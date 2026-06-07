Makłowicz dodaje to do lodów. Brzmi dziwnie, ale deser wychodzi obłędny

Szukasz sposobu na urozmaicenie domowych lodów? Zamiast sięgać po egzotyczne produkty, wykorzystaj produkt, który z pewnością masz już w swojej kuchni. Zastosowanie go w deserze wydaje się zupełnie nietrafionym pomysłem. Jednak w tym „szaleństwie” jest metoda. Czasem to właśnie najmniej oczywiste połączenia smaków okazują się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Ten nietypowy dodatek do lodów robi różnicę

Mowa o oliwie z oliwek. Dodanie odrobiny tłuszczu do lodowej masy sprawia, że mrożone desery zyskują kremową, puszystą konsystencję. Wybierając go w sklepie zwracaj uwagę przede wszystkim na jakość danego wyrobu. Najlepiej sprawdzi się ten z pierwszego tłoczenia (extra vergine) z certyfikatem DOP (Chronioną Nazwą Pochodzenia), który gwarantuje, że cały proces produkcji – poczynając od zbioru oliwek, a na butelkowaniu kończąc – odbywa się w określonym regionie. Jeśli chcesz jeszcze bardziej „podkręcić” smak lodów, możesz sięgnąć po oliwę aromatyzowaną ziołami, na przykład bazylią czy rozmarynem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by posypać gotowe przysmaki drobno posiekanymi orzechami czy kawałkami gorzkiej czekolady.

Przepis: Lody inspirowane przepisem Roberta Makłowicza Te lody smakują naprawdę genialnie, koniecznie spróbuj je przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 370 w każdej porcji Składniki 400 g śmietanki 30%

200 g słodzonego mleka zagęszczonego

1 łyżeczka ziarenek wanilii

3 łyżki oliwy z oliwek (najlepiej Nocellara od „Makłowicz i Synowie”)

szczypta cytrusowego pieprzu Sposób przygotowania Miksowanie składnikówW dużej misce połącz śmietankę, mleko zagęszczone, ziarenka wanilii i oliwę. Miksuj całość przez kilka minut, aż masa stanie się puszysta i dobrze napowietrzona. Mrożenie masyPrzelej ją do pojemnika, wyrównaj wierzch i wstaw do zamrażarki na co najmniej 3 godziny.

Prosty sposób na kremowe lody z oliwą z oliwek

Kluczem do uzyskania kremowego deseru jest napowietrzenie śmietanki. Im więcej powietrza w nią wtłoczysz, tym lepszy efekt uzyskasz. Słodzone mleko zagęszczone pełni w tej recepturze podwójną funkcję. Z jednej strony świetnie zastępuje zwykły biały cukier, a z drugiej – stabilizuje masę. Potem wystarczy przelać ją do pojemnika, wstawić do zamrażarki i uzbroić się w cierpliwość. Pamiętaj tylko, aby przed nałożeniem deseru do pucharków wyjąć naczynie na blat na dosłownie pięć minut. Masa odpowiednio zmięknie, a formowanie zgrabnych kulek stanie się znacznie łatwiejsze. Nie będzie też wymagało dużego wysiłku.

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