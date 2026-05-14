Najlepsze rogaliki bez grama drożdży. Ten jeden składnik sprawia, że rozpływają się w ustach

Domowe wypieki mają w sobie coś wyjątkowego. Nie tylko zachwycają smakiem, ale też tworzą ciepłą, rodzinną atmosferę. Zapach świeżo pieczonego ciasta unoszący się w domu potrafi przywołać najpiękniejsze wspomnienia i sprawić, że nawet zwykły dzień staje się wyjątkowy. W przeciwieństwie do gotowych produktów ze sklepu, domowe wypieki przygotowywane są z sercem, dbałością o każdy składnik i według sprawdzonych receptur. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób smak domowego sernika, szarlotki czy drożdżowego nie ma sobie równych.

Przepis na pyszne i łatwe rogaliki

Jednym z moich ulubionych deserów są rogaliki. Robię je jednak nieco inaczej niż większość osób. Sekretem jest użycie twarogu. Uwielbiam je za ich delikatne, miękkie ciasto i możliwość przygotowania z różnymi nadzieniami. Ich przygotowanie jest naprawdę łatwe i nie zajmuje dużo czasu. Najlepsze są jeszcze ciepłe, prosto z piekarnika, kiedy cały dom pachnie świeżym wypiekiem.

Przepis: Mięciutkie rogaliki Te rogaliki smakują sto razy lepiej niż wypieki z cukierni Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 250 g tłustego lub półtłustego twarogu

250 g zimnego masła

2 łyżki cukru pudru

1/3 łyżeczki soli (2 g)

250 g mąki pszennej typ 550

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

nadzienie

cukier puder do smaku Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMąkę i proszek do pieczenia zmieszaj razem i wysyp na stolnicę. Dodaj pokrojone masło, a także przetarty przez sito ser. Dosyp sól i cukier puder. Całość posiekaj ostrym nożem, a później szybko zagnieć. Wałkowanie ciastaGotowe ciasto podziel na pół i cienko rozwałkuj. W trakcie podsypuj stolnicę mąką – ciasto nie powinno się kleić. Rozwałkowane ciasto podziel na cztery ćwiartki. Później każdą z ćwiartek przekrój na trzy części. Na krótszym boku powstałych trójkącików ułóż nadzienie i zawiń, formując rogaliki. Gotowe rogaliki ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Pieczenie rogalikówRogaliki piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza (bez termoobiegu) przez 30 minut, aż nabiorą złotego koloru. Później je ostudź i posyp cukrem pudrem.

Rogaliki z twarogowego ciasta są wyjątkowo delikatne i dosłownie rozpływają się w ustach. Dzięki połączeniu twarogu i masła ciasto jest miękkie, a jednocześnie lekkie i przyjemnie maślane. Ich przygotowanie nie wymaga drożdży ani długiego wyrabiania, dlatego można zrobić je szybko i bez większego wysiłku.

Czym nadziać ten wypiek?

Takie rogaliki można nadziać na wiele różnych sposobów, dzięki czemu łatwo dopasować je do własnych upodobań. Najczęściej używa się marmolady owocowej, na przykład morelowej, truskawkowej lub śliwkowej, która dobrze komponuje się z maślanym ciastem. Świetnie sprawdza się także czekolada lub krem czekoladowo-orzechowy, który po upieczeniu staje się delikatnie płynny. To zdecydowanie moja ulubiona opcja. Można też wykorzystać powidła, gęsty dżem albo nawet kawałki świeżych owoców, jeśli rogaliki mają być bardziej lekkie i mniej słodkie. Całość posyp cukrem pudrem, żeby prezentowała się jeszcze ładniej.

