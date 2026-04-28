Pogromca „złego” cholesterolu. Dietetyk wskazuje owoc, który działa jak tarcza na miażdżycę

Awokado, mimo swojej ogromnej popularności na świecie, wciąż nie jest stałym elementem codziennej diety wielu Polaków. Jednym z głównych powodów jest jego stosunkowo wysoka cena. Może ona zniechęcać do regularnych zakupów. W porównaniu z rodzimymi warzywami i owocami awokado bywa postrzegane jako produkt luksusowy. Warto jednak pamiętać, że często pojawia się w promocjach, dzięki którym można kupić je znacznie taniej.

Ten owoc wspiera serce i mózg

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu zauważył, że awokado jest owocem, który powinno się jeść codziennie. Dodał, że nie trzeba jeść nawet całego, jednak warto włączyć do diety choć połowę awokado każdego dnia. Na jego regularnym spożywaniu skorzysta przede wszystkim nasz mózg i serce.

Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił też, że awokado ma korzyści, o których pewnie wiele osób nawet nie wiedziało. Mianowicie ma ono więcej potasu niż banany, które słyną z jego dużej ilości. Jest to minerał niezbędny do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. To ma z kolei ogromne znaczenie dla zdrowia serca. Awokado zawiera zdrowe tłuszcze jednonienasycone, które pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu wspierają jego prawidłową pracę. Dzięki obecności kwasów tłuszczowych oraz witamin z grupy B korzystnie wpływa też na funkcjonowanie mózgu, poprawiając koncentrację i pamięć. Regularne jedzenie awokado może także wspierać krążenie krwi, co jest ważne zarówno dla serca, jak i dla sprawności umysłowej.

Z kolei dietetyk Bartosz Kulczyński zauważył, że spożywanie awokado wiąże się z obniżeniem poziomu lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL.

Osobom niezorientowanym w tym temacie powiem, że zbyt wysokie stężenie LDL sprzyja powstawaniu blaszki miażdżycowej i rozwojowi miażdżycy. Stąd, poprzez obniżenie LDL, awokado działa przeciwmiażdżycowo – podsumował.

Owoc ten zawiera także antyoksydanty, które pomagają chronić komórki przed działaniem wolnych rodników, oraz błonnik pokarmowy, wspierający pracę układu trawiennego i dający uczucie sytości.

Jak wybrać dobre awokado?

Awokado najlepiej wybierać, sprawdzając jego miękkość. Jeśli jest bardzo twarde, oznacza to, że potrzebuje jeszcze kilku dni, aby dojrzeć. Dobrym sposobem jest też sprawdzenie „ogonka” (małej szypułki). Jeśli łatwo odchodzi i pod spodem jest zielono-żółty kolor, owoc jest dojrzały.

Warto też zwrócić uwagę na skórkę: w przypadku odmiany Hass ciemniejsza, prawie czarna barwa zwykle oznacza dojrzałość, a bardzo jasna i zielona — niedojrzałość. Unikaj owoców z dużymi wgnieceniami lub plamami, bo mogą być przejrzałe lub zepsute.

Dietetyk Wojciech Buczak wyjaśnił też powody, dla których awokado może ci nie smakować. Podpowiedział też, jak to zmienić.

Jeżeli awokado jest twarde, jest wtedy niedojrzałe i gorzkie. Daj mu kilka dni w temperaturze pokojowej, aby zdążyło dojrzeć. Żeby awokado było smaczne, musi być miękkie. Uważaj jednak, żeby nie kupić już zgniłego awokado. Warto je nacisnąć. Jeżeli wróci na swoje miejsce – to znaczy, że jest już w sam raz – powiedział.

