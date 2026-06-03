Ten fit deser ma ponad 40 g białka i zero cukru. Smakuje jak kultowy baton

Domowe desery to doskonały sposób na zaspokojenie ochoty na coś słodkiego bez sięgania po wysoko przetworzone przekąski ze sklepu. Przygotowując je samodzielnie, mamy pełną kontrolę nad składnikami i możemy ograniczyć ilość cukru, zastępując go zdrowszymi alternatywami.

Fit deser o smaku batona Mars

Ten deser łączy kremową konsystencję twarogu z aksamitnym puddingiem proteinowym o smaku słonego karmelu. Spód z kakaowych herbatników nadaje przyjemną chrupkość i czekoladowy akcent, a dodatek erytrytolu zapewnia delikatną słodycz bez zbędnego cukru. Ten deser z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom popularnego batona Mars. Przepis na niego podała dietetyczka na YouTube dietetyczka Dominika Hatala.

Taki deser à la baton Mars ma ponad 40 g białka w porcji. Wystarczy, że twaróg zblendujesz z puddingiem i słodzidłem, herbatniki pokruszysz, delikatnie namoczysz w mleku i wyłożysz nimi dno naczynia. Na to dodasz zblendowaną masę serową i warstwę puddingu. Na koniec rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i wylej ją na górę deseru. Teraz wstaw do lodówki na kilka godzin i gotowe – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Aby deser miał idealnie kremową konsystencję, warto dokładnie zblendować twaróg z puddingiem i erytrytolem, tak aby masa była całkowicie gładka i pozbawiona grudek. Herbatniki należy jedynie delikatnie zwilżyć mlekiem. Zbyt długie moczenie sprawi, że spód stanie się zbyt miękki. Po ułożeniu warstw dobrze jest schłodzić deser przez około godzinę, dzięki czemu masa odpowiednio stężeje przed dodaniem polewy.

Przepis: Fit deser o smaku batona Mars Ten deser smakuje naprawdę obłędnie. U mnie w rodzinie każdy się zajada Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 40 g kakaowych herbatników

250 g sera twarogowego półtłustego

300 g puddingu proteinowego o smaku słonego karmelu

15 g erytrytolu

20 g czekolady gorzkiej z dodatkiem odrobiny mleka Sposób przygotowania Robienie masyTwaróg, słodzik i jedno opakowanie puddingu zblenduj na gładką masę. Przygotowywanie herbatnikówHerbatniki pokrusz, lekko zamocz w mleku i ułóż na dnie pojemnika. Układanie warstw deseruNa to dodaj masę serową i warstwę puddingu karmelowego. ChłodzenieWstaw do lodówki na ok. jedną godzinę. Przyrządzanie polewy czekoladowejCzekoladę roztop w kąpieli wodnej (lub w mikrofalówce). Stopniowo dodawaj mleko (ok. 5 łyżeczek) i mieszaj do uzyskania płynnej, gładkiej konsystencji. Czekoladę wylej na wierzch deseru i wstaw do lodówki na kilka godzin lub najlepiej na całą noc.

Pomysły na inne dietetyczne desery

Wśród fit deserów można znaleźć wiele smacznych propozycji, które łączą przyjemność jedzenia ze świadomym podejściem do odżywiania. Popularnością cieszą się kremowe serniczki na zimno, proteinowe musy czekoladowe, jogurt zmieszany z owocami czy lekkie ciasta przygotowywane bez dodatku cukru. Dzięki wykorzystaniu składników bogatych w białko oraz naturalnych substancji słodzących desery te są sycące i doskonale zaspokajają ochotę na coś słodkiego. To świetna alternatywa dla tradycyjnych słodkości. Jeśli jednak wolisz bardziej klasyczne słodkości, koniecznie przygotuj fit napoleonkę.

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