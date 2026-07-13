Kluski leniwe bez grama twarogu. Z tym zamiennikiem wychodzą miękkie i delikatne

Kluski leniwe kojarzą mi się z wakacjami u babci. Przywodzą na myśl wiele miłych wspomnień, dlatego często goszczą na moim stole, nawet wtedy, gdy domownicy zapomną o kupieniu twarogu. W takich „awaryjnych” sytuacjach nie panikuję i nie biegnę do pierwszego lepszego sklepu. Wyciągam przepis, który dostałam od swojej znajomej i problem rozwiązuje się sam. W tej recepturze nie ma bowiem białego sera. Zastępuje go inny równie popularny produkt, który wiele osób ma w lodówce.
Alternatywa dla twarogu w kluskach leniwych
W tej wersji klusek leniwych twaróg zastępuję bardzo gęstym jogurtem typu greckiego. Im więcej zawiera wody, tym więcej mąki trzeba będzie dodać do ciasta, a wtedy kluski mogą wyjść twarde. Mąkę dosypuj stopniowo i zakończ mieszanie, gdy ciasto nadal jest miękkie i lekko klejące, ale można już uformować je w wałeczki na oprószonym blacie.
Przepis: Kluski leniwe bez twarogu
Puszyste i lekkie przysmaki z dodatkiem jogurtu greckiego.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Czas gotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 3
- Liczba kalorii
- 395 w każdej porcji
Składniki
- 400 g jogurtu greckiego
- 1 czubata szklanka mąki pszennej
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 jajko
- sól
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówDo miski przesiej mąkę pszenną, ziemniaczaną i wsyp sól. W drugiej misce połącz jogurt grecki z jajkiem. Stopniowo dodawaj suche składniki i zarób ciasto.
- Formowanie i gotowanie leniwychZ ciasta uformuj wałek, pokrój go na mniejsze kawałki. Kluski gotuj w osolonej wodzie 2 minuty od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię.
Kluski leniwe bez twarogu – propozycja podania
Wiele osób podaje kluski leniwe z roztopionym masłem i zrumienioną bułką tartą. To absolutna klasyka, która wciąż smakuje wybornie. Ja często idę o krok dalej i serwuję je z szybkim musem na bazie świeżych truskawek lub malin. Wystarczy zblendować owoce z łyżeczką cukru pudru, by zrównoważyć łagodny smak jogurtowego ciasta. Jeżeli zależy ci na nieco bardziej sycącym posiłku, nałóż na talerz solidną porcję kwaśnej śmietany i posyp całość cynamonem wymieszanym z brązowym cukrem. Taki trik natychmiast podbija aromat, sprawiając, że zwykły obiad zyskuje wybitnie deserowy charakter. Wybór zależy od tego, co lubisz najbardziej.
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