Markowe kawy nawet 80 procent taniej. Jeden błąd przy kasie i słono przepłacisz

Tym razem ciekawe oferty na kawę przygotowała sieć Aldi. Wszystkie akcje rabatowe potrwają do soboty 23 maja 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów). W gazetce nie ma żadnej wzmianki o konieczności posiadania aplikacji czy karty lojalnościowej. Promocyjne ceny są dostępne od ręki dla wszystkich. Zanim jednak zadowolony ruszysz z koszykiem w stronę kasjera, upewnij się, że wziąłeś odpowiednią liczbę opakowań ulubionych produktów. W przeciwnym razie upust nie naliczy się, a ty zapłacisz pełną cenę za zakupy.

Jakie włoskie kawy dostaniesz taniej w Aldi?

Już na pierwszej stronie aktualnej gazetki znajdziemy ciekawą ofertę na „małą czarną”. Obniżka dotyczy włoskiej kawy ziarnistej Intermezzo marki Segafredo. Teraz za opakowanie o pojemności jednego kilograma zapłacisz 26 procent mniej niż zwykle, czyli 47,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk produktu. Jeśli włożysz do koszyka jedną paczkę, nie zaoszczędzisz i wydasz przy kasie 64,99 zł. Obowiązują limity. Jeden klient nie może nabyć więcej niż 4 paczki ziaren.

To jednak niejedyna włoska kawa, jaką przecenia Aldi. Sieć zorganizowała również promocję na Lavazzę. Kawa mielona Qualità Oro (250 g) kosztuje teraz zaledwie 22,99 zł. Obniżka sięga więc 37 procent, bo cena regularna wynosi 36,99 zł. By z niej skorzystać, trzeba kupić za jednym razem minimum dwa opakowania. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo ważnej kwestii – ta akcja, w przeciwieństwie do innych, rusza dopiero w czwartek, 21 maja 2026 roku. Na uzupełnienie domowych zapasów masz trzy dni.

Tchibo i Jacobs taniej w Aldi

Uwagę przyciąga również promocja na wszystkie kawy marki Tchibo/Eduscho, jakie można znaleźć w ofercie sieci. Ich ceny obniżono aż o 80 procent. Możesz dowolnie mieszać produkty i łączyć je w różne zestawy. Obniżka obejmie jednak wyłącznie co drugi tańszy produkt. Za droższe spośród wybranych towarów zapłacisz pełną cenę. Jest też dobra wiadomość. W tym przypadku Aldi nie wspomina o żadnych ograniczeniach, jeśli chodzi o liczbę sztuk nabywanych w ramach akcji rabatowej.

Mniej zapłacisz też za kawę rozpuszczalną Jacobs Crema. Cena opakowania o pojemności 200 gramów „spada” o 20 procent przy jednorazowym zakupie dwóch sztuk (z 37,89 do 29,99 zł). Limitów nie ma.

