Brownie bez mąki i dodatku cukru. Ma tylko 2 składniki, a zachwyca smakiem

Czekoladowy deser nie musi oznaczać ciężkiego ciasta z długiej listy składników. Z paru prostych składników też można wyczarować coś obłędnie pysznego. To idealna propozycja dla tych, którzy lubią intensywny smak czekolady oraz szybkie rozwiązania w kuchni – bez pieczenia, skomplikowanych zabiegów kulinarnych czy dużego wysiłku za to z efektem „wow”, który daje o sobie znać od pierwszego kęsa i na długo pozostaje w pamięci.
Jak zrobić brownie bez pieczenia z 2 składników?
Sekretem deseru jest połączenie owoców i gorzkiej czekolady. W tym przypadku „bazę” stanowi kaki, znane również jako persymona. To egzotyczny przysmak, który ma słodki smak i miękki, niemal kremowy miąższ. Właśnie dlatego tak świetnie odnajduje się w różnych przepisach na słodycze. Po zmiksowaniu przypomina puree lub gęsty sos. Doskonale zastępuje cukier. Dzięki niemu brownie zyskuje odpowiednią wilgotność oraz konsystencję. Podobnie działa czekolada. Warto sięgnąć po gorzki wariant z jak największą ilością kakao (minimum 70 procent). Wspaniale zrównoważy słodycz kaki. Jednocześnie sprawi, że deser zyska więcej wartości odżywczych. Zawiera bowiem dużą ilość antyoksydantów oraz magnezu. Spożywana w umiarkowanych ilościach wspiera funkcjonowanie poznawcze. Poprawia pamięć, koncentrację i nastrój. Wspomaga też pracę układu sercowo-naczyniowego.
Przepis: Brownie z 2 składników
Świetnie wygląda i jeszcze lepiej smakuje.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 14 min.
- Czas gotowania
- 1 godz.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 180 w każdej porcji
Składniki
- 300–350 g dojrzałego kaki
- 200 g gorzkiej czekolady (minimum 70%)
Sposób przygotowania
- Szykowanie i łączenie składnikówKaki obierz ze skórki, usuń ewentualne twarde fragmenty i zmiksuj na gładki, gęsty mus. Gorzką czekoladę połam na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej. Wymieszaj oba składniki. Możesz je też zblendować
- Chłodzenie masyPrzelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Schowaj całość do lodówki na około godzinę.
- PodawanieGotowy deser pokrój na mniejsze kawałki.
Z czym podać brownie z 2 składników?
To brownie znakomicie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Jeśli chcesz, możesz je też podać w towarzystwie wybranych dodatków. Dobrym wyborem będą na przykład owoce, zwłaszcza maliny i pomarańcze. Ich lekko kwasowy smak doskonale „przełamie” słodycz przysmaku. Podobnie zadziała gęsty jogurt naturalny. Jeżeli natomiast zależy ci na podkreśleniu słodkiego charakteru deseru, posyp go wiórkami z gorzkiej czekolady albo kakao. Brownie w tej wersji stanowi idealny deser do czarnej kawy lub herbaty.
Czytaj też:
Tę oliwę zawsze wkładam do koszyka w Biedronce. Dietetyczka mówi, na co zwrócić uwagęCzytaj też:
Najlepsza ryba dla dzieci i seniorów. Działa jak „paliwo dla mózgu”