Ewa Wachowicz kisi coś, czego nikt się nie spodziewa. Gotowe w 3-4 dni

Przez lata w mojej spiżarni królowały tradycyjne ogórki kiszone. Robiłam je na potęgę, dopóki cała rodzina po prostu nie miała ich dość. W końcu powiedziałam sobie „stop” i zaczęłam szukać patentu, który przełamie nudę na talerzu i nie będzie wymagał wielogodzinnego ślęczenia w kuchni. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam jej przepis oniemiałam. Wydał mi się zupełnym szaleństwem. Postanowiłam jednak spróbować i szybko zrozumiałam, że to strzał w dziesiątkę. Teraz to kiszonki słynnej restauratorki znikają z półek jako pierwsze, a sąsiedzi stale dopytują o recepturę. Są wyraziste, lekko kwaskowe i świetnie podkręcają smak domowych obiadów, a ich przygotowanie to bułka z masłem.

Zaskakująca alternatywa dla kiszonych ogórków

Ewa Wachowicz robi kiszone liście winogron. Przygotowanie tych rarytasów zajmuje dosłownie chwilę. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest krótki, ale niezwykle ważny etap, czyli blanszowanie. Wrzątek błyskawicznie zmiękcza zieleninę, dzięki czemu staje się plastyczna i bez trudu zwija się w zgrabne ruloniki. Solanka z dodatkiem czosnku, ziaren gorczycy i liścia laurowego też robi swoje. Wystarczą zaledwie trzy lub cztery dni, aby smaki całkowicie się przegryzły, a przekąska zyskała głęboki aromat i smak.

Przepis: Kiszone liście winogron Ewy Wachowicz Genialna i szybka alternatywa dla klasycznych ogórków kiszonych. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 15 w każdej porcji Składniki Na przetwory: 60 młodych i jędrnych liści winogron

1 łyżeczka ziaren gorczycy

4 ząbki czosnku

2 liście laurowe Na zalewę (na 1 l wody): 1 l wody

1,5 łyżki soli Sposób przygotowania Szykowanie liściLiście winogron umyj dokładnie pod bieżącą wodą. Zanurz je we wrzątku na maksymalnie 2-3 minuty, a następnie szybko odsącz. Gotowanie zalewyWlej do garnka litr czystej wody i wsyp półtorej łyżki soli. Doprowadź całość do wrzenia, po czym zdejmij z palnika. Układanie liści w słoikuUłóż przestudzone liście jeden na drugim po dziesięć sztuk i zwiń w ciasne rulony. Umieść je pionowo w wyparzonym słoiku razem z gorczycą, czosnkiem i liśćmi laurowymi. Zalej gorącą solanką, dociśnij kokilką i odstaw w ciepłe miejsce na 3-4 dni, a na koniec schowaj do lodówki.

Kiszone liście winogron – propozycja zastosowania

Ta nietypowa kiszonka to absolutny hit, jeśli szukasz szybkiego sposobu na urozmaicenie codziennego menu. W mojej kuchni sprawdza się jako wyrazisty dodatek do mięs, zwłaszcza pieczonej karkówki czy duszonych zrazów. Jej kwaskowy posmak świetnie przełamuje tłustość potraw. Czasem drobno je siekam i dorzucam do sałatek. Często też wzbogacam nimi domowe kanapki. Przysmak daje ogromne pole do kulinarnych eksperymentów.

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