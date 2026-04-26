Do twarogu dodaję ten składnik ze słoika. Ta pasta znika szybciej niż szynka i pasztet

Przepis na tę pastę to moje „koło ratunkowe”. Robię ją wtedy, gdy lodówka świeci pustkami, a ja nie mam ochoty na stanie przy garnkach. Wystarczy połączyć parę zwyczajnych produktów, by stworzyć sycące, smaczne i zdrowe smarowidło do kanapek. Jest tak dobre, że od razu przygotowuję podwójną porcję. Ten dodatek do pieczywa znika ze stołu szybciej niż wędlina i pasztet.

Błyskawiczna pasta kanapkowa w śródziemnomorskim stylu

Bazą tej pasty jest twaróg połączony z zielonymi oliwkami. Ten „duet” nie tylko świetnie smakuje, ale też dostarcza wielu cennych wartości odżywczych. Jest źródłem białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, między innymi kwasu oleinowego (MUFA). Związek ten wpływa pozytywnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Obniża poziom „złego cholesterolu” oraz ciśnienie tętnicze krwi.

W dodatku oliwki – jak podkreśla dietetyczka Paulina Styś-Nowak – „klasyfikowane są jako produkt o niskim indeksie glikemicznym, ponieważ jego wartość kształtuje się na poziomie 15 (IG = 15)”.

Wartość energetyczna 100 g oliwek z zalewy wynosi 116 kcal. Jedna łyżka, stanowiąca zwyczajową porcję, jest źródłem niecałych 10 kcal – podkreśla w jednym z opublikowanych artykułów.

Te owoce zawierają również sporo przeciwutleniaczy, na przykład witaminę E, które zwalczają wolne rodniki, redukują stany zapalne tkanek i spowalniają procesy starzenia. Chronią też komórki przed uszkodzeniem. Odgrywają więc ważną rolę w profilaktyce wielu różnych chorób.

Jak zrobić pastę z twarogu i oliwek?

Wystarczy zmiksować wszystkie składniki w blenderze na gładką masę. Można też rozdrobnić je i po prostu wymieszać. Ilość oliwek możesz śmiało dostosować do swoich preferencji i potrzeb. Jeśli chcesz, by smarowidło zyskało bardziej wyrazisty charakter, dodaj ich więcej. Uważaj tylko, by nie przesadzić, bo te owoce zawierają sporo sodu, którego nadmiar w diecie szkodzi zdrowiu. Pasta z twarogu i oliwek świetnie smakuje między innymi w połączeniu z rukolą i łososiem. Doskonale komponuje się też z innymi produktami, na przykład papryką czy zielonym ogórkiem.

Przepis: Pasta śródziemnomorska Świetnie smakuje, a jej przygotowanie zajmuje tylko kilka minut. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 200 g chudego twarogu

15-20 oliwek

3 łyżki oliwy extra virgine

2 ząbki czosnku

2 łyżki posiekanego szczypiorku

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOdsącz oliwki z zalewy. Łączenie składnikówRozgnieć czosnek. Dodaj go do twarogu. To samo zrób z pozostałymi składnikami. Zblenduj wszystko na gładką masę.

