Dietetyk wypatrzył w Biedronce lody na redukcję. Mają 19 g białka i 14 g błonnika

Sklepowe lody zwykle nie są zbyt często polecane przez specjalistów od zdrowego odżywiania. Na ogół obfitują w cukier, „puste kalorie” i zbędne dodatki. Te stanowią jednak chlubny „wyjątek” od reguły. Zwrócił na nie uwagę dietetyk Patryk Puszkarz podczas zakupów w Biedronce. Jak sam zauważył, to najlepszy mrożony deser dla osób z insulinoopornością, jaki można znaleźć w ofercie znanej sieci. Tego typu słodkości będą również dobrym wyborem na redukcji. Sprawdź, czy masz je w zamrażarce.

Jakie lody w Biedronce poleca dietetyk?

Specjalista radzi, by sięgać po lody wysokobiałkowe marki Go Active, na przykład te o smaku słonego karmelu. Jedna sugerowana porcja (265 ml) dostarcza 19 gramów protein i 14 gramów błonnika. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie pomaga ustabilizować stężenie glukozy we krwi. Zmniejsza też ryzyko gwałtownych „skoków” poziomu cukru. Co więcej, wpływa pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Ponadto zawarta w lodach inulina usprawnia perystaltykę jelit i przeciwdziała powstawaniu zaparć. Z kolei obecność dużych ilości białka zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, a w konsekwencji szybszego spalania kalorii.

Są dosładzane erytrytolem i sukralozą […]. Możesz je kupić o smaku słonego karmelu oraz śmietanki – podkreśla Patryk Puszkarz w opublikowanym nagraniu.

Za jedno opakowanie tych przysmaków trzeba zapłacić 11 złotych i 79 groszy. Tyle wynosi regularna cena produktu.

O czym pamiętać, jedząc lody?

Najważniejszy jest umiar. Nawet zdrowe składniki spożywane w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu. Podobnie jak substancje słodzące. Sukraloza przyjmowana w nadmiarze może u niektórych osób wywołać dolegliwości gastryczne, na przykład mdłości, biegunki czy bóle brzucha.

