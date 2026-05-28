Smakuje jak tiramisu, a ma 28 g białka. Dietetyczka je na śniadanie

Budzisz się rano, wyłączasz trzeci budzik i w pośpiechu sięgasz po gotowy jogurt owocowy z lodówki lub drożdżówkę kupioną dzień wcześniej? Zamiast sięgać po wysokoprzetworzone produkty, skorzystaj z patentu dyplomowanej dietetyczki klinicznej. Znana ekspertka – dr Paulina Ihnatowicz udowadnia, że przygotowanie zdrowego śniadania wcale nie wymaga dużego „zachodu”. Wystarczy poświęcić pół godziny wieczorem, by rano cieszyć się pysznym i odżywczym śniadaniem, które smakuje jak najlepszy deser, a jednocześnie stanowi ogromny zastrzyk energii.

Zdrowe śniadanie z przepisu dietetyczki

Specjalistka podzieliła się w mediach społecznościowych przepisem na owsiankę. Nie jest to jednak typowy „klasyk” na bazie płatków owsianych i mleka czy napoju roślinnego. Przysmak polecany przez dietetyczkę to kompozycja paru prostych, a zarazem odżywczych składników.

Ta nocna owsianka tiramisu wbije cię w fotel. Nie dość, że przygotujesz ją w kilka minut, to nasyci cię, bo ma aż 28 g białka, dużo błonnika, a dodatkowo niski indeks i ładunek glikemiczny. Będzie idealna dla każdej osoby z insulinoopornością i nie tylko – podkreśla dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu.

Sekret nocnej owsianki tiramisu od dietetyczki

Bazą tego posiłku są płatki owsiane, które stanowią doskonałe źródło błonnika pokarmowego, w tym beta-glukanów wspierających mikroflorę jelitową i obniżających poziom cholesterolu we krwi. Dietetyczka łączy je z odżywką białkową i napojem owsianym. Do powstałej „mikstury” dodaje nasiona chia, kakao, masło orzechowe i świeżo zaparzone espresso bez cukru. Całość wzbogaca jeszcze o erytrytol. To naturalny słodzik o niemal zerowej kaloryczności, który nie podnosi stężenia glukozy w organizmie.

Powstałą masę wstawia do lodówki na 15 minut, by lekko zgęstniała. Na tym jednak nie poprzestaje. Wykorzystuje schłodzoną owsiankę do przygotowania śniadaniowego deseru. Układa owsiankę w słoiczkach warstwami naprzemiennie ze skyrem waniliowym, a wierzch posypuje kakao.

Przepis: Nocna owsianka tiramisu Smakuje jak deser i stanowi potężny zastrzyk energii. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 354 w każdej porcji Składniki 120 g płatków owsianych

300 ml napoju owsianego

10 g kakao

70 ml espresso

50 g nasion chia

40 g erytrytolu

35 g masła orzechowego

31,5 g odżywki białkowej Dodatkowo: 50 g banana

400 g skyru waniliowego

kakao do posypania Sposób przygotowania Szykowanie masyDo miski wsyp płatki owsiane. Dodaj nasiona chia, masło orzechowe, kakao, erytrytol oraz odżywkę białkową. Wlej napój owsiany i świeżo zaparzone espresso, następnie dokładnie wymieszaj. Odstaw na około 15 minut do lodówki, aż masa zgęstnieje. Układanie warstwDo 4 słoiczków wyłóż po kolei: warstwę owsianki, plasterki banana, 3 łyżeczki skyru, warstwę owsianki i pozostały skyr. Wierzch posyp kakao.

Czytaj też:

Dietetyk wypatrzył w Biedronce lody na redukcję. Mają 19 g białka i 14 g błonnikaCzytaj też:

Ma 30 g białka i smakuje jak truskawkowa chmurka. Ten deser zrobisz w 5 minut