To ostatni dzwonek na najlepsze ciasto z rabarbarem. Znamy sposób na idealną kruszonkę
To ostatni dzwonek na najlepsze ciasto z rabarbarem. Znamy sposób na idealną kruszonkę

Ciasto z rabarbarem
Ciasto z rabarbarem Źródło: Shutterstock
Soczyste kawałki rabarbaru, puszyste ciasto i chrupiąca kruszonka — to połączenie, które trudno przebić w sezonie na domowe wypieki.

Rabarbar to jedno z najbardziej charakterystycznych warzyw późnej wiosny i początku lata. Choć często traktujemy go jak owoc, świetnie sprawdza się zarówno w deserach, jak i bardziej wytrawnych daniach. Jego charakterystyczny, lekko kwaskowy smak doskonale komponuje się z truskawkami, wanilią czy kruszonką.

Przepis na ciasto rabarbarowe z kruszonką

Sezon na rabarbar jest jednak krótki. Trwa zazwyczaj od maja do końca czerwca. Właśnie dlatego warto korzystać z niego wtedy, gdy jest świeży i łatwo dostępny. Sezonowe produkty mają najlepszy smak, więcej wartości odżywczych i naturalną świeżość, której trudno szukać poza sezonem. Nie czekaj jednak też zbyt długo i wykorzystaj czas, gdy rabarbar jest najsmaczniejszy. Później zrobi się bardziej kwaśny i mniej delikatny.

Ciasto z tego przepisu jest świetnym przykładem domowego wypieku, który smakuje genialnie, a wcale nie jest trudny w przygotowaniu.

Przepis: Ciasto z rabarbarem

To ciasto smakuje naprawdę doskonale. Jego przygotowanie też jest dość proste.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
1 godz. 15 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
425 w każdej porcji

Składniki

Na ciasto:

  • 3 jajka
  • 170 g drobnego cukru
  • 30 g cukru wanilinowego
  • 320 g mąki pszennej tortowej
  • 1 płaska łyżka proszku do pieczenia
  • 110 ml oleju
  • 330 g gęstego jogurtu naturalnego
  • 200–250 g rabarbaru
  • opcjonalnie kilka truskawek
  • 1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej

Na kruszonkę:

  • 100 g mąki
  • 60 g cukru
  • 60 g zimnego masła

Sposób przygotowania

  1. Przygotuj składnikiWszystkie produkty powinny mieć temperaturę pokojową — najlepiej wyjąć je z lodówki około 2 godziny wcześniej. Rabarbar umyj i pokrój na cienkie kawałki. Jeśli dodajesz truskawki, pokrój je na ćwiartki. Owoce wymieszaj ze skrobią ziemniaczaną — dzięki temu nie puszczą zbyt dużo soku podczas pieczenia.
  2. Zrób ciastoJajka ubij z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Powinno to zająć około 5–7 minut. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie wlej olej i jogurt. Całość delikatnie wymieszaj trzepaczką lub szpatułką — tylko do połączenia składników. Nie miksuj zbyt długo, żeby ciasto pozostało lekkie.
  3. Przełóż do formyMasę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia (najlepiej ok. 25 × 25 cm). Na wierzchu równomiernie rozłóż rabarbar i ewentualnie truskawki, lekko wciskając owoce w ciasto.
  4. Przygotuj kruszonkęDo miski wsyp mąkę i cukier, dodaj zimne masło. Rozcieraj palcami, aż powstanie sypka kruszonka z małymi grudkami. Posyp nią wierzch ciasta.
  5. PieczeniePiecz przez około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C (grzanie góra-dół), aż patyczek wbity w środek będzie suchy. Po upieczeniu pozostaw ciasto do całkowitego ostygnięcia.

O czym pamiętać?

Jajka i jogurt powinny być wcześniej wyjęte z lodówki, bo zimne produkty często powodują zakalec. Pamiętaj też, żeby po dodaniu mąki mieszać ciasto bardzo delikatnie i krótko. Rób to tylko do połączenia składników. Dzięki temu wypiek pozostanie miękki i puszysty.

Dobrym trikiem jest również oprószenie rabarbaru odrobiną skrobi ziemniaczanej. Podczas pieczenia puszcza on dużo soku, a skrobia pomaga zatrzymać wilgoć i zapobiega rozmiękczeniu ciasta. Nie warto też przesadzać z ilością owoców. Zbyt ciężka warstwa może sprawić, że środek nie dopiecze się równomiernie.

Jeśli chcesz uzyskać idealnie chrupiącą kruszonkę, użyj zimnego masła i nie wyrabiaj jej zbyt długo. Najlepsza wychodzi wtedy, gdy przypomina drobne grudki piasku. Po upieczeniu warto zostawić ciasto do całkowitego ostygnięcia – wtedy lepiej się kroi i nabiera jeszcze lepszego smaku.

