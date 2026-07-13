Kluski leniwe bez grama twarogu. Z tym zamiennikiem wychodzą miękkie i delikatne

Kluski leniwe kojarzą mi się z wakacjami u babci. Przywodzą na myśl wiele miłych wspomnień, dlatego często goszczą na moim stole, nawet wtedy, gdy domownicy zapomną o kupieniu twarogu. W takich „awaryjnych” sytuacjach nie panikuję i nie biegnę do pierwszego lepszego sklepu. Wyciągam przepis, który dostałam od swojej znajomej i problem rozwiązuje się sam. W tej recepturze nie ma bowiem białego sera. Zastępuje go inny równie popularny produkt, który wiele osób ma w lodówce.

Alternatywa dla twarogu w kluskach leniwych

W tej wersji klusek leniwych twaróg zastępuję bardzo gęstym jogurtem typu greckiego. Im więcej zawiera wody, tym więcej mąki trzeba będzie dodać do ciasta, a wtedy kluski mogą wyjść twarde. Mąkę dosypuj stopniowo i zakończ mieszanie, gdy ciasto nadal jest miękkie i lekko klejące, ale można już uformować je w wałeczki na oprószonym blacie.

Przepis: Kluski leniwe bez twarogu Puszyste i lekkie przysmaki z dodatkiem jogurtu greckiego. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 395 w każdej porcji Składniki 400 g jogurtu greckiego

1 czubata szklanka mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 jajko

sól Sposób przygotowania Łączenie składnikówDo miski przesiej mąkę pszenną, ziemniaczaną i wsyp sól. W drugiej misce połącz jogurt grecki z jajkiem. Stopniowo dodawaj suche składniki i zarób ciasto. Formowanie i gotowanie leniwychZ ciasta uformuj wałek, pokrój go na mniejsze kawałki. Kluski gotuj w osolonej wodzie 2 minuty od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię.

Kluski leniwe bez twarogu – propozycja podania

Wiele osób podaje kluski leniwe z roztopionym masłem i zrumienioną bułką tartą. To absolutna klasyka, która wciąż smakuje wybornie. Ja często idę o krok dalej i serwuję je z szybkim musem na bazie świeżych truskawek lub malin. Wystarczy zblendować owoce z łyżeczką cukru pudru, by zrównoważyć łagodny smak jogurtowego ciasta. Jeżeli zależy ci na nieco bardziej sycącym posiłku, nałóż na talerz solidną porcję kwaśnej śmietany i posyp całość cynamonem wymieszanym z brązowym cukrem. Taki trik natychmiast podbija aromat, sprawiając, że zwykły obiad zyskuje wybitnie deserowy charakter. Wybór zależy od tego, co lubisz najbardziej.

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