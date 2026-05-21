To ostatni dzwonek na najlepsze ciasto z rabarbarem. Znamy sposób na idealną kruszonkę

Rabarbar to jedno z najbardziej charakterystycznych warzyw późnej wiosny i początku lata. Choć często traktujemy go jak owoc, świetnie sprawdza się zarówno w deserach, jak i bardziej wytrawnych daniach. Jego charakterystyczny, lekko kwaskowy smak doskonale komponuje się z truskawkami, wanilią czy kruszonką.
Przepis na ciasto rabarbarowe z kruszonką
Sezon na rabarbar jest jednak krótki. Trwa zazwyczaj od maja do końca czerwca. Właśnie dlatego warto korzystać z niego wtedy, gdy jest świeży i łatwo dostępny. Sezonowe produkty mają najlepszy smak, więcej wartości odżywczych i naturalną świeżość, której trudno szukać poza sezonem. Nie czekaj jednak też zbyt długo i wykorzystaj czas, gdy rabarbar jest najsmaczniejszy. Później zrobi się bardziej kwaśny i mniej delikatny.
Ciasto z tego przepisu jest świetnym przykładem domowego wypieku, który smakuje genialnie, a wcale nie jest trudny w przygotowaniu.
Przepis: Ciasto z rabarbarem
To ciasto smakuje naprawdę doskonale. Jego przygotowanie też jest dość proste.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 15 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 425 w każdej porcji
Składniki
Na ciasto:
- 3 jajka
- 170 g drobnego cukru
- 30 g cukru wanilinowego
- 320 g mąki pszennej tortowej
- 1 płaska łyżka proszku do pieczenia
- 110 ml oleju
- 330 g gęstego jogurtu naturalnego
- 200–250 g rabarbaru
- opcjonalnie kilka truskawek
- 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej
Na kruszonkę:
- 100 g mąki
- 60 g cukru
- 60 g zimnego masła
Sposób przygotowania
- Przygotuj składnikiWszystkie produkty powinny mieć temperaturę pokojową — najlepiej wyjąć je z lodówki około 2 godziny wcześniej. Rabarbar umyj i pokrój na cienkie kawałki. Jeśli dodajesz truskawki, pokrój je na ćwiartki. Owoce wymieszaj ze skrobią ziemniaczaną — dzięki temu nie puszczą zbyt dużo soku podczas pieczenia.
- Zrób ciastoJajka ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Powinno to zająć około 5–7 minut. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie wlej olej i jogurt. Całość delikatnie wymieszaj trzepaczką lub szpatułką — tylko do połączenia składników. Nie miksuj zbyt długo, żeby ciasto pozostało lekkie.
- Przełóż do formyMasę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia (najlepiej ok. 25 × 25 cm). Na wierzchu równomiernie rozłóż rabarbar i ewentualnie truskawki, lekko wciskając owoce w ciasto.
- Przygotuj kruszonkęDo miski wsyp mąkę i cukier, dodaj zimne masło. Rozcieraj palcami, aż powstanie sypka kruszonka z małymi grudkami. Posyp nią wierzch ciasta.
- PieczeniePiecz przez około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C (grzanie góra-dół), aż patyczek wbity w środek będzie suchy. Po upieczeniu pozostaw ciasto do całkowitego ostygnięcia.
O czym pamiętać?
Jajka i jogurt powinny być wcześniej wyjęte z lodówki, bo zimne produkty często powodują zakalec. Pamiętaj też, żeby po dodaniu mąki mieszać ciasto bardzo delikatnie i krótko. Rób to tylko do połączenia składników. Dzięki temu wypiek pozostanie miękki i puszysty.
Dobrym trikiem jest również oprószenie rabarbaru odrobiną skrobi ziemniaczanej. Podczas pieczenia puszcza on dużo soku, a skrobia pomaga zatrzymać wilgoć i zapobiega rozmiękczeniu ciasta. Nie warto też przesadzać z ilością owoców. Zbyt ciężka warstwa może sprawić, że środek nie dopiecze się równomiernie.
Jeśli chcesz uzyskać idealnie chrupiącą kruszonkę, użyj zimnego masła i nie wyrabiaj jej zbyt długo. Najlepsza wychodzi wtedy, gdy przypomina drobne grudki piasku. Po upieczeniu warto zostawić ciasto do całkowitego ostygnięcia – wtedy lepiej się kroi i nabiera jeszcze lepszego smaku.
