżenia ciśnienia krwi, jak również zmniejszają one sztywność tętnic – wyjaśnił ekspert w opublikowanym nagraniu.

Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem „Effect of cocoa products on blood pressure: systematic review and meta-analysis”.

Dodał również, że badanie pod tytułem „Chocolate Consumption and Risk of Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes: A Meta-Analysis of Prospective Studies” pokazało, iż osoby, które regularnie spożywają kakao lub gorzką czekoladę, mają mniejsze ryzyko udaru mózgu o 16 procent, zawału serca o 13 procent i choroby niedokrwiennej serca o 10 procent.

Jak wybrać dobre kakao?

Dobre kakao wybierzesz na podstawie składu. Najlepsze będzie naturalne, niesłodzone kakao, które zawiera wyłącznie proszek kakaowy, bez dodatku cukru, aromatów czy sztucznych składników. Warto unikać produktów instant oraz kakaowych mieszanek smakowych, ponieważ często mają dużo cukru i niewiele właściwego kakao.

Przy zakupie warto też zwrócić uwagę na stopień przetworzenia produktu. Mniej przetworzone kakao zachowuje więcej wartości odżywczych, takich jak przeciwutleniacze, polifenole oraz minerały. Dobrym wyborem może być również kakao surowe, określane jako „raw”, które nie jest mocno prażone i dzięki temu ma więcej cennych składników.

