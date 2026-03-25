Do tej surówki dorzucam coś jeszcze. Nagle zwykły colesław przestaje być nudny

Na początku byłem sceptyczny. Gruszka w colesławie? Brzmiało jak coś przekombinowanego. Ale spróbowałem raz i okazało się, że to nie jest żaden dziwny twist, tylko brakujący element. Ta lekka słodycz robi robotę, szczególnie przy tłustszych daniach.

Jak przygotować składniki na colasława?

Najważniejsza jest kapusta. Jeśli ją tylko poszatkujesz i wrzucisz do miski, będzie twarda i trochę „gryząca”. Ja zawsze ją solę i lekko ugniatam rękami – dosłownie minutę, dwie. Nie chodzi o to, żeby zrobiła się miękka jak kiszona, tylko żeby puściła trochę soku i straciła tę surową szorstkość.

Marchewka powinna być starta drobno, ale nie na papkę. Zauważyłem, że jeśli jest zbyt grubo starta, odstaje teksturą od reszty i całość robi się mniej spójna. A colesław to jednak ma być jedna masa, nie zbiór przypadkowych kawałków.

Gruszka – tu jest haczyk. Wybierz taką lekko twardą, a nie przejrzałą. Miękka zamieni się w coś między musem a breją i zamiast chrupkości dostaniesz wilgotną sałatkę. Ja kroję ją w cienkie słupki albo drobną kostkę i dodaję na końcu, żeby nie puściła za dużo soku.

Jak zrobić sałatkę Coleslaw z gruszką?

Gdy składniki na sałatkę są pokrojone, biorę się za sos. Receptura jest prosta, ale ważne są proporcje. Majonez daje tłustość, a śmietana ją rozrzedza. Kiedyś robiłem colasława tylko na majonezie i dodatek wychodził ciężki. Teraz jest lżej, ale nadal konkretnie. I jeszcze jedno – ważna jest odrobina cukru, bo bez niej smak jest płaski.

Porada: Jeśli chcesz jeszcze więcej chrupkości, dodaj łyżkę soku z cytryny – podbije smak i sprawi, że kapusta będzie „ostrzejsza” w odbiorze.

Przepis: Sałatka Colesław z gruszką Bardzo chrupiąca wersja z delikatną słodyczą. Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 115 w każdej porcji Składniki 1/2 małej główki białej kapusty

1 marchewka

1 cebula

1/2 gruszki

1/2 pęczka koperku

2 łyżki majonezu

2 łyżki śmietany

sól, pieprz, cukier Sposób przygotowania Szatkowanie kapustyPoszatkuj kapustę drobno i wrzuć do dużej miski, potem dodaj szczyptę soli i lekko ugnieć ją rękami – trik jest taki, żeby robić to krótko, aż tylko lekko zmięknie, nie więcej. Szykowanie reszty składników składnikówZetrzyj marchewkę na drobnych oczkach tarki i dodaj do kapusty – jeśli masz czas, wybierz świeżą i soczystą, bo sucha marchewka psuje całą teksturę. Pokrój cebulę w bardzo cienkie piórka i dorzuć do miski – jeśli jest ostra, przepłucz ją szybko zimną wodą, wtedy nie zdominuje smaku. Pokrój gruszkę w drobną kostkę lub cienkie paski i dodaj na końcu – dzięki temu zachowa strukturę i nie puści za dużo soku. MieszanieDodaj majonez, śmietanę i posiekany koperek, dopraw solą, pieprzem i odrobiną cukru, a potem dokładnie wymieszaj – najlepiej łyżką i na spokojnie, żeby nie zgnieść składników. ChłodzenieOdstaw sałatkę na 10–15 minut do lodówki – ten moment robi różnicę, bo smaki się „dogadują”, a kapusta jeszcze trochę mięknie.

Z czym podać Colasława?

U mnie najczęściej ląduje obok smażonego mięsa – kotlety, kurczak, nawet zwykła kiełbasa z patelni. Ale powiem szczerze: najlepiej smakuje z czymś tłustym i gorącym, bo wtedy ta świeżość i lekka słodycz naprawdę robi kontrast.

Czytaj też:

Surówkę z kiszonych robię tylko tak. Ten jeden trik z cebulą zmienia wszystkoCzytaj też:

Robię to z warzywami. Wielkanocna sałatka jarzynowa wychodzi 10 razy lepsza niż normalnie