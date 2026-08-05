W upały nie robię zwykłego chłodnika. Ten z Andaluzji syci bez grama nabiału

Kiedy żar leje się z nieba, gotowanie ciężkich i gorących posiłków to ostatnia rzecz, na którą ktokolwiek ma ochotę. W takich sytuacjach nie sięgam po zwykły chłodnik czy gazpacho. Wybieram inny przysmak rodem z Andaluzji – salmorejo cordobés. Przepis na tę zupę poznałam, gdy byłam na wakacjach w Hiszpanii. Robi się ją dosłownie w mniej niż pół godziny z paru prostych produktów. To świetny pomysł nie tylko na letni obiad, ale też lekką kolację.

Andaluzyjska zupa na zimno idealna na upały

Największą siłą tego przepisu jest prostota. Nie ma w nim ani grama śmietany, jogurtu, kefiru czy maślanki, a jednak syci na długo i świetnie smakuje. Wszystko za sprawą połączenia kilku prostych składników – mięsistych pomidorów, oliwy z oliwek, czosnku, przypraw oraz czerstwej bagietki namoczonej w wodzie. Sporym zaskoczeniem może być ostatni z przywołanych produktów. Wbrew pozorom świetnie odnajduje się w hiszpańskim przysmaku. To właśnie pieczywo nadaje zupie gładką, aksamitną konsystencję.

Przygotowanie zupy nie nastręczy ci większych trudności. Wystarczy wrzucić wszystko do kielicha blendera i zmiksować. Pamiętaj tylko, by najpierw obrać pomidory ze skórki. Zadbaj też o dobrej jakości oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, bo to właśnie ona sprawia, że całość zyskuje wyrazisty i lekko pikantny, śródziemnomorski sznyt.

Przed podaniem schłodź zupę przez 1-2 godziny w lodówce. Smaki lepiej się połączą, a salmorejo będzie jeszcze bardziej orzeźwiające.

Przepis: Hiszpański chłodnik Obłędnie kremowa zupa, która świetnie orzeźwia i robi się niemal sama. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 1 kg mięsistych pomidorów

200 g czerstwej bagietki

100 ml oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

sól do smaku Opcjonalnie: wybrane dodatki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSparz pomidory i zdejmij z nich skórkę. Następnie pokrój je na mniejsze kawałki zmiksuj. Bagietkę pokrój na mniejsze kawałki i namocz przez kilka minut w misce z letnią wodą. Gdy chleb wyraźnie zmięknie, wyciągnij go i lekko odciśnij w dłoniach z nadmiaru płynu. Tak przygotowane pieczywo wrzuć prosto do zblendowanych pomidorów. Łączenie składnikówDo pomidorów i chleba dołóż obrany ząbek czosnku oraz wlej odmierzoną oliwę z oliwek. Miksuj całość na wysokich obrotach przez kilka minut, aż zupa stanie się całkowicie gładka i aksamitna. Dopraw solą według uznania i krótko zamieszaj.

Andaluzyjski chłodnik – propozycja podania

Ten chłodnik daje ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o dodatki. Tradycyjnie w Hiszpanii serwuje się go z ugotowanym na twardo jajkiem oraz drobnymi kawałkami dojrzewającej szynki jamón serrano. Jeśli akurat nie masz pod ręką klasycznej hiszpańskiej wędliny, bez najmniejszego problemu możesz zastąpić ją szynką parmeńską, szwarcwaldzką lub nawet dobrej jakości chrupiącym, podsmażonym boczkiem. Chłodnik koniecznie wstaw do lodówki na kilka godzin przed planowanym podaniem. Musi być naprawdę mocno schłodzony, by przynieść prawdziwą ulgę w upalny dzień. Wierzch każdej porcji możesz dodatkowo skropić kilkoma kroplami oliwy tuż przed zjedzeniem.

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