Ten deser w kubku ratuje mnie, gdy w domu nie ma nic słodkiego. Robię go bez piekarnika

Niespodziewani goście pukają do drzwi, a w domu jak na złość nie ma żadnych słodyczy? W takich sytuacjach nie biegnę do sklepu ani cukierni. Sięgam po moje „koło ratunkowe”, czyli przepis na ekspresowe ciasto w kubku. Powstaje w błyskawicznym tempie, a znika jeszcze szybciej.

Jak zrobić puszyste ciasto w kubku?

Wiele osób podchodzi bardzo sceptycznie do pieczenia deserów w kuchence mikrofalowej. Często wychodzą gumowate lub przesuszone, co skutecznie zniechęca do dalszych prób. Znalazłam na to sposób. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia proporcja składników oraz dodatek oleju. Tłuszcz skutecznie zapobiega wysychaniu masy podczas bardzo intensywnej, ale krótkiej obróbki termicznej. Fale elektromagnetyczne wprawiają w drgania cząsteczki wody obecne w mleku oraz w surowym jajku, co momentalnie podnosi temperaturę wewnątrz naczynia. Dzięki temu ciasto „rośnie w oczach” i staje się puszyste. Pamiętaj jednak o jednej żelaznej zasadzie. Zanim dodasz mokre produkty do ciasta, bardzo dokładnie wymieszaj wszystkie sypkie składniki. Nie zapomnij też przesiać mąki i kakao przez sito. Nawet najmniejsze grudki, które osiądą na dnie naczynia, mogą zepsuć cały efekt.

Przepis: Kakaowe ciasto w kubku Zrobisz je w 7 minut, a zniknie jeszcze szybciej. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 690 Składniki 4 łyżki mąki pszennej

3 łyżki cukru

2 łyżki kakao

3 łyżki mleka

2 łyżki oleju

1 jajko

szczypta soli Sposób przygotowania Łączenie składnikówW kubku połącz mąkę, cukier, kakao i sól. Wbij jajko, wlej mleko i olej, wymieszaj dokładnie łyżką, aż masa będzie jednolita i pozbawiona grudek. Podgrzewanie deseruWstaw kubek do mikrofalówki i podgrzewaj przez 2 minuty przy pełnej mocy. Po wyjęciu odczekaj chwilę, aż ciasto lekko ostygnie.

Jak wzbogacić prosty deser z mikrofalówki?

Choć podstawowa wersja tego deseru smakuje po prostu świetnie, potraktuj ją jako bazę do dalszych domowych eksperymentów. Możesz dorzucić do surowej masy kilka kostek połamanej czekolady. Podczas podgrzewania roztopią się, tworząc płynne nadzienie. Jeśli wolisz coś lżejszego, wciśnij głęboko w środek ciasta garść świeżych lub lekko rozmrożonych malin. Ich naturalna, delikatna kwasowość doskonale „przełamie” słodycz kakaowego przysmaku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by oprószyć gotowe ciasto cukrem pudrem albo podać je ze schłodzonym jogurtem naturalnym lub gałką ulubionych lodów.

