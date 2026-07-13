Zamiast soli wlewam to do pomidorówki. 1 łyżka wystarczy, a każdy chce dokładkę

Zupa pomidorowa to dla mnie smak dzieciństwa. Zawsze gościła na stole w poniedziałki, gdy mama lub babcia przygotowywały ją z niedzielnego rosołu. Uwielbiałam ten obiad. Po latach, gdy sama zaczęłam gotować pomidorówkę, odkryłam, że może być jeszcze smaczniejsza. Wszystko za sprawą jednego dodatku.

Dodaj to do zupy pomidorowej

Mianowicie zamiast soli używam sosu sojowego. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem, jednak ten patent sprawdza się naprawdę doskonale.

Ważne jednak, aby zachować umiar — jego zadaniem jest wzbogacić smak i wydobyć głębię potrawy, a nie całkowicie zmienić jej charakter na orientalny. Sos sojowy jest bogaty w umami, dzięki czemu świetnie podkreśla naturalną słodycz i intensywność pomidorów.

Przepis: Zupa pomidorowa z sosem sojowym Zupa z tego przepisu smakuje sto razy lepiej od klasycznej. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 124 w każdej porcji Składniki 1 litr bulionu (warzywnego lub drobiowego)

500 ml passaty pomidorowej albo 1 puszka krojonych pomidorów

1 marchewka

1 mała cebula

2–3 ząbki czosnku

2 łyżki masła lub oliwy

1łyżka sosu sojowego

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie, jeśli pomidory są kwaśne)

pieprz do smaku

szczypta suszonej bazylii lub oregano

kilka łyżek śmietanki 18% (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie warzywCebulę pokrój w kostkę i podsmaż w garnku na maśle lub oliwie, aż się zeszkli. Dodaj startą marchewkę i posiekany czosnek. Smaż jeszcze przez około minutę. Mieszanie składnikówWlej bulion oraz passatę pomidorową. Dodaj bazylię lub oregano. GotowanieGotuj na małym ogniu około 20 minut, aż marchew będzie miękka. Zblenduj zupę na gładki krem albo zostaw z kawałkami warzyw — jak lubisz. DoprawianieDodaj sos sojowy (zacznij od mniejszej ilości), pieprz i ewentualnie odrobinę cukru. Spróbuj i dopraw do smaku. Jeśli chcesz łagodniejszą wersję, zahartuj śmietankę kilkoma łyżkami gorącej zupy i dodaj do garnka.

Najważniejsze zasady gotowania pomidorówki

Tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów przygotowania tej zupy jest dobry wywar. Pomidorówka będzie tak smaczna, jak bulion, na którym ją ugotujesz. Najlepiej sprawdza się esencjonalny rosół lub bulion warzywno-mięsny.

Kolejna zasada dotyczy koncentratu pomidorowego. Dodawaj go stopniowo. Lepiej najpierw dać część koncentratu, spróbować i dopiero zwiększyć ilość. Dzięki temu łatwiej kontrolować kwaśność i intensywność smaku. Ważne jest też, jaki koncentrat wybierzesz. Dobry jakościowo produkt naprawdę robi różnicę. Warto wybrać taki, który ma intensywny pomidorowy smak, zamiast ratować zupę dużą ilością przypraw.

Tę regułę powinna znać każda gospodyni domowa, ale warto ją przypomnieć. Chodzi o hartowanie śmietany. Zimna śmietana 18% dodana prosto do gorącej zupy może się zwarzyć. Najpierw wymieszaj ją z kilkoma łyżkami gorącej zupy, a dopiero potem wlej do garnka.

Po ugotowaniu zupy usuń nadmiar tłuszczu. Zbyt tłusta pomidorowa może być ciężka. Dobrze jest zebrać tłuszcz łyżką, jeśli tworzy grubą warstwę na powierzchni. Nie wyrzucaj też mięsa i warzyw z rosołu. Można je wykorzystać np. do farszu, pasztetu albo innych dań.

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