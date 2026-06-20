Kroję galaretki i zalewam kremową masą. Babcia mówiła na to „legumina”

Choć uwielbiam przepisy na nowoczesne smakołyki, to często sięgam też po klasykę. Pamiętam, że moja babcia często na rodzinne uroczystości przygotowywała śmietanowiec. U nas w domu mówiło się na to „legumina”, a ja dopiero po wielu latach dowiedziałam się, jak naprawdę nazywa się ten deser. Jego wielką zaletą jest to, że nie wymaga pieczenia i robi się go naprawdę szybko. Teraz sama bardzo często go przyrządzam, ale już nie „od święta”, tylko po prostu na weekend.

Idealny deser na weekend

Ten deser jest wyjątkowo lekki i delikatny. Co więcej, podaje się go na zimno. Doskonale smakuje prosto z lodówki, więc idealnie sprawdzi się na gorące, letnie dni. Nie jest też przesadnie słodki, co dla mnie jest ogromną zaletą.

Przepis: Śmietanowiec Uwielbiam ten deser, przypomina mi czas dzieciństwa. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 8 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 319 w każdej porcji Składniki 400 ml śmietanki kremówki 30–36%

400 g jogurtu greckiego

3 łyżki żelatyny

100 ml wody

5 łyżek cukru pudru

2 łyżeczki cukru waniliowego Sposób przygotowania Przygotowanie galaretekGalaretki przygotuj według instrukcji, używając nieco mniejszej ilości wody, aby były bardziej zwarte. Po ostudzeniu przelej je do płaskich naczyń i odstaw do całkowitego stężenia. Gdy galaretki będą gotowe, pokrój je w niewielką kostkę. Robienie masy śmietanowejŻelatynę zalej zimną wodą i pozostaw do napęcznienia. Następnie rozpuść ją delikatnie w kąpieli wodnej, aż stanie się całkowicie gładka. Schłodzoną śmietankę ubij z cukrem pudrem oraz cukrem waniliowym na puszystą masę. Do ubitej śmietanki dodaj jogurt grecki i krótko wymieszaj do połączenia składników. Do rozpuszczonej żelatyny dodaj kilka łyżek masy jogurtowej, dokładnie wymieszaj, a następnie wlej całość do pozostałej masy. Wymieszaj na jednolitą konsystencję. Dodawanie galaretekDelikatnie wmieszaj pokrojone galaretki. Wylewanie gotowej masyGotową masę przełóż do formy i wyrównaj powierzchnię. ChłodzenieWstaw do lodówki na co najmniej kilka godzin, najlepiej na całą noc.

Galaretkę najlepiej przygotować dzień wcześniej, ponieważ musi ona porządnie stężeć przed krojeniem. Wylej ją do płaskiego naczynia wyłożonego folią spożywczą – łatwiej będzie ją wyjąć i pokroić w równą kostkę. Z kolei do warstwy śmietanowej będziesz potrzebować jogurtu naturalnego, który najlepiej wyjąć z lodówki około 30 minut przed przygotowaniem masy. Zimny jogurt połączony z żelatyną może spowodować powstanie grudek.

Pomysły na inne domowe słodkości

Domowe słodkości to świetny sposób na umilenie rodzinnych spotkań i popołudniowej kawy. Oprócz lekkiego śmietanowca warto przygotować także klasyczną szarlotkę, puszyste ciasto jogurtowe z owocami sezonowymi lub pyszne brownie. Jeśli jesteś na diecie, spróbuj przygotować fit brownie bez dodatku mąki i cukru.

Coraz większą popularnością cieszą się również desery bez pieczenia, takie jak serniki na zimno, tiramisu czy kolorowe desery w pucharkach. Tak naprawdę wystarczy odrobina kreatywności, by stworzyć smaczną przekąskę. Ja na przykład bardzo lubię mieszać jogurt z odrobiną miodu i orzechami. Jest pyszny, a do tego zdrowy. Pamiętaj też, że wcale nie chodzi o przygotowywanie skomplikowanych deserów. Czasami najlepsze są też te najprostsze, jak racuchy czy naleśniki, a którymi przepada niemal każdy.

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