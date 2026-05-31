Nie mleko i nie jogurt. Dietetyczka dodaje to do owsianki, by podbić białko

Nabiał uchodzi za jedno z najlepszych źródeł białka. Sporej ilości cennych protein dostarczają jednak również inne produkty, o których na co dzień zwykle zapominamy. Zwróciła na nie uwagę dietetyczka Anna Reguła. Ekspertka podzieliła się w sieci swoimi patentami na owsiankę bez nabiału. Jej propozycje to najlepszy dowód na to, że śniadaniowy klasyk może spokojnie „obyć” się bez mleka, jogurtu czy maślanki, a brak tych składników nie musi pozbawiać go wartości odżywczej.

Owsianka bez nabiału, ale pełna białka

Anna Reguła radzi, by dorzucić do owsianki pokruszone tofu. To roślinny odpowiednik tradycyjnego twarogu. Powstaje podobnie jak klasyczny ser – z jedną zasadniczą różnicą. Do jego produkcji nie wykorzystuje się typowego mleka, ale napój sojowy. Zazwyczaj sprzedawany jest w kostkach. Świetnie absorbuje aromaty i smaki innych produktów spożywczych. W dodatku stanowi świetne źródło białka. Stugramowa porcja dostarcza od 10 do nawet 16 gramów tego makroskładnika. Znajdziemy w niej również – jak podkreśla Anna Reguła – spore ilości żelaza, bo około 5,5 mg.

Przygotowanie owsianki jest banalnie proste. Wystarczy przyszykować płatki owsiane, a następnie dodać do nich tofu i ulubione owoce. Dobrze sprawdzą się na przykład maliny, truskawki, borówki amerykańskie czy banany.

Przepis: Owsianka bez nabiału Sycące śniadanie , które przygotujesz w kilka minut. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Trdycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 324 Składniki 2 kubki wody

1 kubek płatków owsianych

50 g tofu

50 g ulubionych owoców Opcjonalnie: 1 łyżka erytrolu Sposób przygotowania Gotowanie płatkówWrzuć płatki owsiane do niewielkiego rondelka i zalej wodą. Podgrzewaj całość na małym ogniu, często mieszając. Zdejmij naczynie z palnika, gdy masa wyraźnie zgęstnieje. Łączenie składnikówDodaj do gorących płatków pokruszone tofu. Wymieszaj całość. Na koniec dorzuć ulubione owoce.

Inne patenty na owsiankę bez nabiału

Dorzucenie do owsianki kawałków tofu to niejedyny sposób na zwiększenie ilości białka w posiłku. Warto też wykorzystać – jak wskazuje dietetyczka – odtłuszczoną mąkę fistaszkową. Możesz wmieszać ją do środka lub połączyć z wodą i zrobić orzechową polewę. Ekspertka poleca również płatki sojowe. Wystarczy wymieszać je z płatkami owsianymi w proporcji 1:1. „Wszystkie te produkty podbiją nam też końcową pulę żelaza w daniu” – podkreśla Anna Reguła w udostępnionym materiale.

Czytaj też:

Smakuje jak tiramisu, a ma 28 g białka. Dietetyczka je na śniadanieCzytaj też:

Nie owsianka, tylko ciasto bez mąki i cukru. Ten składnik pomaga trzymać cholesterol w ryzach