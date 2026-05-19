Zamiast kanapek robię te roladki. Znikają ze stołu, zanim zdążę podać talerze

Kanapki są smaczne i pożywne, zwłaszcza gdy bazują na ciemnym, pełnoziarnistym pieczywie. Prędko potrafią się jednak znudzić. Jeśli szukasz dla nich alternatywy, to mam dla ciebie ciekawą inspirację. Te roladki z szynki są w moim domu prawdziwym hitem. Robię je nie tylko na kolację. „Ratują” mnie też w sytuacji, gdy zjawiają się niespodziewani goście i trzeba przygotować coś „na szybko”. Powstają z paru tanich i prostych składników, a zawsze znikają ze stołu jako pierwsze. Wszyscy proszą o przepis.

Jak zrobić roladki z szynki?

Przygotowanie tej przekąski jest banalnie proste i nie wymaga żadnych specjalnych kulinarnych talentów. Podstawą sukcesu jest odpowiedni wybór wędliny. Najlepiej sprawdza się szynka gotowana lub konserwowa, pokrojona w równe, dość cienkie plastry. Jeśli będą zbyt grube, zaczną pękać podczas zwijania, a cały farsz wypłynie na zewnątrz. Nadzienie można zrobić błyskawicznie. Wystarczy połączyć starty żółty ser z serkiem śmietankowym, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i odrobinę majonezu. Ten ostatni składnik świetnie wiąże masę, nadając jej kremową, zwartą konsystencję.

Gdy nałożysz już pastę na wędlinę, zawiń ją ciasno w rulon. Każdą roladkę warto przewiązać szczypiorkiem. Spełnia on podwójną funkcję – świetnie wygląda na talerzu i trzyma przekąski. Dzięki temu nie otwierają się podczas jedzenia. Gotowe przysmaki obowiązkowo wstawiam do lodówki na około pół godziny. Niska temperatura sprawia, że farsz lekko twardnieje, a ruloniki stają się bardziej stabilne. W efekcie łatwiej po nie sięgnąć bez brudzenia rąk.

Przepis: Roladki z szynki To świetna alternatywa dla tradycyjnych kanapek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 190 w każdej porcji Składniki 8 plastrów szynki konserwowej lub gotowanej

150 g sera żółtego

150 g serka śmietankowego

1–2 ząbki czosnku

1 łyżka majonezu

sól, pieprz Dodatkowo: szczypiorek do obwiązania Sposób przygotowania Robienie farszuSer żółty zetrzyj na tarce o dużych oczkach i przełóż do miski. Dodaj do niego serek śmietankowy, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, majonez oraz sól i pieprz. Całość dokładnie wymieszaj, aż składniki stworzą zwartą masę. Formowanie roladekRozłóż plastry wędliny na desce. Na każdy plaster szynki nałóż 1–2 łyżki przygotowanego farszu i zawiń ciasno w rulonik. Każdą roladkę obwiąż delikatnie szczypiorkiem, by zapobiec jej rozwijaniu. Chłodzenie roladek (opcjonalnie)Gotowe roladki ułóż na półmisku i wstaw na 30 minut do lodówki. Możesz pominąć ten krok, ale niska temperatura sprawi, że farsz nieco zgęstnieje, a wędlina zachowa swój kształt przy podawaniu.

Czym nafaszerować roladki z szynki?

Podany receptura to sprawdzona klasyka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by nieco z nią poeksperymentować. Ta przekąska wybacza naprawdę wiele i daje ogromne pole do popisu w kwestii doboru dodatków. Gdy mam ochotę na ostrzejsze smaki, dorzucam do masy serowej odrobinę drobno posiekanej papryczki chili lub tarty chrzan. Możesz też śmiało zrezygnować z żółtego sera na rzecz pokruszonej fety albo gładkiego twarogu połączonego z suszonymi pomidorami i świeżą bazylią. Wybór należy wyłącznie do ciebie.

Wspaniałym dodatkiem do farszu jest też drobno pokrojona rzodkiewka, ogórek kiszony czy czerwona papryka. Jeśli wolisz lżejszą wersję kolacji, po prostu wymień majonez na gęsty jogurt naturalny. Masa będzie równie pyszna, a zyska nieco bardziej odświeżający charakter.

