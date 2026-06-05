Lidl potężnie obniża cenę kultowej kawy. Zaoszczędzisz aż 30 zł na opakowaniu

Jakiś czas temu odkryłam świetny sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Jednym z produktów, na które regularnie zwracam uwagę, jest kawa, która potrafi być dość kosztowna, zwłaszcza jeśli pijemy ją na co dzień. U mnie właśnie tak jest. Zamiast kupować ją w standardowej cenie, zaczęłam śledzić promocje w supermarketach i robić zapasy wtedy, gdy pojawiają się atrakcyjne obniżki. Ten sposób świetnie mi się sprawdza.

Promocja na kawę w Lidlu

Od piątku (5 czerwca) do soboty (6 czerwca) w Lidlu obowiązują specjalne oferty na kawę. Jedną z nich jest promocja na kawę ziarnistą Lavazza Caffè Crema w opakowaniu 1 kg. Przy zakupie dwóch opakowań (lub ich wielokrotności) i aktywowaniu kuponu w aplikacji cena za jedno opakowanie spada o 30 procent i wynosi 69,99 zł zamiast regularnych 99,99 zł. Oznacza to, że kupisz ją o 30 zł taniej. Limit na jednym kuponie wynosi 4 opakowania.

Wśród pozostałych ofert znajdziemy te, które należą sekcji z „super” ceną, czyli kawę lub napój kakaowy w kapsułkach Nescafé Dolce Gusto w cenie 23,99 zł za opakowanie zawierające 16 sztuk, co daje 1,50 zł za kapsułkę. Standardowa cena bez promocji wynosi zazwyczaj od 25,99 zł do 29,99 zł za opakowanie (w zależności od sklepu). Dostępne są różne rodzaje, w tym Café Au Lait Intenso oraz wersja KitKat.

Fani kaw ziarnistych mogą również zakupić kilogramowe opakowania innych marek. Kawa Segafredo Caffè Crema (w różnych rodzajach) kosztuje 64,99 zł. Jej regularna cena rynkowa to najczęściej 74,99 zł do 78,99 zł. Natomiast kawa Kimbo Amalfi jest dostępna w cenie 69,99 zł. Standardowo to wydatek rzędu 74,96 zł do nawet 89,99 zł. Ofertę zamyka rozpuszczalna kawa Nescafé Classic w dużym słoiku XXL o pojemności 300 g, którą wyceniono na 37,99 zł. Poza promocjami ten duży słoik kosztuje zazwyczaj w okolicach 44,49 zł do 44,89 zł.

Błędy w przechowywaniu kawy

Jednym z najczęstszych błędów w przechowywaniu kawy jest trzymanie jej w otwartym opakowaniu, przez co szybko traci aromat i świeżość. Negatywnie na jakość ziaren wpływa również kontakt z wilgocią, światłem oraz wysoką temperaturą. Wiele osób przechowuje kawę w lodówce, jednak zmienne warunki i obecność innych zapachów mogą pogorszyć jej smak. Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie kawy w szczelnym pojemniku, w suchym i zacienionym miejscu. Dzięki temu kawa na dłużej zachowuje swoje walory smakowe i aromatyczne.

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