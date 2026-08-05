Biorę 2 jajka i garść produktu z lodówki. Po 7 minutach wyjmuję gofry bez grama mąki

Gofry zwykle kojarzą się ze słodkim ciastem, bitą śmietaną i owocami. Tymczasem do mojej gofrownicy trafia wytrawna wersja ciasta. Tak przygotowuję szybkie gofry na śniadanie albo kolację. To idealny patent, gdy w domu nie mam pieczywa. Sprawdzi się też u osób, które ograniczają węglowodany albo stosują dietę ketogeniczną. Serowe gofry można zjeść od razu po upieczeniu, podać z dodatkami lub wykorzystać zamiast kromek chleba.

Dlaczego keto gofry nie mają mąki

Mąka nie jest tu potrzebna, ponieważ jajka ścinają się podczas pieczenia, a starty ser topi się. Trzeba tylko dać gofrom kilka minut i nie zaglądać do urządzenia za wcześnie. Gdy otworzymy gofrownicę po dwóch lub trzech minutach, gofry mogą się rozerwać i przykleić do obu płyt. Trzeba poczekać, aż masa dobrze się zetnie, a ser zacznie się rumienić.

Po upieczeniu są na tyle zwarte, że można wziąć je do ręki albo przygotować z nich prostą kanapkę. Najlepiej wybierać sery, które dobrze się topią i mają wyraźny smak (np. goudę, cheddar, ser edamski).

Nie warto jednak wypełniać masą gofrownicy aż po same brzegi. Ser podczas pieczenia mocno się rozgrzewa i może wypłynąć z urządzenia. Lepiej nałożyć nieco mniejszą porcję, zwłaszcza przy pierwszej próbie.

Jak zrobić keto gofry z jajek i sera

Przygotowanie masy zajmuje około dwóch minut. A samo pieczenie wygląda jak przy klasycznych gofrach. Gofrownicę zaczynam nagrzewać, zanim robię masę. Gdy się nagrzeje, delikatnie smaruję płyty olejem. Niewielka ilość tłuszczu ułatwia wyjęcie serowych gofrów, nawet jeśli gofrownica ma nieprzywierającą powłokę.

W moim przepisie nie ma soli, bo żółty ser jest już wystarczająco słony. Gotowe gofry najlepiej przełożyć na kratkę i nie przykrywać. Wtedy przyrumienione brzegi nie zmiękną zbyt szybko.

Przepis: Keto gofry z jajek i sera Wytrawne, niskowęglowodanowe gofry z dwóch podstawowych składników. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 7 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 215 w każdej porcji Składniki 2 jajka

80 g żółtego sera

odrobina oleju do posmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie masyWbij jajka do miski i dokładnie rozmieszaj trzepaczką. Zetrzyj ser na tarce o grubych oczkach, wsyp do jajek i wymieszaj. Pieczenie gofrówNałóż równe porcje masy na dolną płytę. Zostaw trochę wolnego miejsca przy krawędziach. Zamknij gofrownicę i piecz gofry przez około 5 minut. Dopiero wtedy sprawdź, czy są rumiane i łatwo odchodzą od płyt. Gdy nadal są bardzo miękkie, zamknij urządzenie i piecz je jeszcze przez minutę lub dwie.

Z czym podawać keto gofry?

Serowe gofry zastępują mi kromki chleba. Świetnie smakują z awokado, jajkiem sadzonym, wędzonym łososiem, twarożkiem albo pastą z tuńczyka lub makreli. Można też przełożyć dwa gofry szynką, sałatą, ogórkiem i plasterkami pomidora.

Aby wzbogacić smak, do masy na gofry można dodać również pieprz, paprykę, suszone zioła, szczypiorek albo drobno posiekaną natkę pietruszki.

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