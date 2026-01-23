Brownie bez mąki i dodatku cukru. Ma tylko 2 składniki, a zachwyca smakiem

Czekoladowy deser nie musi oznaczać ciężkiego ciasta z długiej listy składników. Z paru prostych składników też można wyczarować coś obłędnie pysznego. To idealna propozycja dla tych, którzy lubią intensywny smak czekolady oraz szybkie rozwiązania w kuchni – bez pieczenia, skomplikowanych zabiegów kulinarnych czy dużego wysiłku za to z efektem „wow”, który daje o sobie znać od pierwszego kęsa i na długo pozostaje w pamięci.

Jak zrobić brownie bez pieczenia z 2 składników?

Sekretem deseru jest połączenie owoców i gorzkiej czekolady. W tym przypadku „bazę” stanowi kaki, znane również jako persymona. To egzotyczny przysmak, który ma słodki smak i miękki, niemal kremowy miąższ. Właśnie dlatego tak świetnie odnajduje się w różnych przepisach na słodycze. Po zmiksowaniu przypomina puree lub gęsty sos. Doskonale zastępuje cukier. Dzięki niemu brownie zyskuje odpowiednią wilgotność oraz konsystencję. Podobnie działa czekolada. Warto sięgnąć po gorzki wariant z jak największą ilością kakao (minimum 70 procent). Wspaniale zrównoważy słodycz kaki. Jednocześnie sprawi, że deser zyska więcej wartości odżywczych. Zawiera bowiem dużą ilość antyoksydantów oraz magnezu. Spożywana w umiarkowanych ilościach wspiera funkcjonowanie poznawcze. Poprawia pamięć, koncentrację i nastrój. Wspomaga też pracę układu sercowo-naczyniowego.

Przepis: Brownie z 2 składników Świetnie wygląda i jeszcze lepiej smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 14 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 300–350 g dojrzałego kaki

200 g gorzkiej czekolady (minimum 70%) Sposób przygotowania Szykowanie i łączenie składnikówKaki obierz ze skórki, usuń ewentualne twarde fragmenty i zmiksuj na gładki, gęsty mus. Gorzką czekoladę połam na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej. Wymieszaj oba składniki. Możesz je też zblendować Chłodzenie masyPrzelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Schowaj całość do lodówki na około godzinę. PodawanieGotowy deser pokrój na mniejsze kawałki.

Z czym podać brownie z 2 składników?

To brownie znakomicie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Jeśli chcesz, możesz je też podać w towarzystwie wybranych dodatków. Dobrym wyborem będą na przykład owoce, zwłaszcza maliny i pomarańcze. Ich lekko kwasowy smak doskonale „przełamie” słodycz przysmaku. Podobnie zadziała gęsty jogurt naturalny. Jeżeli natomiast zależy ci na podkreśleniu słodkiego charakteru deseru, posyp go wiórkami z gorzkiej czekolady albo kakao. Brownie w tej wersji stanowi idealny deser do czarnej kawy lub herbaty.

