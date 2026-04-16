Blenduję i piję codziennie. Ten zielony koktajl wspiera wątrobę i oczyszcza organizm

Zdrowie wątroby jest bardzo ważne, ponieważ ten narząd odpowiada m.in. za oczyszczanie organizmu z toksyn, metabolizm składników odżywczych oraz produkcję niezbędnych białek. Jeśli wątroba nie funkcjonuje prawidłowo, może to wpływać na ogólne samopoczucie i pracę całego organizmu. Możemy wspierać jej działanie poprzez codzienną dietę.

Warto sięgać po produkty świeże i mało przetworzone, bogate w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz zdrowe tłuszcze, np. z ryb czy orzechów. Dobrze jest też ograniczać alkohol, nadmiar cukru oraz tłuste, wysoko przetworzone potrawy, które mogą obciążać wątrobę.

Jak zrobić koktajl wspierający wątrobę? Prosty przepis

Lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym nagraniu na Instagramie podzieliła się sposobem na wsparcie wątroby. Jest to picie zielonego koktajlu Ekspertka zauważyła, że to właśnie wątroba odpowiada za regulację naszych lipidów i detoksykację naszego organizmu.

W dzisiejszych czasach wątroba mocno obrywa, bo mamy dużo cukru, dużo żywności przetworzonej, toksyny, pestycydy, alkohol, stres, niedobory snu. To wszystko niestety obciąża naszą wątrobę, dlatego wiosną i latem polecam zielone koktajle – powiedziała.

Ten koktajl przygotujesz z selera naciowego, zielonej pietruszki, soku z cytryny i kawałka pomarańczy. Do tego należy dodać trochę ziaren granatu i siemię lniane. Można dorzucić też awokado z łyżką oliwy z oliwek extra virgin lub oleju oraz trochę wody.

Przepis: Zielony koktajl wspierający wątrobę Ten koktajl nie tylko świetnie smakuje, ale jest też bardzo zdrowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 195 Składniki 2–3 łodygi selera naciowego

25 gramów natki pietruszki

sok z 1/2 cytryny

1 kawałek pomarańczy (obrany)

1–2 łyżki ziaren granatu

1 łyżka siemienia lnianego

(opcjonalnie) 1/2 awokado

(opcjonalnie) 1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin lub innego oleju

ok. 150–250 ml wody (do konsystencji) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUmyj wszystkie składniki. Pokrój seler i pomarańczę na mniejsze kawałki. MieszanieWrzuć wszystko do blendera: seler, pietruszkę, sok z cytryny, pomarańczę, granat i siemię lniane Jeśli używasz — dodaj awokado i oliwę/olej. Wlej wodę. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji.

Właściwości zielonego koktajlu

Ten koktajl wspiera wątrobę głównie dlatego, że dostarcza dużej ilości antyoksydantów i związków przeciwzapalnych, które zmniejszają stres oksydacyjny w komórkach i pomagają chronić je przed uszkodzeniami. Składniki takie jak pietruszka, cytrusy i granat są bogate w witaminę C i polifenole, które wspomagają naturalne procesy regeneracyjne organizmu.

Dodatkowo obecność błonnika z siemienia lnianego poprawia pracę jelit i pomaga w regularnym usuwaniu produktów przemiany materii, co pośrednio odciąża wątrobę, bo mniej toksyn krąży w organizmie i mniej obciąża jej metabolizm. Zdrowe tłuszcze z awokado i oliwy wspierają z kolei gospodarkę lipidową i ułatwiają wchłanianie witamin. To z kolei sprzyja prawidłowej pracy całego układu metabolicznego.

Na poziomie całego organizmu taki koktajl poprawia trawienie, wspiera mikrobiotę jelitową, stabilizuje poziom cukru we krwi i działa przeciwzapalnie. To przekłada się na ogólne odciążenie układu metabolicznego i lepsze funkcjonowanie narządów, w tym wątroby.

Wątroba pełni kluczową rolę w regulacji poziomu lipidów (tłuszczów) w organizmie, działając jako centralny ośrodek ich metabolizmu, produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Dbając o wątrobę, wpływamy na regulację syntezy i usuwania nadmiaru cholesterolu – dodała lekarka.

