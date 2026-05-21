To ostatni dzwonek na najlepsze ciasto z rabarbarem. Znamy sposób na idealną kruszonkę

Rabarbar to jedno z najbardziej charakterystycznych warzyw późnej wiosny i początku lata. Choć często traktujemy go jak owoc, świetnie sprawdza się zarówno w deserach, jak i bardziej wytrawnych daniach. Jego charakterystyczny, lekko kwaskowy smak doskonale komponuje się z truskawkami, wanilią czy kruszonką.

Przepis na ciasto rabarbarowe z kruszonką

Sezon na rabarbar jest jednak krótki. Trwa zazwyczaj od maja do końca czerwca. Właśnie dlatego warto korzystać z niego wtedy, gdy jest świeży i łatwo dostępny. Sezonowe produkty mają najlepszy smak, więcej wartości odżywczych i naturalną świeżość, której trudno szukać poza sezonem. Nie czekaj jednak też zbyt długo i wykorzystaj czas, gdy rabarbar jest najsmaczniejszy. Później zrobi się bardziej kwaśny i mniej delikatny.

Ciasto z tego przepisu jest świetnym przykładem domowego wypieku, który smakuje genialnie, a wcale nie jest trudny w przygotowaniu.

Przepis: Ciasto z rabarbarem To ciasto smakuje naprawdę doskonale. Jego przygotowanie też jest dość proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 425 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 3 jajka

170 g drobnego cukru

30 g cukru wanilinowego

320 g mąki pszennej tortowej

1 płaska łyżka proszku do pieczenia

110 ml oleju

330 g gęstego jogurtu naturalnego

200–250 g rabarbaru

opcjonalnie kilka truskawek

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej Na kruszonkę: 100 g mąki

60 g cukru

60 g zimnego masła Sposób przygotowania Przygotuj składnikiWszystkie produkty powinny mieć temperaturę pokojową — najlepiej wyjąć je z lodówki około 2 godziny wcześniej. Rabarbar umyj i pokrój na cienkie kawałki. Jeśli dodajesz truskawki, pokrój je na ćwiartki. Owoce wymieszaj ze skrobią ziemniaczaną — dzięki temu nie puszczą zbyt dużo soku podczas pieczenia. Zrób ciastoJajka ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Powinno to zająć około 5–7 minut. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie wlej olej i jogurt. Całość delikatnie wymieszaj trzepaczką lub szpatułką — tylko do połączenia składników. Nie miksuj zbyt długo, żeby ciasto pozostało lekkie. Przełóż do formyMasę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia (najlepiej ok. 25 × 25 cm). Na wierzchu równomiernie rozłóż rabarbar i ewentualnie truskawki, lekko wciskając owoce w ciasto. Przygotuj kruszonkęDo miski wsyp mąkę i cukier, dodaj zimne masło. Rozcieraj palcami, aż powstanie sypka kruszonka z małymi grudkami. Posyp nią wierzch ciasta. PieczeniePiecz przez około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C (grzanie góra-dół), aż patyczek wbity w środek będzie suchy. Po upieczeniu pozostaw ciasto do całkowitego ostygnięcia.

O czym pamiętać?

Jajka i jogurt powinny być wcześniej wyjęte z lodówki, bo zimne produkty często powodują zakalec. Pamiętaj też, żeby po dodaniu mąki mieszać ciasto bardzo delikatnie i krótko. Rób to tylko do połączenia składników. Dzięki temu wypiek pozostanie miękki i puszysty.

Dobrym trikiem jest również oprószenie rabarbaru odrobiną skrobi ziemniaczanej. Podczas pieczenia puszcza on dużo soku, a skrobia pomaga zatrzymać wilgoć i zapobiega rozmiękczeniu ciasta. Nie warto też przesadzać z ilością owoców. Zbyt ciężka warstwa może sprawić, że środek nie dopiecze się równomiernie.

Jeśli chcesz uzyskać idealnie chrupiącą kruszonkę, użyj zimnego masła i nie wyrabiaj jej zbyt długo. Najlepsza wychodzi wtedy, gdy przypomina drobne grudki piasku. Po upieczeniu warto zostawić ciasto do całkowitego ostygnięcia – wtedy lepiej się kroi i nabiera jeszcze lepszego smaku.

