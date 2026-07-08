Dietetyczka znalazła w Biedronce gotowca na redukcję. Ma 143 kcal w 100 g

Wielu osobom wydaje się, że w diecie redukcyjnej nie ma miejsca na gotowe dania z supermarketu. Nic bardziej mylnego. W ofercie sieci handlowych można znaleźć coraz więcej propozycji z naprawdę dobrym składem, po które można spokojnie sięgać nawet podczas odchudzania. Na jeden nich zwróciła niedawno uwagę dietetyczka Asia Wołynko. Produkt pojawił się w asortymencie Biedronki. To potrawa inspirowana włoskim klimatem.

Dietetyczka chwali ten gotowiec z Biedronki

Specjalistka poleca gotową lazanię z ricottą i szpinakiem marki Rana. Ma naprawdę przyzwoity skład. Na pierwszym miejscu znajduje się sos beszamelowy (48 procent) na bazie mleka, mąki pszennej, oleju, wody i soli. Drugą pozycję zajmuje nadzienie (32 procent), czyli między innymi ricotta, szpinak i mozzarella. Nie ma tu żadnych sztucznych aromatów, barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

Prosty skład, bez zbędnych dodatków i wcale nie jest bardzo kaloryczna – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale.

Stugramowa porcja dostarcza 143 kalorii i niespełna 7 gramów białka. Nie jest to więc danie typowo wysokobiałkowe. Jednak standardowa porcja 350 ma już około 23,5 g protein, czyli całkiem solidną ilość jak na obiad.

Rola białka w diecie redukcyjnej

Białko odgrywa bardzo ważną rolę w procesie odchudzania, ponieważ pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej i zmniejsza ochotę na podjadanie między posiłkami. To szczególnie istotne wtedy, gdy organizm otrzymuje mniej kalorii niż zwykle. Odpowiednia ilość białka zmniejsza także ryzyko utraty masy mięśniowej, które rośnie na redukcji, zwłaszcza jeśli dieta jest zbyt restrykcyjna lub nie towarzyszy jej aktywność fizyczna. Trawienie produktów bogatych w białko wymaga od organizmu nieco większego nakładu energii. Dlatego dobrze zaplanowane posiłki e mogą ułatwiać kontrolę masy ciała. Warto jednak pamiętać, że samo białko nie odchudza – kluczowy pozostaje deficyt kaloryczny, regularność posiłków i ogólna jakość diety. Najlepiej sięgać po różne źródła tego składnika, takie jak na przykład chude mięso, ryby, jaja, nabiał, nasiona roślin strączkowych czy tofu.

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